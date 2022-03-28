Видеокарты дешевеют с ужасающей скоростью по всей Европе, но только не в России

В Европе замечено резкое снижение цен на дискретные видеокарты. Эксперты видят в этом следствие улучшения ситуации с коронавирусом и выхода многих людей на работу в офисе. Сейчас цены на популярные карты на 25% выше рекомендуемых, хотя годом ранее разница была 218%. Россию это не касается – из-за геополитической ситуации цены на современные ускорители измеряются в сотнях тысяч рублей.

Карты для майнинга и гейминга становятся все дешевле

Видеоускорители для настольных ПК начали стремительно дешеветь. В марте 2022 г. их стоимость оказалась всего лишь на 25% выше рекомендованной производителем цены, пишет профильный ресурс VideoCardz. С одной стороны, это все еще довольно дорого, но на деле это самый низкий показатель за последние 15 месяцев.

Для сравнения, в марте 2021 г. современные видеокарты Nvidia GeForce RTX серии 3000 стоили на 218% дороже рекомендуемой цены. О снижении цен рапортует и портал 3DCenter, анализирующий стоимость графических ускорителей. Он приводит данные только для рынков Австрии и Германии, но, как показывает практика, эти страны задают планку цен для почти всего остального мира.

Карты дешевеют, несмотря на стабильно высокую популярность майнинга

Происходящее является отражением нынешних и будущих глобальных тенденций, считают эксперты VideoCardz. В частности, они упоминают снижение тарифов США на экспорт электронных компонентов, а эта страна является единственным игроком на рынке графических процессоров. Nvidia и AMD – американские компании, равно как и Intel, которая тоже собирается урвать часть рынка видеоускорителей.

Также интерес к видеокартам снижается на фоне постепенного возвращения людей в офисы после двух лет удаленной работы и необходимости иметь дома современный компьютер для комфортного выполнения рабочих обязанностей.

В VideoCardz упоминают и некую стагнацию курса биткоина, который тоже влияет на цены на видеокарты но на деле эта криптовалюта в последние три недели показывает стабильный рост.

Курс биткоина за последний месяц

Проблема с ценами на видеокарты и их дефицитом из-за общемировой нехватки полупроводников достигла своего пика к концу 2021 г. Не имея возможности купить заветный ускоритель, люди начали воровать их прямо с витрин магазинов.

Падение цен не остановится

Многие крупные ритейлеры пока не спешат делать прогнозы на будущее и гадать, когда цены на видеоускорители упадут до приемлемого уровня, а сами карты вновь окажутся доступными для обычных потребителей. Но некоторые из них все же уверены, что это случится в очень скором будущем.

Динамика цен на ряд ходовых моделей видеокарт

Так, представители британского Box.co.uk считают, что цены на карты снизятся до рекомендуемых производителями уже в мае 2022 г. «Я ожидаю, что цены на графические процессоры приведут в соответствие с рынком, учитывая, что бум на рынке сейчас подходит к концу. К концу апреля – началу мая (2022 г. – прим. CNews) мы уже должны увидеть, как цены возвращаются к более привлекательной цене», – заявил порталу TechRadar представитель ритейлера.

Аналитики VideoCardz настроены более скептично. Однако они подтверждают, что в настоящее время цены карты ежемесячно падают на десятки процентов. По их собственным прогнозам, к нормальному уровню цены вернутся ближе к концу II квартала 2022 г., который завершится 30 июня 2022 г.

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Также они полагают, что свою лепту со снижением цен на ускорители Nvidia и AMD внесет компания AMD с релизом собственных карт Arc Alchemist. Но полностью уверенным в этом быть не стоит – у компании уже есть недавний опыт по выпуску дискретной карты, и этот опыт абсолютно провальный.

У России свой путь

В настоящее время темпы удешевления видеокарт наиболее высокие за последние два года, прошедших с начала пандемии коронавируса COVID-19. Но если раньше цены на них падали не только в Европе, но и в России, то теперь ситуация изменилась.

Еще в конце января 2022 г. Россия принимала непосредственное участие в снижении цен на карты. После того, как стало известно о планах Центробанка запретить в России все криптовалюты, курс биткоина рухнул вниз и потянул за собой цены на видеокарты, которые используются в добыче.

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Однако уже в конце февраля 2022 г. весь мир стал отворачиваться от России. Крупнейшие ИТ-гиганты мира ушли из страны, и в числе первых оказались AMD и Intel. Немного позже компанию им составила и Nvidia.

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Итого, все три вендора процессоров для дискретных видеокарт покинули российский рынок. Аналогичные планы озвучила и тайваньская компания Asus – один из основных поставщиков готовых к использованию видеокарт на чипах AMD и Nvidia. Попутно страна пережила историческое падение рубля, что вкупе с дефицитом техники взвинтило ее цены до небес.

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Как итог – в крупнейших сетях распространения цены на видеокарты снижаться в обозримом будущем не планируют. Как скоро эта ситуация изменится, и какова вероятность, что российские цены на ускорители графики именно поползут вниз, а не устремятся ракетой вверх, неизвестно.