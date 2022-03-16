AMD, сама не подозревая, уберегла россиян от дефицита компьютеров

AMD дала добро на установку новых процессоров Ryzen 5000 на старые материнские платы шестилетней давности с чипсетами А320, В350 и Х370. В свои годы они были очень популярны в России и они до сих пор продаются как в официальной рознице, так и на вторичном рынке. Нововведение позволит россиянам существенно сэкономить на покупке платы под процессоры, так как древние модели стоят значительно дешевле современных.

Совместить несовместимое

Компания AMD, сама того не подозревая, дала россиянам возможность пережить нехватку компьютеров, возникшего на фоне спецоперации в ДНР и ЛНР и гипермасштабных антироссийских санкций. Как AMD сообщила в своем заявлении, она позволила всем пользователям устанавливать ее новые процессоры в устаревшие материнские платы.

Речь идет о системных платах на чипсетах В350 и Х370, а также на совсем бюджетном А320, с сокетами АМ4. Они в изобилии продавались в России и в мире, начиная с 2017 г. и были предназначены в первую очередь для процессоров Athlon, а также Ryzen первого поколения.

Позже AMD разрешила устанавливать в такие платы процессоры Ryzen второго поколения, а затем и третьего. Теперь же она дала добро на использование еще и Ryzen пятого поколения, которые она выпустила в октябре 2020 г.

Актуальным процессорам AMD больше не нужны современные материнские платы

Ryzen 5000 – это самая актуальная на 16 марта 2022 г. линейка процессоров AMD. Они базируются на архитектуре Zen 3 и устанавливаются в сокет АМ4, даже если это топовый Ryzen 9 5950X.

Как это поможет россиянам

В марте 2022 г. компания AMD приостановила поставки своих процессоров в Россию из-за множественных антироссийских санкций. Однако ее продукция, пусть и по завышенным ценам, все еще есть в ассортименте отечественных ритейлеров. Кроме того, россиянам пока не закрыт доступ к китайским и казахстанским торговым площадкам, равно как и не закрыты торговые границы России с этими странами. Они по-прежнему могут приобрести процессоры AMD на этих ресурсах, равно как и на российских сайтах с объявлениями, но теперь им не придется беспокоиться еще и об апгрейде материнской платы.

И наоборот, если в распоряжении пользователя уже есть процессор Ryzen пятого поколения, но имеющаяся материнская плата вышла из строя, то теперь он может не переплачивать за новые модели и приобрести старенькую плату на чипсете А320, В350 или Х370. Они по-прежнему есть в продаже, в том числе и в официальной рознице, и стоят они дешевле более современных моделей.

Придется пойти на компромисс

Как бы хорошо ни звучала идея по установке современного CPU в старенькую материнскую плату, на деле пользователей будет ожидать масса подводных камней. AMD обеспечит совместимость «железок», но не будет гарантировать, что в такой связке все функции процессоров будут работать исправно.

В частности, поддержки интерфейса PCI-E 4.0 для видеокарт и SSD-накопителей не будет точно ввиду отсутствия таковой в старых чипсетах пятилетней давности. Сами по себе актуальные комплектующие работать будут, но видеоускорители не смогут выдать свой потенциал, а скорость работы SSD будет далека от максимальной.

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Также не будут поддерживаться современные версии интерфейса USB. Обратная совместимость никуда не денется, так что здесь, как и в случае SSD, вопрос лишь в падении скорости.

Помимо этого, на некоторых старых материнских платах могут возникнуть проблемы с флагманскими процессорами на архитектуре Zen 3. Вероятнее всего, они тоже не смогут работать на полную мощность.

Все в руках производителей материнских плат

AMD заявила о планах добавить поддержку Ryzen 5000 в старые материнские платы еще в самом начале 2022 г. Теперь же она приняла окончательное решение по этому вопросу. Однако на данный момент связка из нового процессора и системной платы, скажем, пятилетней давности работать не будет.

Ограничения носят программный характер. Необходимо, чтобы производители матплат выпустили обновление BIOS, реализовывающее поддержку свежих чипов.

AMD работает над этим вопросом и находится в контакте с производителями плат для ее процессоров. Какие именно компании в итоге выпустят прошивки для BIOS своих старых плат, информации нет, как нет и сроков появления этих апдейтов. AMD уверяет, что бета-версии прошивок выйдут в апреле 2022 г.