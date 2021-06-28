В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение

В мире наращивает темпы процесс падения цен на видеокарты. Nvidia выпустила линейку карт с пониженным хэшрейтом, что делает их неинтересными для майнеров. В Европе некоторые карты подешевели более чем вдвое, а в России есть примеры падения цен почти на 100 тыс. руб. Все это происходит на фоне обесценивания биткоина и других криптовалют.

Все дешевле и дешевле

Видеокарты для настольных ПК, еще в начале 2021 г. стоившие десятки и даже сотни тысяч рублей, резко дешевеют по всему миру. 21 июня 2021 г. CNews писал, что это происходит в Китае и Европе. Теперь же снижение цен значительно ускорилось. К тому же, если неделю назад демпинг никак не затрагивал российский рынок, то теперь ситуация изменилась.

В первую очередь это касается новых видеокарт Nvidia GeForce современной линейки RTX 3000. По данным Tom’s Hardware, на рынок постепенно выходят ускорители со сниженным хэшрейтом, что не позволяет использовать их для добычи криптовалют в тех объемах, которые требуются майнерам.

Еще немного, и цены на видеокарты вновь вернутся к нормальным значениям

Согласно информации агрегатора Geizhals.eu, собирающего сведения о ценах на видеокарты в Австрии, Великобритании, Германии и Польше, всего за неделю цены на некоторые карты упали на 30-40%, а на некоторые – еще сильнее. Это отчетливо видно на примере ускорителя GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8G (Rev. 3.0) производства компании Gigabyte. На момент публикации материала она оценивалась в Европе в 719 евро (62 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2021 г.), хотя 25 июня 2021 г. ее можно было купить 1182 евро (101,9 тыс. руб.). Всего за два три дня карта потеряла в цене 463 евро (39,9 тыс. руб.).

Неединичный случай

Падение цен коснулось не только карт GeForce 3060 и не только марки Gigabyte. Ускоритель MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio тоже стал намного более доступным, продаваясь по цене 1029 евро (88,7 тыс. руб.). 4 июня 2021 г. он стоил 1699 евро (146,4 тыс. руб.).

Некоторые карты теперь стоят более чем в половину дешевле, чем месяцем ранее

Одним из рекордсменов в плане удешевления стала карта Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC (индекс TUF-RTX3080-O10G-GAMING). 20 мая 2021 г. европейцы могли купить ее только при наличии у них свободных 3433 евро (295,9 тыс. руб.). Спустя немногим более месяца карта потеряла в цене 1934 евро (166,7 тыс. руб.) и теперь продается за 1449 евро (129,2 тыс. руб.).

В России тоже наметился спад цен на ускорители графики

В России в ряде крупных сетей распространения тоже наблюдается снижение цен на новые карты Nvidia. Пока неизвестно, с чем оно связано, но некоторые карты подешевели на десятки тысяч рублей. К примеру, в «Ситилинке» ускоритель Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3090 (индекс GV-N3090GAMING OC-24GD) стоил 366 тыс. руб., а теперь его можно купить за 280 тыс. руб. Не исключено, что столь резкое снижение носит временный характер.

Дефицит побежден, но не везде

По данным Geizhals.eu, происходящие на рынке видеокарт метаморфозы коснулись не только стоимости ускорителей. Из-за майнеров, скупивших все карты, образовался их глобальный дефицит, тоже спровоцировавший рост цен.

Теперь же большинство современных карт по цене до 2200 евро можно приобрести в магазине без предварительного заказа и ожидания. Некоторые ускорители, тем не менее, по-прежнему недоступны, но их становится все меньше.

С наличием видеокарт проблем больше нет

В ряде случаев карты доступны в одном или нескольких магазинах. Однако ситуация действительно начала улучшаться, что видно на примере карты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12G. На момент публикации материала она была в наличии как минимум в 28 точках продаж.

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За тысячи миль от Европы посетители крупных магазинов, расположенных в районе Акихабара в Токио (Япония), также сообщают, что графические платы снова начали появляться на полках. Большинство новых видеокарт, появившихся в продаже, имеют пониженный хэшрейт, то есть майнеров они мало интересуют.

Однако в Японии, в отличие от Европы, цены на карты падать не спешат, а на некоторые из них они даже растут. Но дефицита, тем не менее, в этой стране больше нет.

В США складывается отличная от Европы и США ситуация. Крупные интернет-ритейлеры, в том числе Amazon и Newegg по-прежнему не имеют больших запасов карт. Другие ритейлеры не спешат снижать цены на карты 3000 серии, равно как на их предшественников – GeForce RTX 2000.

Китай пришел на помощь

Специалисты портала ComputerBase связывают происходящее на рынке видеокарт с проблемами в сегменте криптовалют. Из-за запрета виртуальных денег в Китае их начало лихорадить, и тренды задал биткоин.

Главная криптовалюта мира в июне 2021 г. пережила резкий обвал стоимости. В середине апреля 2021 г. ее курс перевалил за отметку в $63 тыс., а в конце июня 2021 г. он упал ниже $32 тыс. Другими словами, биткоин подешевел вдвое всего за два месяца.

Биткоин переживает невероятных масштабов падение

Пример с биткоина, как и всегда, взяли почти все менее популярные (и менее дорогие) криптовалюты. Тот же Ethereum в 12 мая 2021 г. достиг своего пика (немногим выше $4100), а к 28 июня 2021 г. его цена упала ниже $2000.