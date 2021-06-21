Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось

В Китае, Европе и на eBay наблюдается стремительное снижение цен на популярные видеокарты. Некоторые модели всего за месяц упали в цене на треть, и то же происходит со спросом на них. Эксперты связывают это с резким обвалом курса биткоина. В России многие карточки по-прежнему стоят дороже 300 тыс. руб.

Цены ниже

Цены на видеокарты перешли от стремительного роста в масштабах всего мира к умеренному снижению в некоторых регионах и интернет-магазинах. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в Китае, а также в Европе и eBay.

По данным портала Tom’s Hardware, на eBay рост стоимости видеокарт начался впервые с февраля 2021 г., когда биткоин и остальные криптовалюты начали активно дорожать. Специалисты портала утверждают, что нынешнее удешевление затронуло почти все видеоускорители, и исключение составила лишь AMD Radeon 6900 XT.

В Европе ситуация схожая. Как утверждает немецкий портал ComputerBase, некоторые карточки за последнее время не просто подешевели – их цена упала на треть. С другой стороны, новый ценник тоже пока нельзя назвать низким или приемлемым.

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На китайском рынке карты тоже стремительно дешевеют. Ресурс MyDrivers привел статистику одного из китайских магазинов по продаже компьютеров и комплектующих (название не уточняется), в котором тоже наблюдается 30-процентное снижение цен на карточки.

Что происходит на eBay

Специалисты Tom's Hardware подметили не только снижение цен на подавляющее большинство популярных видеокарт, но и падение их продаж. Для примера, флагманская карта Nvidia GeForce RTX 3090 в период с 1 по 15 июня 2021 г. стоила на eBay в пределах $3002, и за это время был куплен 491 ее экземпляр. Тем временем, с 28 апреля по 12 мая 2021 г. продажи составили 751 экземпляр, а цена была на уровне $3140.

Цены на eBay в первой половине июня 2021 года (слева) и в начале мая 2021 года

Некоторые карты подешевели еще сильнее. Если в первой половине июня 2021 г. RTX 3080 стоила на eBay $1978, и ее купили 1114 раз, то в предыдущий отчетный период было продано 1177 таких карт по цене $2235.

Карточка AMD Radeon 6900 XT действительно выросла в цене. С 28 апреля по 12 мая 2021 г. она стоила $1861, и ее купили 127 раз, а в первой половине июня 2021 г. ее стоимость выросла $1884. За этот период было продано 93 таких ускорителя.

Эксперты Tom's Hardware пока не берутся предполагать, с чем связана отрицательная динамика цен на карты в случае с eBay. Следует отметить, что в их выборке представлены только игровые видеокарты – ускорителей, адаптированных под майнинг, в ней нет.

Европа не отстает

Эксперты портала ComputerBase тоже подметили снижение цен на видеоускорители. В Европе оно оказалось существенно более внушительным.

Согласно статистике портала, минимальная цена карты GeForce RTX 3070 рухнула на треть, с 1500 евро 17 мая 2021 г. до 1000 евро 17 июня 2021 г. RTX 3080 старается не отставать – за один месяц она подешевела с 2300 евро до 1500 евро.

Европейские расценки

Более доступные видеокарты тоже падают в цене, что видно на примере 3060. Еще 17 мая 2021 г. эта карта стоила 950 евро, а 17 июня 2021 г. ее можно было купить за 640 евро.

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Однако даже столь стремительное падение цен не означает, что карты в Европе стали стоить адекватных денег. ComputerBase указал рекомендованную розничную цену по каждой из них (unverbindliche preisempfehlung, UVP – нем.), и она заметно ниже итоговых расценок. Для 3060, 3070 и 3080 UVP составляет 330 евро, 520 евро и 720 евро соответственно.

Китай задает тренды

Специалисты ComputerBase предполагают, что снижение цен обусловлено проблемами на рынке криптовалют. Они упоминают ситуацию в Китае, где власти начали вести политику жесткого регулирования и запрета майнинга, что привело к стремительному падению курса биткоина.

По данным портала MyDrivers, в КНР наблюдается схожая с Европой ситуация с топовыми видеокартами. Например, в мае 2021 г. карта RTX 3090 стоила в Китае в пределах 18 тыс. юаней ($2800), то теперь она продается за 12,2 тыс. юаней ($1900). RTX 2070 за тот же период подешевела с 10 тыс. юаней ($1550) до 7500 юаней ($1160).

В КНР, как в Европе и на eBay, тоже отмечается снижение спроса на видеокарты. Если в мае 2021 г. многие модели приходилось заказывать заранее, то теперь все они в наличии. Портал MyDrivers связывает это с действиями властей страны. В то же время дальнейшее падение цен на ускорители маловероятно. По данным портала, здесь свое слово скажет общемировой дефицит полупроводников.

Курс биткоина и ситуация в России

Биткоин, считающийся главной криптовалютой мира, переживает не лучшие свои времена. По данным профильного ресурса CoinDesk, его курс стремительно падает. Преодолев отметку в $63,3 в середине апреля 2021 г., к 21 июня 2021 г. он упал ниже $35 тыс.

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Подешевев за два месяца почти вдвое, биткоин на момент публикации материала стоил $34,09 тыс. Падение курса переживают и другие криптовалюты, включая Ethereum.

Топовые видеокарты в России есть, но купить их могут далеко не все

Тем временем, в России видеокарты дешеветь пока не планируют. Для примера, в сети магазинов DNS стоимость игровой RTX 3090 производства Asus вплотную приблизилась к отметке в 280 тыс. руб. И если некоторые модели есть в наличии, то другие приходится заказывать и оставлять предоплату.

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В «Ситилинке» похожая ситуация. Топовые карты для геймеров обойдутся покупателям более чем в 300 тыс. руб., и ряд из них тоже нужно заказывать, хотя и с минимальным периодом ожидания.