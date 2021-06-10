Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина

Память GDDR6, использующаяся в современных видеокартах к сентябрю 2021 г. подорожает на 48% в сравнении с показателями начала года. Этот фактор наряду с дефицитом самих карт и проблемами с производством полупроводников могут повлечь за собой удорожание ускорителей. В России некоторые модели уже сейчас стоят дороже 350 тыс. руб.

ПК-гейминг становится все дороже

Дискретные видеокарты для настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипов памяти составит 8-13% по сравнению с показателями второй четверти 2021 г.

В I квартале 2021 г. память GDDR6 выросла в цене на 5-10% в зависимости от производителя. Во II квартале 2021 г., который завершится 30 июня 2021 г., модули стали еще менее доступными, подорожав на 20-25%. Прогноз на IV квартал 2021 г. аналитики TrendForce пока не делают.

Как итог, если предположения TrendForce сбудутся, к концу сентября 2021 г. память GDDR6 подорожает в сумме на 48% по сравнению с показателями начала 2021 г.

Что происходит с памятью

Последние исследования TrendForce выявили значительные расхождения между ценами на GDDR6-память на контрактном и спотовом рынках. В первом случае цены продолжают расти, поскольку сохраняется серьезная ситуация с дефицитом предложения. Кроме того, уровень выполнения производителями памяти заказов некоторых средних и мелких компаний, выпускающих видеокарты, колеблется в районе 30%. Аналитики TrendForce предполагают, что дефицит предложения сохранится в течение всего III квартала 2021 г.

Видеопамять - один из ключевых компонентов видеокарт всех поколений

Что касается спотового рынка, то в разгар бума спроса на видеокарты, вызванного ростом курса криптовалют, спотовые цены на видеопамять были на 200% выше контрактных. Эксперты TrendForce ожидают, что в III квартале 2021 г. на фоне удешевления биткоина и интерес майнеров к видеокартам снизится, что позволит сократить разрыв между спотовыми и контрактными ценами на видеопамять. При этом рост цен это не отменит, но замедлит – с 20-25% во II квартале 2021 г. до 8-13% в III квартале 2021 г.

Факторы роста цен

В TrendForce считают, что цены на память GDDR6 будут расти не только из-за майнеров. По их мнению, геймеры тоже внесут свою лепту.

Всего аналитики компании выделяют четыре фактора роста цен на модули GDDR6. Среди первых – сохраняющийся высокий спрос на ПК по всему миру, в особенности на игровые решения, спровоцированный пандемией коронавируса и переходом людей на удаленную работу.

Россияне вынуждены тратить на видеокарты сотни тысяч рублей

Второй фактор заключается в нехватке производственных мощностей. Компании, выпускающие полупроводниковую продукцию, не справляются с объемами заказов. К тому же, они нередко предпочитают сперва выполнить заказы крупных клиентов, что видно на примере Nvidia. Компания, занимающаяся разработкой графических чипов и лидирующая на рынке дискретных видеокарт, часто выкупает крупные партии модулей GDDR6, чтобы потом поставлять их основным партнерам вместе со своими процессорами. По итогам IV квартала 2020 г. Nvidia занимала 82% рынка дискретных GPU, отдавая AMD оставшиеся 18% (статистика Jon Peddie Research).

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Третий фактор выражается в деятельности компаний Microsoft и Sony. Осенью 2020 г. они выпустили игровые приставки Xbox Series X и PlayStation 5 соответственно. В них используются особые 16-гигабитные чипы видеопамяти, отличающиеся от использующихся в видеокартах 8-гигабитных GDDR6. Они тоже занимают место на конвейере, что никак не улучшает ситуацию с количеством выпускаемых чипов для видеокарт.

Четвертый фактор – это рост заказов на серверную память. В стремлении удовлетворить хотя бы часть спроса на нее производители вынуждены выделять под нее производственные мощности, нередко жертвуя объемами выпуска GDDR6.

Надежда есть, но небольшая

Эксперты TrendForce отмечают, что падение курсов криптовалют сразу положительно сказалось на интересе майнеров к видеокартам, хотя и к морально устаревшим. Например, спрос на карты GeForce GTX 1660 с памятью GDDR5 резко упал, и за этим тут же подешевели и сами модули памяти GDDR5.

Нестабильность курса биткоина, эфира и других криптовалют также может отвадить майнеров и от современных видеокарт, тем более, что существует токен Chia, добываемый при помощи SSD-накопителей. Тем не менее, дешеветь такие карты пока не собираются.

В России видеокарты теперь стоят дороже многих подержанных иномарок

Особенно хорошо это заметно на российском компьютерном рынке. В феврале 2021 г. CNews писал, что цены на некоторые карты вплотную приблизились к отметке в 200 тыс. руб., но это оказалось далеко не пределом.

Редакция CNews выяснила, что в крупных российских сетях распространения многие игровые видеокарты стоят свыше 350 тыс. руб. Пока это касается только флагманской GeForce RTX 3090, но некоторые модификации 3080 успешно преодолели 200 тыс. руб.