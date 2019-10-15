Intel потратит миллиарды долларов, чтобы уничтожить AMD

Intel готовится к затяжной конкурентной борьбе с AMD на рынке процессоров, но конкурировать она будет не за счет выпуска новых моделей чипов, а путем снижения цен на старые. Эта кампания обойдется ей около $3 млрд, а AMD тем временем работает над более совершенными 7-нанометровыми чипами Ryzen 4000 для массового рынка и EPYC Milan для серверов на базе новой архитектуры Zen 3.



Intel демпингует

Компания Intel готова лишиться нескольких миллиардов долларов с целью борьбы с AMD на рынке процессоров, но не на зачет новых моделей. Вместо того, чтобы сосредоточиться на развитии модельного ряда, она будет сбрасывать цены на имеющиеся у нее чипы.

На демпинг и на различные способы продвижения постепенно устаревающих процессоров Intel планирует потратить $3 млрд, пишет TechRadar. Об этом она сообщила своим торговым партнерам в виде презентации, обнародованной YouTube-каналом AdoreTV. В ней она наглядно показала, что $3 млрд – это в 10 раз больше чистой прибыли AMD за весь 2018 г., демонстрируя тем самым, что она крупнее конкурента. Отметим, что размер чистой прибыли самой Intel за 2018 г. составил все те же $3 млрд.

Что именно предпримет Intel

Слова Intel не расходятся с делом – компания приступила к выполнению своего плана и осенью 2019 г. выпустила новые серверные процессоры Xeon W-2200 (Glacier Falls W) по вдвое сниженной цене в сравнении с предшественниками. Например, младший представитель новой линейки, Xeon W-2223, стоит $294, а старший в лице Xeon W-2285 оценен в $1333. К тому же, Intel снизила стоимость массовых чипов Core девятого поколения без видеоядра, дебютировавших в январе 2019 г. Их можно отличить по индексу KF в названии, и еще летом 2019 г. они практически не отличались по стоимости от аналогов с включенным ядром. Теперь же они приблизительно на $25 дешевле. Помимо этого, в июне 2019 г. стало известно о планах Intel по снижению цен на чипы Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка на которые составит от $25 до $75.

Кадр из презентации Intel, демонстрирует финансовые возможности Intel и AMD

В начале октября 2019 г. Intel сделала еще один шаг по направлению к поставленной цели. Она анонсировала новую линейку процессоров Core i9-10000, входящих в семейство Cascade Lake-X. По сути, это лишь немного ускоренные чипы Skylake-X Refresh с тем же 14-нанометровым техпроцессом, но наделенные рядом современных особенностей и, главное, вдвое более низкой стоимостью в сравнении с предшественниками. Цены на процессоры варьируются от $590 за Core i9-10900X до $979 за Core i9-10980XE.

Сроки проведения акций

Intel не сообщает, в течение какого времени она планирует давить на AMD снижением цен на собственные продукты. Не исключено, что IV кварталом 2019 г. все не ограничится – Intel заметно отстала от AMD в техническом плане, и, пока та вовсю продвигает свои 7-нанометровые чипы с архитектурой Zen 2, Intel все никак не может полностью перейти на 10 нанометров. Первая попытка состоялась в августе 2019 г., но тогда были представлены лишь мобильные процессоры – настольные же их версии на 15 октября 2019 г. не были доступны в массовом сегменте.

Сроки их поступления в продажу Intel не раскрывает, так что, возможно, ей придется и в 2020 г. сдерживать натиск AMD путем снижения цен. В дополнение к перечисленным мерам Intel намерена инвестировать в маркетинг и проводить различные акции с целью привлечения потенциальных покупателей.

Опасная AMD

AMD к созданию которой Intel имеет прямое отношение, в 2019 г. действительно в значительной степени укрепила свои позиции на рынке процессоров. Во многом ей это удалось благодаря линейке недорогих чипов Ryzen 3000, дебютировавших в первой половине 2019 г. За последние три года она практически вдвое увеличила свою долю рынка – если в III квартале 2016 г. она, по данным Tom’s Hardware, не превышала 9,1%, то по итогам II квартала 2019 г. она выросла до 17,1%.

Противостояние Intel и AMD выходит на новый уровень

На фоне того, как Intel пытается отвлечь на себя внимание потребителей акциями и скидками на старые процессоры, AMD разрабатывает новые модели, в том числе и Ryzen 4000. Эти чипы при сохранении техпроцесса 7nm+ перейдут на новую архитектуру Zen 3 и продемонстрируют, по данным WCCFTech, прирост показателя IPC (инструкций за такт) более чем на 8%. Более точных данных на момент публикации материала не было. Также не исключен и рост тактовой частоты – инженерные сэмплы Ryzen 4000 выдают, в среднем, на 100-200 МГц больше своих предшественников. Добавим, что отличие 7nm+ от техпроцесса 7nm заключается в использовании EUV-литографии.

На новую архитектуру Zen 3 переедут и серверные процессоры AMD EPYC следующего поколения под названием Milan. Они заменят собой EPYC Rome на Zen 2 и, как Ryzen 4000, будут выпускаться по техпроцессу 7nm+. Чипы получат до 64 ядер, интерфейс PCI-E 4.0 и TDP (уровень тепловыделения) от 120 до 225 Вт в зависимости от количества ядер. По данным самой AMD, еще в начале октября 2019 г. она располагала инженерными образцами не только Ryzen 4000, но и EPYC Milan, что может указывать на их релиз в обозримом будущем.

Впрочем, AMD, погруженная в разработку новых чипов, тоже не против поиграть с ценами на свою актуальную продукцию. Зная о планах Intel, она еще в августе 2019 г. обрушила цены на Ryzen 3000 – они упали на 10%, хотя и без того стоили сравнительно недорого. В частности, Ryzen 5 3600X подешевел на 9,81%, с 265 евро до 239 евро. Цена на Ryzen 5 3600 снизилась с 209 евро до 197 евро, то есть на 5,74%. Модель Ryzen 7 3700X подешевела на 2,87%, с 349 евро до 339 евро, а более дорогая Ryzen 7 3800X — на 5,38%, с 429 евро до 404 евро. Гибридные процессоры Ryzen 3000G семейства Picasso также упали в цене. Цена на модель Ryzen 3 3200G упала на 10,85%, с 106 евро до 95 евро. Модель Ryzen 5 3400G подешевела на 7,61%, с 159 евро до 147 евро.