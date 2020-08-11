Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней»

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Microsoft модифицирует буфер обмена в Windows 10, добавив в него возможность синхронизации скопированного текста между устройствами и упростив копирование изображений и HTML-контента. Также в нем появятся опции вставки смайликов и GIF-анимаций в мессенджеры.



«Буфер обмена» изменится навсегда

Компания Microsoft подготовила новое изменение в ОС Windows 10. затрагивающее одну из базовых функций системы. Она намерена модернизировать механизм «копировать/вставить», осуществляемый путем нажатия комбинаций кнопок Ctrl+C и Ctrl+V.

Сам по себе механизм в системе останется, эксперты ресурса TechRadar считают, что изменения в связанном с ним буфере обмена, которые готовит Microsoft, настолько масштабны, что «он уже никогда не будет прежним».

В первую очередь отметим, что Microsoft не станет трогать непосредственно сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V – действия, производимые по их нажатию, останутся прежними. Все изменения затронут панель буфера обмена, которую можно будет вызвать комбинацией кнопок Win+V.

В новой версии панели появятся вкладки для быстрой вставки эмодзи и GIF-анимаций – эта опция рассчитана на пользователей мессенджеров. По похожему принципу, к примеру, функционирует мобильная клавиатура Google Gboard.

В буфере обмена появятся эмодзи

Вкладка с находящимся в буфере текстом тоже останется, плюс будут добавлены инструменты по удобному копированию в буфер различных изображений и контента веб-страниц для последующей их вставки, например, в документ Word или файл презентации. Это появится в окне переработанной истории работы буфера обмена.

Дополнительные изменения

Историю копирования текста можно будет синхронизировать между несколькими устройствами под управлением Windows, пишет TechRadar. Для этого потребуется активировать опцию «Автоматически синхронизировать копируемый текст» (Automatically sync text that I copy) в настройках буфера обмена – она будет находиться на вкладке «Синхронизация между устройствами» (Sync across devices).

Виртуальная клавиатура Microsoft с буфером обмена напоминает Google Gboard

В настоящее время неизвестно, станет ли Microsoft увеличивать количество записей, хранящихся в обновленной истории буфера обмена. Сейчас она содержит 25 полей, и наиболее старые записи автоматически удаляются при появлении новых.

При желании пользователь сможет очистить всю историю в любое время. Кроме того, ее можно будет полностью отключить в настройках системы.

Когда ждать нововведений

Изменения в настоящее время доступны только в тестовой сборке 20185. Сроки их появления в стабильной версии Windows 10 на момент публикации материала установлены не были.

По мнению экспертов TechRadar, апдейт станет частью Windows 10 после релиза следующего глобального обновления, появление которого может состояться осенью 2020 г.

Как Microsoft модифицирует (и даже удаляет) классические функции

Последнее на момент публикации материала крупное стабильное обновление для Windows 10, версию 2004, компания Microsoft, как сообщал CNews, выпустила в мае 2020 г. Оно не содержало масштабных изменений в работе классических функций Windows. Модифицировать их Microsoft принялась летом 2020 г., начав с «Панели управления».

В первых числах июля 2020 г. с появлением Windows 10 с индексом 20161 вместо привычной всем «Панели управления» по клику на ее иконку стало открываться меню «Параметры», которое Microsoft продвигает со времен Windows 8 в качестве замены этой самой «Панели». До финальных сборок системы это новшество пока не дошло.

Microsoft постепенно избавляет Windows от функций, которыми миллионы людей пользовались десятилетиями

Спустя всего несколько дней из Windows 10 таинственным образом исчезли текстовые редакторы WordPad, ставший частью ОС с релизом Windows 95 в 1995 г., и «Блокнот», он же NotePad, существующий со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавшей в 1985 г. Компанию им составил графический редактор Paint, вышедший в 1995 г.

Оказалось, что причина кроется в патче KB4565503, без предупреждения удаляющем все эти программы. Устанавливать его необязательно, и даже после интеграции в систему его можно удалить при помощи стандартных средств Windows.

В начале августа 2020 г. Microsoft решила модифицировать «Диспетчер устройств» (Device Manager) путем удаления из него очень полезной функции. В одной из тестовых сборок Windows «Диспетчер» лишился возможности поиска драйверов для «железа» в интернете – теперь он умеет искать только в локальных папках. Сделано это, как и в случае с «Панелью управления», для продвижения меню «Параметры».