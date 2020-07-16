Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть

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Пользователи стали жаловаться на исчезновение из Windows 10 программ «Блокнот», WordPad и Paint. Они начали пропадать сразу после установки обновления KB4565503, которое удаляет их без предупреждения. Этот процесс обратим – в Windows 10 есть возможность вернуть удаленные компоненты.



Windows без «Блокнота»

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, установка которого привела к всплеску недовольства среди пользователей. Апдейт KB4565503, как пишет SoftPedia, без предупреждения удаляет штатные программы, входившие в состав ОС Windows не просто годами, а десятилетиями.

Интеграция KB4565503, предназначенного для Windows 10 версии 2004, в состав операционной системы лишает пользователей возможности работать в «Блокноте», WordPad и Paint – эти программы попросту исчезают из списка установленных, и неопытный пользователь даже не будет знать, как вернуть их обратно без радикальных мер – полной переустановки ОС.

"Блокнот" исчез из Windows спустя 35 лет с момента появления

WordPad появился в ОС Windows с релизом Windows 95 в 1995 г. Paint и «Блокнот», он же NotePad, существуют со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавшей в 1985 г.

Проблема пока не массовая

Сообщения о пропаже перечисленных программ стали появляться на официальном форуме Microsoft – одно из них оставил, к примеру, пользователь kartikpeddinti, также есть схожие посты от участников StewartMedbourn, Bansh33 и др. Все они перечисляют только Paint, WordPad и NotePad, однако SoftPedia не исключает вероятности, что из состава Windows после установки патча KB4565503 могут пропасть и другие штатные программы.

Одно из сообщений на форуме Microsoft с описанием проблемы

На момент публикации возникшая проблема массовой не была, однако Microsoft уже осведомлена о ее наличии, хотя и не сообщает точных сроков выпуска «патча к патчу».

Помощь Microsoft не нужна

Вернуть Paint, WordPad и «Блокнот» на место можно, не дожидаясь релиза следующего обновления для Windows 10. Сам факт их исчезновения связан с новыми возможностями ОС, появившимися в составе апдейта 2004 и имеющего прямое отношение к этим программам.

Как сообщал CNews, изначально пользователям не разрешалось удалять эти приложения из Windows, но в 2004 г. этот запрет был снят. Всем, кому не нравилось присутствие этого трио программ в ОС на своем компьютере, достаточно было открыть меню «Программы и компоненты» через «Панель управления» или «Параметры» и отключить их там.

Этот же способ срабатывает и для восстановления Paint, WordPad и «Блокнота» после того, как патч KB4565503 без спроса удалит их. В том же меню достаточно снова включить их, после чего Windows самостоятельно вернет их к жизни. В ряде случаев ОС даже может обойтись без перезагрузки.

Классические приложения под угрозой

В 2020 г. Microsoft начала обращать весьма пристальное внимание на стандартные приложения своей настольной ОС. Начав с «Блокнота», Paint и WordPad, она переключилась на «Панель управления», появившуюся еще в 1985 г. вместе с Windows 1.0.

Microsoft решила постепенно отказаться от классических Windows-программ

В начале июля 2020 г. CNews писал, что Microsoft может полностью исключить «Панель управления» из состава Windows. Намеки на это появились в новой сборке ОС с индексом 20161, доступной только для бета-тестеров. Вместо нее пользователям придется управлять настройками своего ПК через меню «Параметры», существующее с 2012 г. и Windows 8.

В сборке 20161 пиктограмма «Панели управления» по-прежнему находится на своем месте, но самого приложения в составе системы больше нет. Если кликнуть по пиктограмме, то открываются «Параметры» на окне с информацией о компьютере – типе процессора, объеме оперативной памяти и версии операционной системы (окно About).

Другие недочеты в обновлении

Установка KB4565503 влечет за собой не только исчезновение троицы классических Windows-программ, но и появление нового бага, связанного с рядом более серьезных приложений. В частности, из-за него Excel может самопроизвольно зависнуть или закрыться в любой момент времени, если перемещать курсор мыши в пределах его окна. Сохранность данных при резком прекращении работы программы, конечно, не гарантируется.

Проблема проявляется при переключении раскладки на китайскую или японскую. Microsoft работает над ее устранением.

Напомним, что Windows 10 не позволяет отключать автоматическую загрузку и установку обновлений, тем самым подвергая пользователей риску получить патч, нарушающий стабильность системы. Отключить автообновление можно лишь при помощи сторонних программ.