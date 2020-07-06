Из Windows исчезнет старейший и очень востребованный компонент

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Windows 10 может остаться без «Панели управления», существующей в ОС этой серии с 1985 г. Microsoft хочет полностью заменить ее на меню «Параметры», впервые появившееся еще в Windows 8 в 2012 г.

Windows без классического меню настроек

Корпорация Microsoft может исключить из состава Windows 10 окно «Панель управления» (Control Panel). Намеки на это появились в новой сборке ОС с индексом 20161, доступной только для бета-тестеров.

«Панель управления» служит своего рода интерфейсом для быстрого доступа к подавляющему большинству параметров компьютера с возможностью их настройки. Она, включает в себя такие модули, как «Диспетчер устройств», «Клавиатура», «Мышь», «Персонализация», «Звук», «Электропитание» и др.

Как пишет профильный ресурс Windows Latest, отказ от «Панели управления» представляет собой попытку Microsoft заставить всех пользователей Windows 10 окончательно перейти к приложению «Параметры», которое компания продвигает со времен Windows 8, вышедшей в 2012 г. В доступных обычным пользователям версиях Windows 10 «Панель управления» перемещена в папку «Служебные» в списке программ меню «Пуск», хотя еще в Windows 7 доступ к ней осуществлялся через главный экран этого меню.

Так выглядит «Панель управления» в Windows 10

В сборке 20161 пиктограмма «Панели управления» по-прежнему находится на своем месте, но самого приложения в составе системы больше нет. Если кликнуть по пиктограмме, то открываются «Параметры» на окне с информацией о компьютере – типе процессора, объеме оперативной памяти и версии операционной системы (окно About).

Неотъемлемая часть Windows

«Панель управления» можно считать одним из символов ОС семейства Windows, поскольку она была в их составе с момента появления самой первой Windows 1.0. Microsoft выпустила ее в ноябре 1985 г., и с тех пор «Панель управления» обновлялась и совершенствовалась по мере выхода новых версий ОС.

Меню «Параметры», замена «Панели управления»

Свой текущий внешний вид «Панель управления» обрела в октябре 2009 г., когда вышла Windows 7 – последующие модификации в Windows 8 и Windows 10 глобальным изменениям не подвергались.

Различия между двумя схожими меню

Меню «Параметры» на момент своего появления в 2012 г. отличалось от «Панели управления» в худшую сторону, в первую очередь за счет излишней упрощенности и отсутствия доступа ко многим настройкам, имеющимся в «Панели управления». Со временем, пишет Windows Latest, Microsoft расширила возможности этого меню, добавив значительное число новых функций и открыв доступ к ранее недоступным настройкам.

Самая первая версия «Панели управления» для Windows 1.0 1985 года

Разница между «Параметрами» и «Панелью управления» заключается еще и в том, что первое меню создавалось с оглядкой на ноутбуки, планшеты и моноблоки с сенсорными дисплеями. Перемещение по его пунктам, а также поиск нужных настройки при помощи соответствующего поля ввода при использовании тачскрина никаких неудобств не вызывает.

Результат 13 лет эволюции. «Панель управления» для Windows 98

«Панель управления» разрабатывалась для управления мышкой и клавиатурой. Меню настроек, расположенные в ней, назвать оптимизированными под сенсорные дисплеи нельзя.

Дата «казни» не назначена

Отсутствие «Панели управления» как таковой в самой свежей сборке Windows 10 пока не означает, что она пропадет из ближайшего глобального обновления, предварительно запланированного на осень 2020 г. Microsoft точные сроки не называет, как и не комментирует информацию о грядущем исключении 35-летнего меню из состава своей ОС.

«Панель управления» образца 2009 года в составе Windows 7

По данным Windows Latest, отключение «Панели управления» может произойти в 2021 г. Всем, кто не желает расставаться с удобным меню, необходимо будет решить вопрос с установкой обновлений – в Windows 10 эту функцию можно отключить лишь при помощи сторонних программ.

Очередная попытка

Впервые о планах Microsoft избавиться от «Панели управления», как сообщал CNews, стало известно в октябре 2015, спустя менее трех месяцев с момента релиза Windows 10. Об этом в Twitter написал старший руководитель проектов в Microsoft Брендон ЛеБланк (Brandon LeBlanc). Он сказал, что, в конечном счете, «Панель управления» будет заменена на «Параметры», сразу после того как в «Параметры» будут перенесены недостающие настройки.

ЛеБланку вторил вступивший в дискуссию в Twitter бывший вице-президент Microsoft Гэбриель Эул (Gabriel Aul). Он пояснил, что одновременное наличие «Панели управления» и «Параметров» усложняет разработку и приводит у увеличенному потреблению дискового пространства и оперативной памяти. Эул ушел из компании в 2019 г.

Добавим, что Micosoft постепенно, но менее радикальными способами, избавляется от многих компонентов Windows, десятилетиями входивших в ее состав. К примеру, вышедшее в конце весны 2020 г. обновление позволило пользователям самостоятельно удалять текстовые редакторы «Блокнот» (Notepad) и WordPad, а также графический редактор Paint. Раньше сделать это было нельзя.