Из Windows исчезнет старейший и очень востребованный компонент

Из Windows исчезнет старейший и очень востребованный компонент5760
Windows 10 может остаться без «Панели управления», существующей в ОС этой серии с 1985 г. Microsoft хочет полностью заменить ее на меню «Параметры», впервые появившееся еще в Windows 8 в 2012 г.
Windows без классического меню настроек
Корпорация Microsoft может исключить из состава Windows 10 окно «Панель управления» (Control Panel). Намеки на это появились в новой сборке ОС с индексом 20161, доступной только для бета-тестеров.
«Панель управления» служит своего рода интерфейсом для быстрого доступа к подавляющему большинству параметров компьютера с возможностью их настройки. Она, включает в себя такие модули, как «Диспетчер устройств», «Клавиатура», «Мышь», «Персонализация», «Звук», «Электропитание» и др.
Как пишет профильный ресурс Windows Latest, отказ от «Панели управления» представляет собой попытку Microsoft заставить всех пользователей Windows 10 окончательно перейти к приложению «Параметры», которое компания продвигает со времен Windows 8, вышедшей в 2012 г. В доступных обычным пользователям версиях Windows 10 «Панель управления» перемещена в папку «Служебные» в списке программ меню «Пуск», хотя еще в Windows 7 доступ к ней осуществлялся через главный экран этого меню.
В сборке 20161 пиктограмма «Панели управления» по-прежнему находится на своем месте, но самого приложения в составе системы больше нет. Если кликнуть по пиктограмме, то открываются «Параметры» на окне с информацией о компьютере – типе процессора, объеме оперативной памяти и версии операционной системы (окно About).
Неотъемлемая часть Windows
«Панель управления» можно считать одним из символов ОС семейства Windows, поскольку она была в их составе с момента появления самой первой Windows 1.0. Microsoft выпустила ее в ноябре 1985 г., и с тех пор «Панель управления» обновлялась и совершенствовалась по мере выхода новых версий ОС.
Свой текущий внешний вид «Панель управления» обрела в октябре 2009 г., когда вышла Windows 7 – последующие модификации в Windows 8 и Windows 10 глобальным изменениям не подвергались.
Различия между двумя схожими меню
Меню «Параметры» на момент своего появления в 2012 г. отличалось от «Панели управления» в худшую сторону, в первую очередь за счет излишней упрощенности и отсутствия доступа ко многим настройкам, имеющимся в «Панели управления». Со временем, пишет Windows Latest, Microsoft расширила возможности этого меню, добавив значительное число новых функций и открыв доступ к ранее недоступным настройкам.
Разница между «Параметрами» и «Панелью управления» заключается еще и в том, что первое меню создавалось с оглядкой на ноутбуки, планшеты и моноблоки с сенсорными дисплеями. Перемещение по его пунктам, а также поиск нужных настройки при помощи соответствующего поля ввода при использовании тачскрина никаких неудобств не вызывает.
«Панель управления» разрабатывалась для управления мышкой и клавиатурой. Меню настроек, расположенные в ней, назвать оптимизированными под сенсорные дисплеи нельзя.
Дата «казни» не назначена
Отсутствие «Панели управления» как таковой в самой свежей сборке Windows 10 пока не означает, что она пропадет из ближайшего глобального обновления, предварительно запланированного на осень 2020 г. Microsoft точные сроки не называет, как и не комментирует информацию о грядущем исключении 35-летнего меню из состава своей ОС.
По данным Windows Latest, отключение «Панели управления» может произойти в 2021 г. Всем, кто не желает расставаться с удобным меню, необходимо будет решить вопрос с установкой обновлений – в Windows 10 эту функцию можно отключить лишь при помощи сторонних программ.
Очередная попытка
Впервые о планах Microsoft избавиться от «Панели управления», как сообщал CNews, стало известно в октябре 2015, спустя менее трех месяцев с момента релиза Windows 10. Об этом в Twitter написал старший руководитель проектов в Microsoft Брендон ЛеБланк (Brandon LeBlanc). Он сказал, что, в конечном счете, «Панель управления» будет заменена на «Параметры», сразу после того как в «Параметры» будут перенесены недостающие настройки.
ЛеБланку вторил вступивший в дискуссию в Twitter бывший вице-президент Microsoft Гэбриель Эул (Gabriel Aul). Он пояснил, что одновременное наличие «Панели управления» и «Параметров» усложняет разработку и приводит у увеличенному потреблению дискового пространства и оперативной памяти. Эул ушел из компании в 2019 г.
Добавим, что Micosoft постепенно, но менее радикальными способами, избавляется от многих компонентов Windows, десятилетиями входивших в ее состав. К примеру, вышедшее в конце весны 2020 г. обновление позволило пользователям самостоятельно удалять текстовые редакторы «Блокнот» (Notepad) и WordPad, а также графический редактор Paint. Раньше сделать это было нельзя.