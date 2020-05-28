Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового

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ОС Windows 10 обновилась до версии 2004. Это масштабное, но в то же время не глобальное обновление, которое предназначено для внесения множества мелких изменений в различные составляющие операционной системы, в том числе и косметические.

Десятки новых фишек Windows 10

Компания Microsoft начала распространение обновления для ОС Windows 10 с индексом 2004. Это крупный апдейт, содержащий в себе существенное количество нововведений и изменений.

В то же время, глобальных новшеств в этом обновлении нет – Microsoft сосредоточилась в первую очередь на «косметике» и усовершенствовании имеющихся функций своей ОС. Система сама предложит пользователю установить апдейт, поскольку автоматическое обновление в Windows 10 стандартными средствами не отключается. Если же сообщение о поступлении обновления не отображается, необходимо открыть меню «Параметры», перейти в раздел «Обновление и безопасность», где вручную проверить доступность требуемого пакета обновлений.

Летом 2020 года Windows 10 исполнится пять лет

Напомним, что Windows 10 вышла конце июля 2015 г. На сегодняшний день является самой современной ОС Microsoft для настольных ПК и ноутбуков, а также самой популярной версией Windows в мире – по данным ресурса StatCounter в мае 2020 г. под ее управлением работало 73,1% Windows-компьютеров.

Новые иконки и улучшенный поиск

Установка апдейта 2004 привнесет в Windows 10 иконки в новом едином стиле Fluent Design. Пиктограммы будут заменены на большинстве приложений Microsoft, включая Skype, программы из пакета Office и др.

Новые пиктограммы Windows 10 нарисованы в едином узнаваемом стиле

На главной странице «Поиска» появились четыре быстрых запроса – «Сегодня в истории», «Новые фильмы», «Погода» и «Главные новости». Для доступа к меню поиска необходимо кликнуть на соответствующем поле на панели задач.

Microsoft придумала, как можно ускорить и без того быстрый поиск

Для поиска в приложениях и настройках Microsoft улучшила проверку орфографии – повышена вероятность нахождения искомого, даже если запрос был введен с опечатками. Дополнительно была модифицирована система поиска в «Проводнике»: теперь выводит результаты поиска не только в памяти компьютера, но и одновременно в облаке OneDrive.

«Диспетчер задач», калькулятор и рабочие столы

После установки обновления в «Диспетчере задач» появится функция отображения температуры видеокарты. Нововведение работает только на компьютерах с дискретным видеоускорителем, а данные о температуре отображаются на вкладке «Производительность». Также на этой вкладке теперь указывается тип накопителей (SSD или HDD).

Теперь температуру видеокарты можно контролировать прямо в «Диспетчере задач»

В апдейте 2004 появилась функция переименования виртуальных рабочих столов.

Изменение названий рабочих столов

Эта функция пригодится для тех, кто использует несколько рабочих столов одновременно – она упростит их разделение и навигацию между ними.

Запутаться в накопителях больше не получится

Встроенный в Windows калькулятор особых изменений не претерпел. Сохранив прежние дизайн функциональность, он научился переходить в режим отображения поверх всех окон.

Облачное восстановление, эмодзи и вдвойне безопасный режим

В Windows 10 появилась функция так называемого «облачного» восстановления. За счет нее в случае возникновения каких-либо проблем она может восстанавливаться, выгружая нужные файлы из облака. Раньше систему можно было откатить до предыдущей версии только при наличии или отдельного файла резервной копии, и или загрузочной флешки с образом ОС.

Пароль не даст посторонним загрузиться в безопасном режиме

Для тех, кто в текстовом общении использует смайлы (эмодзи), Microsoft расширила список доступных «каомодзи» - своего рода классических смайликов, составляемых из символов. Меню с ними вызывается комбинацией клавиш «Win+(точка)».

Microsoft позаботилась и о любителях смайликов

Изменился и безопасный режим загрузки Windows. Теперь он позволяет установить пароль или PIN-код на вход в учетную запись, как в обычном режиме.

Обновление «песочницы» и встроенного Linux

Определенные изменения коснулись встроенной в Windows безопасной среды для запуска сомнительных программ и файлов – так называемой «песочницы», появившейся в весеннем обновлении в 2019 г. В нее добавили поддержку микрофона, исправили проблему с неверным часовым поясом, плюс были активированы новые сочетания клавиш. Так, комбинация Shift+Alt+PrintScreen вызовет диалоговое окно для активации режима высокой контрастности, а Ctrl+Alt+Break обеспечит быстрое включение или отключение полноэкранного режима.

Дополнительно Microsoft усовершенствовала встроенную в Windows поддержку Linux – подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Майское обновление привнесло в нее новую архитектуру WSL2, использующую полноценное ядро Linux. Также была добавлена поддержка ELF64-файлов, и повышена производительность файловой системы для работы с Linux-системами непосредственно внутри Windows.

Другие мелкие изменения

В обновлении 2004 для Windows 10 Microsoft подкрутила возможности многих штатных программ. К примеру, в классическом «Блокноте» теперь доступна функция быстрого масштабирования текста при помощи сочетания клавиш Сtrl, «Минус» и «Плюс», или удерживании Ctrl и прокрутке колесика мышки.

Если же пользователю не нужен «Блокнот», то с новым апдейтом он сможет удалить его, хотя раньше это не представлялось возможным. Вместе с ним теперь можно убрать из системы Paint и WordPad.



Paint, WordPad и Блокнот теперь можно исключить из состава ОС

В систему были интегрированы поддержка архитектуры графических драйверов WDDM 2.7 и улучшенная поддержка графических технологий DirectX 12 Ultimate, DirectX Raytracing 1.1 и DirectX Mesh Shader.

Также Microsoft разрешила включать и отключать функцию перезапуска приложений после перезагрузки системы. Текущие версии ОС по умолчанию запускают те программы, что не были закрыты до перезагрузки компьютера, что может быть не всегда удобно.