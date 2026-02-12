Разделы

Microsoft WordPad


СОБЫТИЯ

12.02.2026 «Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватить ПК по сети 8
10.10.2025 Microsoft встроила в Windows 11 компонент 45-летней давности и гордится. Он поставляется по умолчанию и не удаляется 1
15.11.2024 Выпущена особая версия Linux Debian для детей до 12 лет. Ее даже не нужно устанавливать. Видео 1
22.08.2024 Windows не будет прежней. Microsoft уничтожит самый старый и заметный компонент системы, который обожают миллиарды пользователей 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
26.04.2024 Windows будет гнобить собственных пользователей. На экранах ПК без поддержки ИИ появится «клеймо позора», водяной знак, от которого не избавиться 1
23.04.2024 Хотите новую ОС – покупайте новый ПК. Windows 11 прекращает поддержку десятков процессоров. Решения не существует 1
19.04.2024 Microsoft стреляет себе в колено. В Edge для Windows 11 введут новые ограничения, и пользователи будут скачивать Chrome еще чаще 1
21.03.2024 Древнейший инструмент Windows превратится в мощную замену Word. MS Office можно будет не покупать 1
29.01.2024 Из Windows удален легендарный инструмент с 30-летней историей, позволявший не покупать MS Office 2
08.12.2023 Знаменитый инструмент Windows получит важное обновление, которого ждали 40 лет 1
16.11.2023 Microsoft подарит пользователям простецкую и супернужную функцию. Они выпрашивали ее 11 лет 1
13.11.2023 Бесплатный Photoshop для всех, кроме россиян. В Windows 11 появился новый фотоинструмент с расширенными возможностями 1
19.09.2023 Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности 1
15.09.2023 FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст 1
12.09.2023 Пользователей Windows оставят без древнего инструмента, который всем нравится. Microsoft будет его вырезать по частям 1
08.09.2023 Microsoft превратила древнейший и бесплатный инструмент Windows в аналог Photoshop. Пользователи в восторге 1
07.09.2023 Microsoft накрыл гнев пользователей. Они грудью встали на защиту легендарного инструмента Windows, позволяющего не покупать Office 1
04.09.2023 Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет 1
08.11.2022 В меню «Пуск» Microsoft Windows появился спам, от которого невозможно избавиться 1
26.09.2022 Windows запретит хозяину набрать пароль от нее где-либо еще 1
02.08.2022 Microsoft сделает старейший и очень востребованный компонент Windows непригодным к использованию 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
11.08.2020 Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней» 1
10.08.2020 Пользователей Windows 10 оставили без крайне полезной функции 1
16.07.2020 Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть 1
06.07.2020 Из Windows исчезнет старейший и очень востребованный компонент 1
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 1
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1
01.04.2020 Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1
23.01.2020 Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать 1
18.01.2019 Главный шрифт Microsoft оказался в центре скандала с фальшивыми документами 1
24.08.2018 Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux 1
12.07.2017 Главный шрифт Microsoft оказался в центре коррупционного скандала 1
29.01.2014 Уходим из секты Apple: почему стоит перейти с Mac на Windows 1
26.12.2013 10 причин забыть о Windows навсегда и перейти на Mac OS X 1
15.12.2009 Windows 7 для бизнеса: как рассчитать эффективность ОС? 1
09.12.2009 Microsoft залатала 12 «дыр» в Windows и IE 1

Публикаций - 46, упоминаний - 54

Microsoft WordPad и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25335 41
GitHub 990 5
X Corp - Twitter 2913 4
Apple Inc 12747 4
Google LLC 12340 3
Intel Corporation 12577 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
HP Inc. 5771 2
AMD - Advanced Micro Devices 4494 2
Adobe Systems 1574 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Qualys 70 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 99 1
Wacom 142 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
Look Communications 2 1
Nvidia Corp 3777 1
Movavi - Мовавика 35 1
EPAM Solutions - Jointech - Joint Technology Development 14 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 50 1
Rover - RoverComputers 418 1
Casio 335 1
Archos Technology 72 1
Cowon Systems 72 1
Audio-Technica 26 1
Pixelmator Team 12 1
Defender 148 1
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 1
Pixel Qi 11 1
Samsung Electronics 10708 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Alibaba Group 455 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Крок - Croc 1819 1
Sony 6641 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Солидарность 0 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1528 1
Mossack Fonseca 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 39
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 11
Micorosft Windows Insider 141 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 6
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13059 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 5
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 4
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 242 4
Эмулятор - Emulation 284 4
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4726 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3566 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8205 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2266 4
WSL - Windows Subsystem for Linux 56 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
RAW - Формат цифровых файлов изображения 598 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2974 3
Microsoft Windows 16436 41
Microsoft Windows 10 1903 25
Microsoft Office 3999 24
Microsoft Notepad (Блокнот) 287 22
Microsoft Paint - Графический редактор 72 21
Microsoft Windows 11 735 20
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 14
Microsoft Windows 95 422 13
Microsoft Windows 7 1999 13
Linux OS 11021 11
Microsoft Windows 1.0 21 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 9
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 873 7
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 6
Google Chrome - браузер 1660 5
Microsoft Windows XP 2423 5
Microsoft Outlook 1429 5
StatCounter 458 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 828 5
Adobe Photoshop 796 5
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 12 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 4
Microsoft Office 365 989 4
Microsoft Windows PowerShell 230 4
Microsoft Windows DISM.exe - Система обслуживания образов развертывания и управления 4 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Microsoft Windows Steps Recorder 4 3
Microsoft 365 Copilot 191 3
Apple iPad 3945 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 3
Mozilla Firefox - браузер 1921 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 265 3
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 120 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 2
Касперский Евгений 331 1
Песков Дмитрий 113 1
Улюкаев Алексей 31 1
Лямин Алексей 14 1
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 1
Phinney Thomas - Финни Томас 1 1
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 2 1
Хлуденев Александр 10 1
Адров Дмитрий 34 1
Худякова Наталья 6 1
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 1
Holland Alex - Холланд Алекс 3 1
Березников Сергей 2 1
Мартынов Эдуард 1 1
Воробьев Евгений 4 1
Перов Евгений 97 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Чернов Федор 35 1
Pony Bob - Пони Боб 2 1
Maiffret Marc - Майфрет Марк 3 1
Nawaz Maryam - Наваз Марьям 2 1
Kandek Wolfgang - Кандек Вольфганг 1 1
Storms Andrew - Стормс Эндрю 5 1
Faulds Andrea - Фолдс Андреа 2 1
Gabriel Aul - Эул Гэбриель 7 1
Путин Владимир 3383 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 4
Япония 13567 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 2
Канада 4997 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Франция - Французская Республика 8005 2
Великобритания - Шотландия 340 1
Канада - Онтарио 85 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Панама - Панамский канал 16 1
Европа 24682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 1
Южная Корея - Республика 6879 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 1
Индия - Bharat 5731 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 1
Италия - Итальянская Республика 4437 1
Китай - Тайвань 4147 1
Испания - Королевство 3773 1
Чили - Республика 486 1
Филиппины - Республика 582 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 569 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 267 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6889 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 144 1
Neowin 187 5
BleepingComputer - Издание 427 4
The Verge - Издание 601 3
ZDnet 662 3
Times 644 2
Tom’s Hardware 536 2
Ars Technica 438 1
TechRadar 95 1
Windowslatest 14 1
TNW - The Next Web 89 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
Forbes - Форбс 929 1
Reddit 365 1
The Register - The Register Hardware 1721 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
Forrester Research 830 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 4
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
