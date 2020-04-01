Microsoft запустила в Windows 10 бегущую новостную строку

Новостная бегущая строка

Корпорация Microsoft выпустила приложение News Bar для операционной системы Windows 10. Программа предназначена для отображения текущих новостей в режиме 24/7 непосредственно на рабочем столе Windows в виде ленты или бегущей строки, несколько напоминающей телевизионную.

В качестве источника информации используются материалы «более чем 4,5 тыс. авторитетных мировых изданий». Пользователю не позволено выбирать предпочтительные источники или интересующие его темы – сервис автоматически подбирает наиболее «горячие» из них.

Программа News Bar доступна в магазине приложений Microsoft Store бесплатно на английском и испанском языках. В настоящее время она находится в состоянии публичной беты.

Особенности работы и настройки приложения

После запуска приложение размещает свое окно на рабочем столе Windows, максимально близко к одному из краев экрана, при этом не перекрывая панель задач. В настройках можно выбрать ее местоположение на экране: слева, справа, сверху или снизу. Кроме того, программа поддерживает одновременную работу с несколькими мониторами.

Приложение News Bar выводит новости в виде бегущей строки

В случае необходимости она может быть легко свернута в панель задач. Однако ее окно все равно вернется в исходное состояние по истечении двух или восьми часов, если в настройках не указать иное.

Пользователь также может повлиять на формат отображения новостей в ленте – в виде простых заголовков или с изображением, закрепленным за материалом. Естественно, при выборе первой опции окно приложения выглядит значительно более компактно.

Лента новостей в News Bar

Второй режим используется программой по умолчанию. В нем пользователь может прочитать кракткий анонс, наведя на заинтересовавшую новость курсор мыши. По щелчку мыши полный текст новости будет загружен в браузер Microsoft Edge. Системные настройки браузера по умолчанию News Bar полностью игнорирует, отмечает The Verge. Журналисты издания не стали высказывать предположений по поводу того, является ли это ошибкой или одним из способов по мягкому продвижению нового обозревателя Microsoft.

Методы продвижения ПО

Microsoft нередко использует методы продвижения собственных программных решений, которые не всегда приходятся по вкусу пользователям. К примеру, по сообщению ZDNet, Microsoft планировала устанавливать расширение Microsoft Search in Bing для браузера Chrome всем корпоративным пользователям, работающим в сервисе Office 365 Proplus, без их согласия. После установки расширения поисковик Bing становится основным в браузере Google Chrome. Новая политика должна была начать действовать в феврале 2020 г.

В январе 2020 г. компания начала тестировать обновление для бесплатного текстового редактора Wordpad, в котором появилась реклама. Wordpad существует в составе ОС Windows, начиная с Windows 95. Новая его версия предложит пользователям шесть вариантов рекламы, в которых Microsoft продвигает онлайн-версии Word, Excel и Powerpoint, а также Office.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о появлении рекламы в стабильной версии Windows 10 с индексом 1909, релиз которой состоялся 12 ноября 2019 г. Microsoft интегрировала ее в штатное приложение Mail and Calendar («Почта и календарь»), и отключить ее нельзя.

Mail and Calendar выводит сообщения с предложением попробовать другие программные продукты Microsoft. В частности, программа «рекомендует» ознакомиться с мобильной версией фирменного почтового клиента Outlook.