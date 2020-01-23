Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать

Microsoft установит на ПК корпоративных пользователей Office 365 ProPlus расширение Microsoft Search in Bing для браузера Chrome с целью продвижения своего поисковика Bing. Попутно она назначит его поисковой системой по умолчанию. В дальнейшем эту участь разделят те, кто пользуется Firefox.

Новая идея Microsoft

Компания Microsoft начнет устанавливать разрешение Microsoft Search in Bing для браузера Chrome всем корпоративным пользователям, работающим в сервисе Office 365 ProPlus. Новая политика начнет действовать в феврале 2020 г. По данным ресурса ZDNet, согласие самих пользователей на установку расширения Microsoft спрашивать не будет.

После установки расширения поисковик Bing станет основным в браузере Google Chrome. На момент публикации материала не было известно, коснется ли это других веб-обозревателей на базе Chrome.

Новая идея Microsoft по продвижению своего поисковика имеет исключения – расширение не будет установлено на ПК тех пользователей, кто заранее выбрал Bing в качестве поисковой системы по умолчанию.

Захват всего мира

Начало принудительного распространения расширения Microsoft Search in Bing будет сопряжено с релизом Office 365 ProPlus версии 2002, который тоже состоится в феврале 2020 г. Под удар попадут пока только корпоративные пользователи – Microsoft не сообщает о своих планах по пересадке на свой поисковик обычных потребителей.

Microsoft придумала новый способ продвижения своего поисковика

Следующей мишенью после пользователей Chrome станут те, кто отдает предпочтение браузеру Firefox. Когда именно Microsoft переключится на них, пока неизвестно.

Первоначально расширение Microsoft Search in Bing будет предложено жителям Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канады, США и Франции. Расширенное его распространение в масштабах всего мира начнется в марте 2020 г.

Реакция пользователей

Попытка Microsoft заставить людей пользоваться ее расширением вызвала не самые позитивные отзывы в интернете. Пользователем Reddit под псевдонимом Paulanerspezi 22 января 2020 г. была создана тема, освещающая это, и за полтора дня она набрала свыше 570 комментариев. На GitHub, с 2018 г. принадлежащем Microsoft, тоже нашлись недовольные новой инициативой софтверного гиганта.

«Мне кажется, они (в Microsoft) серьезно недооценивают то количество обращений в их службу поддержки, которое данная инициатива породит в организациях. И это всего лишь одна из проблем», - сказал пользователь Reddit под псевдонимом Eri. На Github пользователь Vgabriel-rutgers назвал политику Microsoft в отношении продвижения своего расширения «невероятным злоупотреблением, к которому не стоит прибегать ни при каких обстоятельствах».

Как быть тем, кому Bing не по нраву

Microsoft заранее подготовила для пользователей, не желающих переходить на Bing и тем более пользоваться насильно установленным расширением, несколько инструкций по отказу от него. В первую очередь она рассказала, как клиенты Office 365 ProPlus могут исключить расширение из установки при помощи средства развертывания офисного пакета или групповых политик в операционной системе.

Дополнительно Microsoft распространила инструкцию по самостоятельному удалению расширения. Также компания предоставит пользователям возможность вручную поменять поисковую систему по умолчанию на ту, которая требуется.

Как Microsoft продвигает свои продукты

Microsoft нередко использует методы продвижения собственных программных решений, которые не всегда нравятся пользователям. К примеру, 21 января 2020 г. она начала тестировать обновление для бесплатного текстового редактора WordPad, в котором появилась реклама.

WordPad станет рекламной площадкой

WordPad существует в составе ОС Windows, начиная с Windows 95. Новая его версия предложит пользователям шесть вариантов рекламы, в которых Microsoft продвигает онлайн-версии Word, Excel и Powerpoint, а также Office.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о появлении рекламы в стабильной версии Windows 10 с индексом 1909, релиз которой состоялся 12 ноября 2019 г. Microsoft интегрировала ее в штатное приложение Mail and Calendar («Почта и календарь»), и отключить ее нельзя.

Реклама в Mail and Calendar

Mail and Calendar выводит сообщения с предложением попробовать другие программные продукты Microsoft. В частности, программа «рекомендует» ознакомиться с мобильной версией фирменного почтового клиента Outlook.