Microsoft Windows 95

Пользователям древних ПК подвалило счастье. Под Windows 95 заработали тысячи современных программ. Переходить на Windows 11 не нужно Windows 95 снова в строю Пользователь YouTube под псевдонимом MattKC заявил, что одним махом сумел портировать на Windows 95 «тысячи программ». Как пишет Tom’s Hardware, специалист не стал копаться в коде всех этих утилит – он лишь реализовал поддержку фреймворка разработки ПО .NET в составе Windows 95<

Ностальгия по максимуму. Найден способ в два клика превратить Windows 11 в старинную Windows 95 Раньше было лучше Пользователи Windows 11 получили возможность вернуться на 27 лет назад и окунуться в мир Windows 95 без переустановки системы и мучений с драйверами. Как пишет портал Neowin, такой скачок в давнее прошлое позволит сделать программа WindowBlinds, обновленная до версии 11.0.1.0. Рели

Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft одного человека Программист Феликс Ризберг (Felix Rieseberg) собственноручно и без посторонней помощи создал полноценную ОС Windows, пишет Yahoo Finance. Его творение является клоном почти 30-летней Windows 95 корпорации Microsoft, под которым даже можно запускать различные программы и видеоигры, совместимые с этой ОС. Над своей версией Windows Ризберг работает на протяжении последних неск

В ОС Microsoft изменят классические иконки времен Windows 95. Фото Новые иконки для Windows Корпорация Microsoft собирается обновить системные иконки в составе Windows 10, многие из которых используются в ней еще со времен Windows 95 (эта ОС официально вышла в 1995 г.). По информации портала The Verge, новые пиктограммы станут частью операционной системы с выходом глобального обновления Sun Valley. Доказательство

Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux Эмулятор Windows 95 Знаменитая в прошлом операционная система Windows 95 теперь доступна в виде приложения-эмулятора, который можно запустить на устройствах под управлением macOS, Windows и Linux

Windows 95 научили работать в браузере Запуск Windows 95 в браузере 19-летняя разработчица из Шотландии Андреа Фолдс (Andrea Faulds) запустила операционную систему Microsoft Windows 95 в окне браузера и предложила других пользовател

Окна в XXI век 20 лет назад корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows 95. Несмотря на то, что это была не первая операционная система с графическим интерфейсом, созданная Microsoft, именно Windows 95 стала знаковой платформой, отделяющий мир соврем

Главный разработчик Windows 95 перешел в российскую компанию ды разработчиков рекламной платформы Microsoft Advertising Platform. Он являлся одним из 22 технических лидеров корпорации, а впервые присоединился к ней в 1992 г. для руководства разработкой ядра ОС Windows 95. Кроме того, в Microsoft он руководил проектом Microsoft’s Java Virtual Machine и разработкой платформы .NET. В 2003 г. Тоутонги запустил стартап Vizrea, позднее переименованный в We

"Доктор Веб" анонсирует Dr.Web Enterprise Suite 4.33.1 му инсталлятору запуститься под Windows 98; устранена проблема с запуском сетевого инсталлятора под Windows 95. Агент: добавлена моментальная проверка обновлений агентом после разрешения провер

Microsoft проиграл дело о завышенной цене на ОС Windows 95 ющего, что компания требует слишком высокую плату за свое ПО Windows. Согласно иску, Microsoft нарушил антимонопольные законы штата Калифорния, запрашивая как минимум на $40 больше за каждую копию ОС Windows 95 и Windows 98. Теперь пользователи и организации оповещаются о возможности приобретения ваучеров по цене от $5 до $29 для оплаты покупки программных и аппаратных продуктов от практиче

Windows 95 больше не будет емейства Windows 9x останется очень мало. OEM-лицензии большинства крупных производителей ПК закончились 31 декабря 2000 года. Таким образом, компании больше не продают компьютеры с предустановленной Windows 95. Кроме того, Microsoft больше не выдает лицензии на использование ОС крупным и средним корпоративным клиентам. Единственный сохранившийся канал поставок Windows 95 - это систе

Microsoft уводит Windows 95 с рынка Компания Microsoft начала вывод с рынка ОС Windows 95. Один из самых популярных продуктов компании до сих пор используется как на потребительском, так и на корпоративном рынке. OEM-лицензии большинства крупных производителей ПК закончил

НИП "Информзащита" объявила о получении сертификатов Гостехкомиссии России на два продукта защиты информации в Windows 95/98 корпоративных сетях; сертификат Гостехкомиссии России э 324 на систему "Secret Net" версии 4.0, предназначенную для защиты информации от несанкционированного доступа в системах под управлением ОС MS Windows 95/98 и соответствующую 3 классу защищенности для СВТ. Получение этих сертификатов позволяет говорить о выходе на рынок России и СНГ первого сертифицированного решения для защиты соврем

Microsoft подтвердила наличие "дыры" в Windows 95/98, которая делает небезопасным посещение некоторых веб-серверов Компания Microsoft вчера подтвердила наличие "дыры" в ОС Windows 95/98, которая делает небезопасным посещение некоторых веб-серверов. Сообщается, что

Windows 2000 пришел в Россию dows 2000, на разработку которого было потрачено 1 млрд.$ - самый важный продукт компании с выпуска Windows 95. Платформа Windows 2000 состоит из четырех продуктов. Это Windows 2000 Professiona

ПО Compaq Easy Access может блокировать выход ПК с установленным Windows 95 из режима standby Если на ПК установлены Windows 95 и ПО Compaq Easy Access, то компьютер может не выходить из режима standby. По информации Microsoft, это происходит из-за несовместимости настроек Accessibility Windows 95 с ПО

Microsoft решит "проблему 2000 года" для Windows 95 Компания Microsoft в рамках своей программы по решению "проблемы 2000 года" в своих программных продуктах выпустит на следующей неделе патч для Windows 95. Он обеспечит переход в следующее тысячелетие, так что необходимости устанавливать Windows 98 не будет. Патч можно будет найти на Web-сайте компании. Microsoft также пообещала продол

Adobe выпустила PageMaker 6.5 Plus для Windows 95/98 и NT Компания Adobe Systems представила издательский пакет Adobe PageMaker 6.5 Plus для Microsoft Windows 95/98 и NT, а также для Apple Macintosh. В него входит специальный конвертер для файлов в формате Microsoft Publisher 97 и 98 для облегчения перехода на PageMaker 6.5. Windows-версия сн

Выпущен новый резидентный сторож SpIDer Guard для Windows 95/98 я Win32 и является резидентным сторожем, то есть постоянно находится в памяти компьютера, для среды Windows 95/98. SpIDer перехватывает обращения к файлам и системным областям дисков и осуществ

Найден новый резидентный полиморфный вирус в Windows 95/98 лиморфный вирус Win95.SK.7977, заражающий файлы в формате PortableExecutable (исполняемые файлы для Windows 95/98), файлы помощи для Windows 95/98 (HELP-файлы), а также внедряющий свои к

"Лаборатория Касперского" добавила в свои ПО для Windows95/98/NT ряд функций против потенциальных Интернет-вирусов "Лаборатория Касперского" сообщила о внесении в свои программные продукты для Windows95/98/NT ряда новых функций, рассчитанных на противодействие потенциально возможным Интернет-вирусам. Так, все Excel-таблицы, использующие нелегальные вызовы процедур из своих ячеек, дет

Symantec обновила пакет Norton SystemWorks для Windows 95/98 Компания Symantec обновила пакет Norton SystemWorks для Windows 95/98. В стандартной версии пакета -- SystemWorks Standard Edition -- утилиту безопас