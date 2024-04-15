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Microsoft Windows 95

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.04.2024 Пользователям древних ПК подвалило счастье. Под Windows 95 заработали тысячи современных программ. Переходить на Windows 11 не нужно

Windows 95 снова в строю Пользователь YouTube под псевдонимом MattKC заявил, что одним махом сумел портировать на Windows 95 «тысячи программ». Как пишет Tom’s Hardware, специалист не стал копаться в коде всех этих утилит – он лишь реализовал поддержку фреймворка разработки ПО .NET в составе Windows 95<
26.12.2022 Ностальгия по максимуму. Найден способ в два клика превратить Windows 11 в старинную Windows 95

Раньше было лучше Пользователи Windows 11 получили возможность вернуться на 27 лет назад и окунуться в мир Windows 95 без переустановки системы и мучений с драйверами. Как пишет портал Neowin, такой скачок в давнее прошлое позволит сделать программа WindowBlinds, обновленная до версии 11.0.1.0. Рели
20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft

одного человека Программист Феликс Ризберг (Felix Rieseberg) собственноручно и без посторонней помощи создал полноценную ОС Windows, пишет Yahoo Finance. Его творение является клоном почти 30-летней Windows 95 корпорации Microsoft, под которым даже можно запускать различные программы и видеоигры, совместимые с этой ОС. Над своей версией Windows Ризберг работает на протяжении последних неск
07.05.2021 В ОС Microsoft изменят классические иконки времен Windows 95. Фото

Новые иконки для Windows Корпорация Microsoft собирается обновить системные иконки в составе Windows 10, многие из которых используются в ней еще со времен Windows 95 (эта ОС официально вышла в 1995 г.). По информации портала The Verge, новые пиктограммы станут частью операционной системы с выходом глобального обновления Sun Valley. Доказательство
24.08.2018 Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux

Эмулятор Windows 95 Знаменитая в прошлом операционная система Windows 95 теперь доступна в виде приложения-эмулятора, который можно запустить на устройствах под управлением macOS, Windows и Linux
01.02.2016 Windows 95 научили работать в браузере

Запуск Windows 95 в браузере 19-летняя разработчица из Шотландии Андреа Фолдс (Andrea Faulds) запустила операционную систему Microsoft Windows 95 в окне браузера и предложила других пользовател
28.08.2015 Окна в XXI век

20 лет назад корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows 95. Несмотря на то, что это была не первая операционная система с графическим интерфейсом, созданная Microsoft, именно Windows 95 стала знаковой платформой, отделяющий мир соврем
01.12.2011 Главный разработчик Windows 95 перешел в российскую компанию

ды разработчиков рекламной платформы Microsoft Advertising Platform. Он являлся одним из 22 технических лидеров корпорации, а впервые присоединился к ней в 1992 г. для руководства разработкой ядра ОС Windows 95. Кроме того, в Microsoft он руководил проектом Microsoft’s Java Virtual Machine и разработкой платформы .NET. В 2003 г. Тоутонги запустил стартап Vizrea, позднее переименованный в We
23.10.2006 "Доктор Веб" анонсирует Dr.Web Enterprise Suite 4.33.1

му инсталлятору запуститься под Windows 98; устранена проблема с запуском сетевого инсталлятора под Windows 95. Агент: добавлена моментальная проверка обновлений агентом после разрешения провер
22.07.2003 Microsoft проиграл дело о завышенной цене на ОС Windows 95

ющего, что компания требует слишком высокую плату за свое ПО Windows. Согласно иску, Microsoft нарушил антимонопольные законы штата Калифорния, запрашивая как минимум на $40 больше за каждую копию ОС Windows 95 и Windows 98. Теперь пользователи и организации оповещаются о возможности приобретения ваучеров по цене от $5 до $29 для оплаты покупки программных и аппаратных продуктов от практиче
01.02.2001 Windows 95 больше не будет

емейства Windows 9x останется очень мало. OEM-лицензии большинства крупных производителей ПК закончились 31 декабря 2000 года. Таким образом, компании больше не продают компьютеры с предустановленной Windows 95. Кроме того, Microsoft больше не выдает лицензии на использование ОС крупным и средним корпоративным клиентам. Единственный сохранившийся канал поставок Windows 95 - это систе
01.02.2001 Microsoft уводит Windows 95 с рынка

Компания Microsoft начала вывод с рынка ОС Windows 95. Один из самых популярных продуктов компании до сих пор используется как на потребительском, так и на корпоративном рынке. OEM-лицензии большинства крупных производителей ПК закончил
24.05.2000 НИП "Информзащита" объявила о получении сертификатов Гостехкомиссии России на два продукта защиты информации в Windows 95/98

корпоративных сетях; сертификат Гостехкомиссии России э 324 на систему "Secret Net" версии 4.0, предназначенную для защиты информации от несанкционированного доступа в системах под управлением ОС MS Windows 95/98 и соответствующую 3 классу защищенности для СВТ. Получение этих сертификатов позволяет говорить о выходе на рынок России и СНГ первого сертифицированного решения для защиты соврем
10.03.2000 Microsoft подтвердила наличие "дыры" в Windows 95/98, которая делает небезопасным посещение некоторых веб-серверов

Компания Microsoft вчера подтвердила наличие "дыры" в ОС Windows 95/98, которая делает небезопасным посещение некоторых веб-серверов. Сообщается, что

18.02.2000 Windows 2000 пришел в Россию

dows 2000, на разработку которого было потрачено 1 млрд.$ - самый важный продукт компании с выпуска Windows 95. Платформа Windows 2000 состоит из четырех продуктов. Это Windows 2000 Professiona
21.05.1999 ПО Compaq Easy Access может блокировать выход ПК с установленным Windows 95 из режима standby

Если на ПК установлены Windows 95 и ПО Compaq Easy Access, то компьютер может не выходить из режима standby. По информации Microsoft, это происходит из-за несовместимости настроек Accessibility Windows 95 с ПО
06.04.1999 Microsoft решит "проблему 2000 года" для Windows 95

Компания Microsoft в рамках своей программы по решению "проблемы 2000 года" в своих программных продуктах выпустит на следующей неделе патч для Windows 95. Он обеспечит переход в следующее тысячелетие, так что необходимости устанавливать Windows 98 не будет. Патч можно будет найти на Web-сайте компании. Microsoft также пообещала продол
03.03.1999 Adobe выпустила PageMaker 6.5 Plus для Windows 95/98 и NT

Компания Adobe Systems представила издательский пакет Adobe PageMaker 6.5 Plus для Microsoft Windows 95/98 и NT, а также для Apple Macintosh. В него входит специальный конвертер для файлов в формате Microsoft Publisher 97 и 98 для облегчения перехода на PageMaker 6.5. Windows-версия сн
25.02.1999 Выпущен новый резидентный сторож SpIDer Guard для Windows 95/98

я Win32 и является резидентным сторожем, то есть постоянно находится в памяти компьютера, для среды Windows 95/98. SpIDer перехватывает обращения к файлам и системным областям дисков и осуществ
22.02.1999 Найден новый резидентный полиморфный вирус в Windows 95/98

лиморфный вирус Win95.SK.7977, заражающий файлы в формате PortableExecutable (исполняемые файлы для Windows 95/98), файлы помощи для Windows 95/98 (HELP-файлы), а также внедряющий свои к
05.01.1999 "Лаборатория Касперского" добавила в свои ПО для Windows95/98/NT ряд функций против потенциальных Интернет-вирусов

"Лаборатория Касперского" сообщила о внесении в свои программные продукты для Windows95/98/NT ряда новых функций, рассчитанных на противодействие потенциально возможным Интернет-вирусам. Так, все Excel-таблицы, использующие нелегальные вызовы процедур из своих ячеек, дет
11.12.1998 Symantec обновила пакет Norton SystemWorks для Windows 95/98

Компания Symantec обновила пакет Norton SystemWorks для Windows 95/98. В стандартной версии пакета -- SystemWorks Standard Edition -- утилиту безопас
26.11.1998 Стал доступен бесплатный патч к Windows 95 для чипов K6-2

Стал доступен бесплатный патч, исправляющий сбой, который происходит при запуске Windows 95 на процессоре AMD K6-2 со скоростью 350МГц и более. Согласно заявлению представителей AMD и Microsoft, проблема, о которой стало известно в сентябре, происходит из-за рассчитывающего

Публикаций - 429, упоминаний - 455

Microsoft Windows 95 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 219
Intel Corporation 12811 26
Apple Inc 13154 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Netscape Communications Corporation 426 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Google LLC 12688 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 10
Dell EMC 5180 10
OpenText - Micro Focus - Novell 880 10
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
Yahoo! 3726 9
Adobe Systems 1597 8
Adobe Macromedia 219 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Corel Corporation 341 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Microchip Technology - Adaptec 121 6
Samsung Electronics 11064 6
X Corp - Twitter 2938 6
Red Hat 1378 6
Sony 6739 6
Nvidia Corp 4002 5
Broadcom - VMware 2610 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HP Inc. 5883 5
Toshiba Corporation 2980 5
ДиалогНаука 271 4
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Информзащита 941 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
AMD Graphics Product Group - ATI 973 4
AOL Inc - America Online 1883 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
Seiko Instruments Inc - SII 19 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
eBay Inc 1640 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Ford 434 3
КонсультантПлюс 161 2
Резонанс НПП 407 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Nike 195 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Верный - торговая сеть 326 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Lockheed Martin 777 1
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Caterpillar - 93 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Latham & Watkins 8 1
Родник 91 1
Sony BMG 187 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Еврокоммерцбанк 13 1
AutoZone 7 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Базэл Цемент-Пикалёво 3 1
Кофемания 85 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Петро-Аэро-Банк КБ 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 238
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 53
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 46
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 30
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 30
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 17
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 15
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Microsoft Windows 16882 259
Microsoft Windows 2000 8678 136
Microsoft Windows NT 890 100
Microsoft Windows 98 452 88
Microsoft Windows XP 2431 77
Linux OS 11533 48
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 44
Microsoft Windows 10 1938 42
Microsoft Windows 11 827 36
Microsoft Windows 3.x 83 35
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 31
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 30
Microsoft Windows 7 2007 27
Microsoft Outlook 1506 27
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 22
Apple macOS 2419 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 22
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 22
Microsoft Office 4170 21
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 16
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 15
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 13
Microsoft WordPad 46 13
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 12
Microsoft Windows 1.0 21 11
IBM OS/2 - eComStation 80 11
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 11
Apple iPhone 6 4861 11
Microsoft Paint - Графический редактор 72 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Microsoft DirectX 723 9
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 23
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 6
Greene Diane - Грин Диана 20 4
Maritz Paul - Моритц Пол 36 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
Zanni John - Занни Джон 11 2
Савельев Михаил 44 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 2 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Демидов Михаил 134 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Курникова Анна 27 2
Давлетханов Марат 12 2
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 2
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 2
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