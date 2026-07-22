Индексная книга (каталог) CNews*
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Денисов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 21
Денисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Морозов Алексей 62 3
|Сафонов Олег 11 3
|Калинин Денис 70 3
|Архипова Мария 21 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Орловский Виктор 406 3
|Хлызов Андрей 21 2
|Горьков Сергей 22 2
|Катрич Алексей 43 2
|Бугров Денис 9 2
|Рыбченко Никита 20 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Хасаев Алексей 1 1
|Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
|Зайцев Александр 28 1
|Корсунский Александр 4 1
|Шахова Ярослава 1 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Суетин Николай 8 1
|Лохматиков Евгений 5 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 1
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
|Майлис Cакелларис 1 1
|Iger Bob - Игер Боб 4 1
|Лукьянов Александр 79 1
|Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
|Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
|Сенатов Федор 2 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
|Новиков Евгений 49 1
|Ершов Павел 37 1
|Калинин Александр 186 1
|Афанасьев Александр 53 1
|Хасин Михаил 27 1
|Иванов Владимир 68 1
|Zanni John - Занни Джон 11 1
|Жарко Александр 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.