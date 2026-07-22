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Денисов Алексей

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой 1
04.04.2024 Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC 1
06.03.2024 ГК Softline и R-Vision объявили о начале стратегического партнерства 1
20.12.2023 «Моспроект» перешел на «Цифровой контроль строительства» от «Дом.РФ» 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
17.04.2019 «Первый бит» помог автоматизировать бизнес-процессы в АИСФеР 1
05.02.2019 «Первый БИТ» автоматизировал интернет-магазин «ЭКО сантехника» 1
04.10.2018 «Первый БИТ» выпустил систему «БИТ.Магазин» на базе «1С:Предприятие 8» 1
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» 1
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 1
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта 1
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами 1
24.07.2015 «СофтСервис» внедрил «1С:Консолидацию 8» в «Удобных деньгах» 1
01.07.2015 Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка» 1
20.03.2012 ИТ-корпорация "Сбербанка" рассекречена 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 1
01.12.2011 ИТ-менеджеры «Сбербанка» стали его акционерами. ИТ-бюджет резко вырос 1
11.09.2008 В «УСП КомпьюЛинк» назначен исполнительный директор 1
27.09.2007 «Собинбанк» оптимизирует систему инвестиционно-брокерских услуг 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Денисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
Megatec - Мегатек 6 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 800 3
OLS - Original Live Systems 11 3
SAP SE 5590 2
Softline - Софтлайн 3718 2
9562 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
R-Vision - Р-Вижн 265 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
Инфокомпас 14 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 40 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 182 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 91 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Artwell - Артвелл 16 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 169 1
Witology - Витология 12 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 344 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Аэронавигатор 7 1
Восход ФГБУ НИИ 720 1
Microsoft Corporation 25742 1
Apple Inc 13115 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Oracle Corporation 7067 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1468 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 3
ITM Group 12 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ЭКО сантехника 1 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Беларусбанк АСБ 19 1
Heidelberg 11 1
Даниловский форт БЦ 2 1
Даниловский Порт БЦ 1 1
Топ-Реставрация 1 1
Профессионалы.ру 18 1
Удобные деньги 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1231 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1891 1
Альфа-Банк 1971 1
Visa International 1992 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 621 1
Walt Disney Company 645 1
Assist - Ассист 219 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
АИСФеР - АгроИнновационноеСодружество ФермаРоста 1 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5413 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
РНФ - Российский научный фонд 192 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
Федеральное казначейство России 1945 1
Linux Foundation - Free Standards Group 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9383 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1678 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 243 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3129 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7788 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6243 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13674 1
ISO 15288 - стандарт системной инженерии и инженерного дела 39 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2750 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6439 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2470 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 878 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2017 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6428 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4759 1
Стандартизация - Standardization 2333 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1064 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5163 1
Управление финансами - Financial management 644 1
Оповещение и уведомление - Notification 5880 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 394 1
Микроскоп - Microscope 344 1
Финансовое планирование 119 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 1008 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2991 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13071 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 5
1С Первый Бит - БИТ.Магазин 2 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 486 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
1С:Консолидация 54 1
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 1
Parallels Automation 47 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  26 1
Tescan Solaris 1 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 42 1
NGR Softlab - Dataplan 47 1
Softline Universe - SLU 29 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 1
РАН ИСП - Национальная платформа ТИМ - ТИМ-платформа - Национальная технологическая платформа информационного моделирования зданий, сооружений и инфраструктуры 3 1
BlackBerry Protect 6 1
Linux OS 11494 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Microsoft Windows 95 429 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3549 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 96 1
Медведев Дмитрий 1664 4
Морозов Алексей 62 3
Сафонов Олег 11 3
Калинин Денис 70 3
Архипова Мария 21 3
Мушаков Игорь 36 3
Орловский Виктор 406 3
Хлызов Андрей 21 2
Горьков Сергей 22 2
Катрич Алексей 43 2
Бугров Денис 9 2
Рыбченко Никита 20 2
Корнеев Сергей 84 2
Хасаев Алексей 1 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Зайцев Александр 28 1
Корсунский Александр 4 1
Шахова Ярослава 1 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Суетин Николай 8 1
Лохматиков Евгений 5 1
Коношенко Сергей 9 1
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Майлис Cакелларис 1 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
Лукьянов Александр 79 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
Сенатов Федор 2 1
Мартыненко Валентин 11 1
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
Новиков Евгений 49 1
Ершов Павел 37 1
Калинин Александр 186 1
Афанасьев Александр 53 1
Хасин Михаил 27 1
Иванов Владимир 68 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Жарко Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 2
Россия - СФО - Новосибирск 4859 2
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 13 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1429 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Беларусь - Белоруссия 6273 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Россия - УФО - Свердловская область 1935 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1083 1
Канада 5071 1
США - Нью-Йорк 3177 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 1
Россия - УФО - Челябинская область 1503 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1396 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 708 1
Россия - УФО - Курганская область 642 1
Беларусь - Минск 703 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 461 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
СССР - Ленинград 112 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7463 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4593 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8795 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8807 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3563 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 2
Энергетика - Energy - Energetically 5831 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1832 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8466 2
Федеральный закон 132-ФЗ, 49-ФЗ, 318-ФЗ - Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 2 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8198 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 76 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5589 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8906 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2868 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2560 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1259 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1656 1
Галлий - Gallium - химический элемент 361 1
Информатика - computer science - informatique 1188 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6681 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2314 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2520 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1392 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11553 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 587 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 451 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 459 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 736 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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