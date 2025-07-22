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Индексная книга (каталог) CNews*
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OLS Original Live Systems


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Самолет» перешел на отечественную BI-платформу Visiology для анализа данных и принятия решений 1
17.04.2019 «Первый бит» помог автоматизировать бизнес-процессы в АИСФеР 2
13.03.2019 ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS 1
05.02.2019 «Первый БИТ» автоматизировал интернет-магазин «ЭКО сантехника» 2
04.10.2018 «Первый БИТ» выпустил систему «БИТ.Магазин» на базе «1С:Предприятие 8» 1
27.02.2017 Coriant представила новое решение для объединения территориально удаленных дата-центров 1
24.11.2016 Coriant представил платформу Groove G30 для транспортных сетей в ЦОДах и облаках 1
24.10.2012 Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре 1
18.03.2003 CeBIT принес Lucent контрактов на €200 млн. 1
22.02.2002 NASA создала самую подробную карту Земли 1
22.02.2002 NASA создала самую подробную карту Земли 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

OLS и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 3
Coriant 17 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Deutsche Telekom 911 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
8593 1
ADVA Optical Networking 13 1
Huawei 4058 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
Orange Polska - Telekomunikacja Polska - Centertel 42 1
MODIS - Одежда 3000 57 2
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
АИСФеР - АгроИнновационноеСодружество ФермаРоста 1 1
ЭКО сантехника 1 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1824 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10990 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16587 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14121 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 870 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 548 2
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 484 2
RESTCONF - REST-подобный протокол, работающий через HTTP 3 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7084 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 682 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 474 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  695 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 803 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 363 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5125 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5442 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1090 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6523 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1041 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9500 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
Оповещение и уведомление - Notification 5017 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 291 1
1С Первый Бит - БИТ.Магазин 2 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 457 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 85 2
Coriant Groove DCI-платформа 2 2
Coriant Transcend SDN Solution - Coriant Transcend SDN Transport Controller 2 2
Nokia Alcatel-Lucent - LambdaUnite Multi-Service Switch 4 1
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 1
Nokia Alcatel-Lucent Metropolis AM 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Cellpipe 6 1
Apple iAd 49 1
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Coriant Multi-Haul Transport 1 1
Coriant OLS - Coriant Open Line System 1 1
Coriant TNMS - Coriant Transport Network Management System 1 1
Coriant CloudWave Optics 1 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Денисов Алексей 20 3
Жарко Александр 2 1
Хасаев Алексей 1 1
Morkel Paul - Моркель Пол 1 1
Воронов Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 4
Земля - планета Солнечной системы 10503 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1644 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 2
Азия - Азиатский регион 5645 2
Америка Южная 860 2
Африка - Африканский регион 3530 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 669 2
Средиземное море - Средиземноморье 200 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 116 2
Польша - Республика 1989 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Венгрия 842 1
Чехия - Чешская Республика 1320 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Европа 24452 1
Ближний Восток 2997 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
Катар 171 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1263 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3745 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 58 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10289 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 904 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 455 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2444 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1204 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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