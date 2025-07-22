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Воронов Максим
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|«Самолет» перешел на отечественную BI-платформу Visiology для анализа данных и принятия решений 1
|28.05.2008
|Intel и R-Style займутся подготовкой ИТ-специалистов в России 1
Воронов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Visiology - Визиолоджи 79 1
|OLS - Original Live Systems 11 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
|R-Style Computers 53 1
|Intel Corporation 12358 1
|Группа Самолет 89 1
|Никитин Алексей 31 1
|Мигаль Юрий 3 1
|Матвеев Андрей 7 1
|Ярецкий Владимир 1 1
|Матрозова Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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