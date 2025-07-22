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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воронов Максим


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Самолет» перешел на отечественную BI-платформу Visiology для анализа данных и принятия решений 1
28.05.2008 Intel и R-Style займутся подготовкой ИТ-специалистов в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Воронов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 79 1
OLS - Original Live Systems 11 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
R-Style Computers 53 1
Intel Corporation 12358 1
Группа Самолет 89 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 369 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4996 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 854 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2688 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1346 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 308 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 949 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1301 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1033 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3853 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 176 1
Visiology ИАС BI-платформа 37 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 68 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1381 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7668 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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