«Самолет» перешел на отечественную BI-платформу Visiology для анализа данных и принятия решений

Группа компаний «Самолет» завершила переход с зарубежной BI-системы на российскую платформу Visiology, обеспечивающую аналитику данных. Внедрение решения позволило оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость обработки данных и обеспечить безопасность корпоративной аналитики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

На этапе пилотной эксплуатации платформа была протестирована на проектах в сферах финансов и строительства. Команда «Самолета» быстро освоила язык DAX, используемый в Visiology, а скорость работы системы превзошла ожидания. За полгода промышленной эксплуатации было перенесено более 70 отчетов, а также создано 10 self-service-команд, которые самостоятельно разрабатывают BI-решения для своих подразделений. Среднее время отклика системы составляет всего четыре секунды, что значительно ускоряет процесс принятия решений.

Платформа Visiology помогает бизнесу принимать обоснованные решения на основе данных, охватывая ключевые направления: финансы, продажи, строительство и HR. С ее помощью компания отслеживает такие показатели как выручка, чистая прибыль, объем продаж, конверсии, площадь строительных объектов, численность кадров и многие другие. Помимо мониторинга текущих метрик, система выявляет скрытые взаимосвязи, что позволяет оптимизировать процессы и повышать прибыльность.

Visiology легко интегрируется с различными источниками данных, включая ClickHouse, PostgreSQL, Excel и CSV-файлы. Подключение к базам данных осуществляется через JDBC-драйвер, что упрощает настройку и сокращает время на внедрение. Платформа развернута в Kubernetes, что обеспечивает высокую отказоустойчивость и автоматическое масштабирование под нагрузкой. Для пользователей это означает стабильную работу даже при пиковых нагрузках.

Безопасность данных — один из ключевых приоритетов проекта. Visiology поддерживает двухфакторную аутентификацию (2FA) и доступ только через VPN. Ролевая модель системы позволяет гибко настраивать права доступа, а технологии RLS/OLS скрывают чувствительные данные без ограничения доступа к отчетам. Все пароли хранятся в зашифрованном виде, а интеграция с Active Directory упрощает управление учетными записями сотрудников.

«Переход на Visiology — важный шаг в цифровой трансформации компании. Платформа не только соответствует нашим требованиям по скорости и безопасности, но и дает возможность гибко масштабировать аналитику. В будущем мы планируем расширять функционал системы, увеличивать количество self-service-пользователей и внедрять новые дашборды для оперативного управления бизнесом», — Максим Воронов, руководитель аналитической платформы группы «Самолет».

«Для коллег из «Самолета» были важны возможности работы с данными, потому что масштабы действительно впечатляют. Ежедневно загружается информация из 130 источников, формируется 200+ витрин данных общим объемом 300+ ТБ. Для контроля качества разработано 72 000+ автоматических тестов, что гарантирует точность и согласованность данных. Мы рады, что Visiology позволило «Самолету» укрепить статус компании, использующий data-driven подход», — сказал Алексей Никитин, генеральный директор Visiology.