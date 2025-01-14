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Oracle Java SE JDBC Java Database Connectivity



14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО 1
01.11.2024 Linx Cloud запустил сервис управляемых баз данных в облаке 1
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 1
30.09.2024 Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL 1
13.02.2024 Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
15.06.2018 Google выпустил конструктор бизнес-приложений для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau 3
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid 2
04.07.2016 RedSys о переходе на новую версию СМЭВ 3.х 1
29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных 1
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture 1
05.10.2015 Teradata сократила сроки разработки программы с открытым кодом Presto 3
10.07.2015 Teradata обеспечит развитие и корпоративную поддержку Presto 1
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 1
30.05.2012 MS SQL Server 2012: работаем в "облаках" 1
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО 1
07.11.2011 СУБД Sybase IQ 15.4 предлагает передовые методы аналитической обработки больших объемов данных 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
18.05.2011 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.0 с поддержкой JDK 7 1
04.03.2011 Oracle выпускает новую версию сервера приложений GlassFish 1
01.10.2010 Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE 1
21.09.2010 Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud 1
27.08.2010 Новая версия Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений 1
20.05.2010 Embarcadero анонсировала новые продукты XE для работы с базами данных 1
26.04.2010 Вышла MySQL Cluster 7.1 1
01.04.2010 Вышла новая версия встраиваемой СУБД Oracle Berkeley DB: теперь с поддержкой SQL API 1
30.04.2009 «Интерфейс» начал поставки J Optimizer 2009 1
10.04.2009 Embarcadero выпустил новые инструменты для оптимизации производительности Java и БД 1
03.04.2008 «М.Видео» построила интеграционную платформу на базе Oracle Data Integrator 1
14.12.2007 SAP обеспечивает взаимодействие ИС в «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарском ЛПК» 1
12.09.2007 Комитет финансов Санкт-Петербурга усовершенствует сайт 1
01.06.2006 InterSystems: новое ПО для медучреждений 1
25.10.2005 В России появился Cognos 8 Business Intelligence 1
24.10.2005 Россия созрела для BI? 1
25.05.2004 BPM: во главе управления бизнес-процессами 1
30.03.2004 Aladdin выпустил решения eToken для аутентификации в СУБД Oracle 1

Публикаций - 66, упоминаний - 74

Oracle Java SE JDBC и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 25
Microsoft Corporation 24625 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
SAP SE 5277 6
Teradata 210 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 6
8213 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Embarcadero 66 3
Oracle Siebel Systems 507 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Apple Inc 12100 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Intel Corporation 12197 2
GitHub 814 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Adobe Macromedia 218 2
Teradata Think Big 8 2
Teradata Labs 13 2
Oracle - BEA Systems 161 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 2
Softline - Софтлайн 2810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
SAS Institute 971 1
Red Hat 1305 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Lenovo Motorola 3501 1
Salesforce.com 427 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
RedSys - РедСис 74 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
ЕКА Топливная компания 141 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Ford Motor 166 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Геометрия НПО 140 1
Агрисовгаз 3 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 18
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
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СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 5
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JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 3
Oracle Java - язык программирования 3075 36
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 23
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 21
Linux OS 9936 13
Microsoft Windows 15656 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 11
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 10
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 78 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 7
SAP Sybase 289 7
Apache Hadoop 427 6
Oracle Java Development Kit - JDK 152 6
Microsoft Visual Studio 411 6
C/C++ - Язык программирования 755 6
IBM DB2 371 5
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 4
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 49 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Microsoft Windows XP 2399 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 3
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 3
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 3
Red Hat Linux 182 3
Microsoft Windows NT 879 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 3
Oracle PeopleSoft 418 3
IBM Informix СУБД 134 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 3
Embarcadero Interbase 41 3
Goodhew Tony - Гудхью Тони 4 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Алексеенко Андрей 10 1
Орлик Сергей 83 1
Смирнов Александр 75 1
Прохоров Андрей 19 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Суворкин Андрей 2 1
Шакирзянов Ренат 1 1
Самойленко Максим 66 1
Лановенко Валерий 46 1
Филимонов Сергей 46 1
Тарасов Сергей 40 1
Борушевский Денис 37 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Филимонов Владимир 1 1
Лабзовский Григорий 2 1
Еманов Дмитрий 4 1
Screven Edward - Скревен Эдвард 2 1
Бондаревский Владимир 1 1
Самофатов Николай 2 1
Братчиков Станислав 10 1
Овчинников Роман 11 1
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 1
Аралов Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Канада 4881 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Япония 13282 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Америка - Американский регион 2160 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Украина 7608 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Грузия 1240 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 859 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Чехия - Прага 197 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 23 1
Канада - Онтарио 80 1
Канада - Оттава 65 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Европа 21767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
Microsoft Ignite 42 2
Oracle OpenWorld 65 1
Teradata CTO Roadshow 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Firebird Conf 6 1
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