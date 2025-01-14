Oracle Java SE JDBC Java Database Connectivity
Oracle Java SE JDBC и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Гартнер 3556 3
|NDP 53 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Fortune Global 100 140 1
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