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Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS

Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особенностями нового релиза стали переход на модульную архитектуру, запуск полноценного аналога службы отчетов (SSRS) и расширение поддержки диалектов Microsoft SQL Server и Oracle. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Нововведения направлены на ускорение процесса миграции крупных организаций на российский технологический стек, снижение затрат на администрирование и обеспечение полной функциональной преемственности при отказе от зарубежных решений.

Гибкая архитектура и упрощенная установка

Одним из ключевых изменений стала модернизация архитектуры платформы. Теперь каждый из трех субмодулей (диалектов) – Oracle (PL/SQL), MS SQL Server (T-SQL) и PostgreSQL – может развиваться и обновляться автономно, что позволяет ИТ-специалистам гибко настраивать ландшафт под конкретные задачи приложения. Для повышения совместимости «из коробки» в диалекте PostgreSQL теперь по умолчанию используются стандартные номера портов и имена пользователей. Также подготовлена специализированная версия утилиты pg_upgrade для бесшовного перехода на новую архитектуру.

Служба отчетов Digital Q.DataBase (аналог SQL Server Reporting Services)

Реализована первая версия службы отчетов, полностью совместимого с SQL Server Reporting Services (SSRS). Служба отчетов Digital Q.DataBase поддерживает формат RDL (Report Definition Language, язык определения отчетов), работу с группировками и агрегатами, формирование отчетов «основной/подробности» (master-detail отчетов), использование изображений и оформление отчетных форм в форматах HTML и PDF. Это позволяет переносить существующую отчетность из среды Microsoft без потери логики обработки данных.

Развитие диалекта Microsoft SQL Server (T-SQL) и CLR-сборок

Релиз включает глубокую проработку совместимости с T-SQL, что минимизирует необходимость изменения кода прикладных систем:

– Синонимы: полная поддержка создания и использования синонимов, ускоренная за счет общего кэша.

XML-функциональность: реализованы OPENXML, FOR XML EXPLICIT и возможность изменения XML-данных через метод modify() в операциях UPDATE.

– Безопасность и права доступа: расширена система GRANT/REVOKE на уровне базы данных, поддержан механизм EXECUTE AS для функций.

– Новые команды: добавлена поддержка команды MERGE, полнотекстовых каталогов и уведомлений о событиях взаимоблокировок (DEADLOCK_GRAPH).

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– Обслуживание: команды администрирования (BACKUP, RESTORE, DBCC) теперь принимаются системой без ошибок, что позволяет сохранять существующие сценарии автоматизации без правок.

В части работы с CLR-сборками (.NET) улучшен конвертер: теперь он автоматически учитывает зависимости между сборками и поддерживает перенос устаревших ASMX-сервисов.

Развитие диалекта Oracle

Для пользователей Oracle: добавлены новые системные пакеты DBMS_DB_VERSION и OWA_COOKIE; повышена совместимость jdbc-драйвера; обновлена библиотека oci.dll; расширена поддержка переменных привязки (Bind-параметров); улучшена работа параметров ввода и вывода (IN/OUT-параметров) в процедурах и функциях; доработан вызов методов с направленными параметрами; расширена поддержка курсоров.

Мастер переноса базы данных: интеллектуальная миграция

Реализованы новые механизмы обработки схем, зависимостей и ограничений, улучшена миграция пользователей и процедур, оптимизированы процессы переноса объектов Oracle. Кроме того, появилась возможность возобновления миграции с точки прерывания, что критично для баз данных большого объема. Также усовершенствован пользовательский интерфейс инструмента.

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Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт»: «Наш подход к развитию Digital Q.DataBase заключается в создании полноценной замены западных платформ. Модульная установка и поддержка специфических функций T-SQL и Oracle позволяют нашим клиентам переходить на российское решение в разы быстрее, сохраняя привычные инструменты аналитики и администрирования».

СУБД Digital Q.DataBase включена в реестр российского программного обеспечения (запись в реестре № 15561 от 18.11.2022 г.).

Новая версия уже доступна для скачивания на сайте продукта.

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