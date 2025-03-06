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DLL Dynamic Link Library Динамически подключаемая библиотека

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.03.2025 Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев

троянизированным плагином к гиперпопулярному редактору Notepad++. Бэкдор скрывается в файле binhex.dll. Хакеры используют этот бэкдор в рамках текущей масштабной кампании, условно именуемой Op
27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор»

ых устройств через вызов «Калькулятора» Windows. Речь идет о приеме под названием побочная загрузка DLL. Схема относительна проста: фальшивая (вредоносная) библиотека динамических подключений <
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК

На перехват Эксперты компании SafeBreach обнаружили целый ряд уязвимостей класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использовани
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows

и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs обнаружили, ч
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud

LanCloud предоставил сервис Cloud SharePoint для локализации персональных данных DLL. В результате DLL в кратчайшие сроки перенесла всю персональную информацию партнеров на территорию РФ, обеспечив удобную совместную работу сотрудников из любого места с любого устрой
03.11.2011 "Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП

p.exe*[mypc@localhost cdrom]$ cd alphabet01/[mypc@localhost alphabet01]$ lsalphabet01.exe*  MSVCR71.dll*           qt.conf*               QtXml4.dll*bz2.pyd*              plugins/       
13.09.2007 Microsoft обновляет Windows без согласия пользователя

азал изменения происходившие на этой неделе. Данн выявил изменения следующих файлов, в Vista: wuapi.dll, wuapp.exe, wuauclt.exe, wuaueng.dll, wucltux.dll, wudriver.dll, wup
10.07.2002 "Лаборатория Касперского" обнаружила нового червя, отключаещего брандмауэр ZoneAlarm

ространяющегося через доступные сетевые ресурсы. Вирус состоит из 3 компонентов: MSVXD.EXE, MSVXD16.DLL и MSVXD32.DLL. Первый компонент, MSVXD.EXE, активизирует червь при запуске, загруж
03.12.1998 Появился первый вирус-шпион

приступает к заражению удаленных компьютеров. Вирус загружает в память два системных модуля WSOCK32.DLL и RASAPI32.DLL, отвечающих за работу удаленного доступа компьютера, и определяет 1

Публикаций - 282, упоминаний - 398

DLL и организации, системы, технологии, персоны:

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