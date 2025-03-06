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DLL Dynamic Link Library Динамически подключаемая библиотека
СОБЫТИЯ
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|06.03.2025
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Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев
троянизированным плагином к гиперпопулярному редактору Notepad++. Бэкдор скрывается в файле binhex.dll. Хакеры используют этот бэкдор в рамках текущей масштабной кампании, условно именуемой Op
|27.07.2022
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Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор»
ых устройств через вызов «Калькулятора» Windows. Речь идет о приеме под названием побочная загрузка DLL. Схема относительна проста: фальшивая (вредоносная) библиотека динамических подключений <
|05.12.2019
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В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК
На перехват Эксперты компании SafeBreach обнаружили целый ряд уязвимостей класса «захват DLL» (Dynamic Link Library, библиотека динамической компоновки для многократного использовани
|25.10.2019
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С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows
и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs обнаружили, ч
|14.08.2018
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«ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud
LanCloud предоставил сервис Cloud SharePoint для локализации персональных данных DLL. В результате DLL в кратчайшие сроки перенесла всю персональную информацию партнеров на территорию РФ, обеспечив удобную совместную работу сотрудников из любого места с любого устрой
|03.11.2011
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"Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП
p.exe*[mypc@localhost cdrom]$ cd alphabet01/[mypc@localhost alphabet01]$ lsalphabet01.exe* MSVCR71.dll* qt.conf* QtXml4.dll*bz2.pyd* plugins/
|13.09.2007
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Microsoft обновляет Windows без согласия пользователя
азал изменения происходившие на этой неделе. Данн выявил изменения следующих файлов, в Vista: wuapi.dll, wuapp.exe, wuauclt.exe, wuaueng.dll, wucltux.dll, wudriver.dll, wup
|10.07.2002
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"Лаборатория Касперского" обнаружила нового червя, отключаещего брандмауэр ZoneAlarm
ространяющегося через доступные сетевые ресурсы. Вирус состоит из 3 компонентов: MSVXD.EXE, MSVXD16.DLL и MSVXD32.DLL. Первый компонент, MSVXD.EXE, активизирует червь при запуске, загруж
|03.12.1998
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Появился первый вирус-шпион
приступает к заражению удаленных компьютеров. Вирус загружает в память два системных модуля WSOCK32.DLL и RASAPI32.DLL, отвечающих за работу удаленного доступа компьютера, и определяет 1
DLL и организации, системы, технологии, персоны:
|BleepingComputer - Издание 458 18
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 17
|Hacker News 92 5
|Securelist 30 3
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|heise online - heise security 122 2
|The Verge - Издание 619 2
|ZDnet 663 2
|Tom’s Hardware 600 2
|NYT - The New York Times 1100 1
|23ABC News 183 1
|Wired - Издание 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|TorrentFreak (TF) 159 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
|Windowslatest 14 1
|KrebsOnSecurity 18 1
|Neowin 217 1
|GQ 22 1
|Computer Weekly 376 1
|The Globe and Mail 73 1
|BetaNews 50 1
|Windows IT Pro 7 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|WikiLeaks 120 1
|Reddit 398 1
|РИА Новости 1033 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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