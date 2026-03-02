Разделы

Conde Nast Конде Наст

Conde Nast - Конде Наст

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
01.08.2019 Олег Коверзнев - «Рост облачного рынка» – это игра c цифрами и попытка выдать желаемое за действительное 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
06.02.2019 «Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
05.04.2016 Skyscanner запустил в России услугу White Label для бизнеса 1
12.02.2014 Power BI доступен для всех пользователей Office 365 1
04.10.2011 Adobe купила облачное хранилище шрифтов Typekit 1
26.01.2011 Журнал Vogue выпустил приложение для iPhone 1
28.10.2010 Condé Nast будет выпускать цифровые версии журналов с помощью решений Adobe 3
20.09.2010 Apple будет продавать электронные газеты и журналы для iPad 1
27.04.2010 Портал Glamour.ru запустил обновленную версию 1
26.11.2009 Американские издатели запустят онлайн-магазин журналов 2
22.05.2009 Limelight Networks купила стартап Kiptronic за $12 млн 1
24.04.2007 Philips: эксперименты с мобильной коммерцией 1
01.07.2002 Ведущие электронные СМИ протестуют против незаконной интернет-рекламы 1
23.02.2001 Havas приобретет контрольный пакет акций Black Rocket 1
26.08.1999 Концерн Disney начинает участие в продаже игрушек по интернет 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Conde Nast и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8664 6
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 5
Commvault 179 5
Google LLC 12363 3
Microsoft Corporation 25361 3
Jumpshot 5 2
Intuit 80 2
Amazon Inc - Amazon.com 3173 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 890 2
Gen Digital - Avast Software 176 2
McKinsey & Company Int 282 2
Adobe Systems 1574 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Voximplant - Фастком 27 1
Akelon - Акелон 33 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
electroNeek Robotics 7 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
Atlas Biomed Group 1 1
Системы документооборота 512 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 207 1
Apple Inc 12787 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 441 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Крок - Croc 1822 1
Seagate Technology 756 1
Directum - Директум 1189 1
Philips 2078 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 435 1
Yahoo! 3711 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1585 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 4
X5 Group - Перекрёсток 615 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1139 4
Expedia Group 135 2
L’Oreal 58 2
Keurig 2 2
The Home Depot Inc 65 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 2
Фаберлик - Faberlic 99 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Genotek - Генотек 19 1
Havas 9 1
Havas Advertising 1 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Доктор на работе 16 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Ингосстрах СПАО 455 1
Газпром нефть 680 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Walt Disney Company 639 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57877 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2985 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2298 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7488 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3090 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6027 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5324 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4292 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1857 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2316 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4267 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10181 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1190 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27252 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1098 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1278 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1586 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26236 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11370 2
Serverless computing - Бессерверные вычисления 112 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 895 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5180 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 6
Merlion - MerliOnCloud 40 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 658 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 3
Google Android 14855 3
Google Data Studio 7 2
Yelp 45 2
Gen Digital - Avast Business 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1577 2
Google YouTube - Видеохостинг 2923 2
Apple iPad 3947 2
Apple macOS 2292 2
Microsoft Windows 16467 2
Nvidia Tesla GPU 188 2
Apple iPhone 6 4862 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 101 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
Statista 256 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 85 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
VK - Mail.Ru Icebox 31 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 137 1
Apple iTunes Store 1116 1
Directum Jazz 45 1
Microsoft Windows System32 28 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
VK Cloud Big Data 10 1
Яндекс.Диалоги 20 1
Quora - сайт вопросов и ответов 18 1
Google Cloud Vision 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 49 1
Yandex Object Storage 17 1
Yandex Translate 6 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark - Yandex Managed Service for ClickHouse 26 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 37 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 31 1
Бобровников Борис 104 1
Кузнецов Иван 13 1
Перфильев Андрей 3 1
Палант Владимир 1 1
Юдовский Сергей 4 1
Мусиенко Сергей 1 1
Лещинский Ян 4 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Малянов Дмитрий 1 1
Добротворская Карина 1 1
Филипов Филип 1 1
Коверзнев Олег 3 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 10 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 268 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 4
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Великобритания - Лондон 2412 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
США - Массачусетс - Бостон 383 1
США - Вирджиния - Виргиния 279 1
Казахстан - Республика 5858 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
США - Калифорния 4785 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 875 1
Английский язык 6905 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1754 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2577 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26145 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4957 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1687 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 181 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4695 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3283 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 110 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 1
Ergonomics - Эргономика 1694 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 558 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 807 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2984 1
Vogue 24 4
NYT - The New York Times 1091 4
GQ 22 3
Glamour 9 3
PC Magazine - PCMag 95 2
News Corp - News Corporation 219 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Vc.ru - Виси.ру 39 1
Cosmopolitan 25 1
Tatler 5 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
USA Today 152 1
Mercury Center 309 1
The Economist 48 1
Times 645 1
IGN 54 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
Reddit 366 1
Bloomberg 1563 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Wired - Издание 273 1
The Washington Post 344 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
Synergy Research Group 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 6
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
Adobe MAX 11 1
