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Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Директум» объявила о создании единого информационного пространства на базе Directum в Conde Nast. Множество процессов Conde Nast теперь связаны в единой системе. Бизнес не теряет времени и ресурсов на пересылку документов, исключена потеря документов. Повышение скорости принятия решений и исполнительской дисциплины отмечают по всей компании.

Издательский дом Condé Nast основан в 1909 году в США. В России Condé Nast начал свою работу в 1998 году и сейчас выпускает шесть глянцевых изданий (Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, Glamour, AD), а также шесть интернет-порталов и пять цифровых приложений. Кроме того, издательство занимается организацией крупных светских мероприятий и профессиональных конференций.

Разнообразие процессов в Conde Nast потребовало от руководства пересмотреть подходы к управлению документами и взаимодействием сотрудников. Перед командой проекта стояли задачи. Создать единое информационное пространство на платформе Directum. Достичь непротиворечивости информации в документах. Обеспечить удобный доступ к системе из любой точки для каждого пользователя.

Начать автоматизацию решили с ключевых для компании бизнес-процессов: работа с заявками, согласование договоров и счетов на оплату, оформление командировок.

Реализация проекта началась с опроса сотрудников, важно было учесть все пожелания и объединить процессы в единой системе. Специалисты компании Акелон, генерального партнера Directum, выявили запросы разных групп пользователей и оценили требования к адаптации системы.

Сотрудники Conde Nast часто обращаются за внутренними сервисами: например, когда нужно организовать фотосессию, нанять нового человека или купить оборудование. Решение, которое использовалось раньше, не устраивало компанию по нескольким параметрам: высокая стоимость владения, ограничения при настройке, невозможность подключать дополнительные функции.

Новая система должна была реализовать сервисную модель управления процессами применительно к большинству поддерживающих подразделений. Особенностью проекта стала замена существующей Service desk системы заказчика и повторение всей её функциональности на новой платформе.

Ключевым элементом стал единый портал для создания, контроля и исполнения обращений пользователей к разным специалистам. Cовместно с сотрудниками Conde Nast команда проекта создала удобный по структуре и содержанию каталог услуг.

Для всех пользователей заказчика настроена сквозная авторизация. Независимо от операционной системы они могут без ввода логина и пароля перейти на портал. Буквально в несколько кликов оформляются заявки на различные услуги, а отследить статус исполнения можно через почтовый клиент. Все обращения регистрируются и хранятся в системе Directum, где они автоматически классифицируются и обрабатываются ответственным сотрудниками

В ходе проекта руководство издания приняло решение о расширении каталога услуг на сайте, так на едином портале сотрудники теперь могут заказать справки и копии документов, оформить пропуски и страховки и т.д. В перспективе Condé Nast планирует предоставить доступ к заявкам внештатным сотрудникам.

Компания ведет работу с большим числом поставщиков (авторы, фотографы, event-агентства и пр.), что предполагает заключение множества сделок. Договоры и счета ранее согласовывались в бумажном виде, могли легко потеряться, а за сроками выполнения обязательств следить было сложно. Все это отрицательно влияло на оперативность согласования, скорость оплаты поставщикам и как следствие сказывалось на их лояльности. Теперь с договорами и счетами сотрудники работают в системе Directum, а благодаря работе через веб-клиент у пользователей всегда есть доступ к необходимой информации, вне зависимости от того, находятся они в офисе или нет.

Посещение международных конференций и выставок, организация выездных фотосессий и интервью — неотъемлемая часть рабочего процесса компании. Часто командировки бывают срочными, поэтому важно быстро их оформлять и готовить соответствующую документацию.

Теперь командировки оформляются в системе, прямо из карточки командировки можно сформировать заявку на получение аванса — все поля в документе уже заполнены, пользователю остается проверить их корректность. Остается только распечатать и подписать документ, а затем получить деньги в кассе.

Компания организовала современную сервисную модель управления процессами. У сотрудников появилась возможность работать с договорами удаленно. Компания перешла на ведение единого реестра договоров, где отследить сроки действия можно в пару кликов.

Скорость работы со счетами, их согласования и оплаты повысились в разы. Благодаря системе сотрудники сократили время на работу со счетами и исключили риск ошибок, связанных с бумажным учетом и контролем.

Появилась возможность автоматически контролировать расходы на командировку, отслеживать отклонения фактических от плановых показателей. Сформировать авансовый отчет можно в один клик. Повысилась эффективность планирования командировок.

Теперь необходимые изменения в работе компании и перестройка бизнес-процессов проходят незаметно для рядовых сотрудников. Платформа помогает решать масштабные задачи бизнеса, а не только ограничиваться сервисным сопровождением.

Condé Nast стремительно развивается, и в ближайшее время планирует решать новые задачи, используя возможности платформы Directum. В планах — реализация электронного межкорпоративного документооборота (МКДО) и перевод части пользователей системы в мобильное приложение Directum Jazz.

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