Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191144
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83176
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

GQ


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
27.12.2023 Bi.Zone: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% 1
12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
27.02.2018 Семья покойного «создателя биткоина» требует с другого «создателя» $10 миллиардов за грабеж 1
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы 1
16.09.2014 Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса» 1
12.02.2014 Power BI доступен для всех пользователей Office 365 1
21.08.2012 Цветы кибержизни: 10 юных ИТ-дарований со всего мира 1
12.08.2011 Касперского не привлекает политика, но интересуют проекты Прохорова 1
04.08.2011 Составлен рейтинг плохо одетых ИТ-звезд. ФОТО 1
11.04.2011 Март 2011: киберпреступники под видом сообщений о трагедии в Японии распространяли вредоносное ПО 1
03.03.2011 Угрозы февраля: усовершенствованные drive-by атаки и новые трояны для Android 1
04.02.2011 «Лаборатория Касперского»: обзор вирусной активности за январь 2011 г. 1
19.01.2011 Продажи цифровых версий журналов для iPad падают 1
06.03.2006 Molotok.Ru продает вещи за "молоточки" 1
29.09.2005 "Людей года" наградили Motorola и Dolce&Gabbana 1
11.04.2005 Планеты у далеких звезд видны все отчетливей 1
11.04.2005 Планеты у далеких звезд видны все отчетливей 1
04.04.2005 Ученые обнародовали фотографии планеты и звезды GQ Lupi 1
04.04.2005 Ученые обнародовали фотографии планеты и звезды GQ Lupi 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

GQ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 4
Microsoft Corporation 25361 4
Apple Inc 12787 3
X Corp - Twitter 2916 2
Meta Platforms - Facebook 4561 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
BBK Electronics Corp 326 2
Adobe Systems 1574 2
Google LLC 12363 2
Motorola Inc 1150 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 207 1
Ростелеком 10455 1
Yandex - Яндекс 8664 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1189 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Крок - Croc 1822 1
Directum - Директум 1189 1
Sony 6645 1
HTC Corporation 1506 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 507 1
Lenovo Motorola 3532 1
PayPal 664 1
Akelon - Акелон 33 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Conde Nast - Конде Наст 24 3
Subaru - Субару Мотор 52 2
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Marussia Virgin Racing 1 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
CarrotCorp 1 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Ингосстрах СПАО 455 1
Лента - Сеть розничной торговли 2302 1
Газпром нефть 680 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3434 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 1
Bitcoin Foundation 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57877 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11370 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5974 4
Website Redirect (301) - редирект 32 3
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 211 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3176 3
Microsoft Windows API 305 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3292 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5442 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5324 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4292 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7081 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1362 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2298 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 2
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 72 2
Adobe PDF-уязвимости - PDF-угрозы - PDF-эксплойты - Вредоносное ПО 23 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2381 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27252 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9838 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 330 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 204 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12761 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 873 2
Кибербезопасность - Trojan SMS - SMS Троян - СМС Вирусы - SMS Вирусы - SMS-фрод 63 1
Тостер 69 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 207 1
Google Android 14855 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 4
Oracle Java - язык программирования 3361 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5238 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7424 2
Apple iPad 3947 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
JavaScript - JS - язык программирования 1349 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 554 2
Flickr - Фотохостинг 257 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Крок - HotLine Croc 2 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 1
Apple iOS 8341 1
Apple macOS 2292 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 1
Microsoft Office 4013 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5953 1
Kaspersky Internet Security 477 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 697 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 1
Microsoft Office 365 991 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
Google Android Package Kit - APK 267 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1342 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
VK - Яндекс.Дзен 235 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 2
Вураско Александр 37 1
Прохоров Михаил 39 1
Хаматова Чулпан 6 1
Рудычева Анна 6 1
Крестовские (братья) 1 1
Астахов Павел 9 1
Парфенов Леонид 6 1
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 18 1
Соколова Ксения 1 1
Варламов Илья 5 1
Трабун Даниил 2 1
Фоменко Николай 5 1
Zamary Connor - Замари Коннор 1 1
Гришковец Евгений 3 1
Чапурин Игорь 1 1
Anderson Tom - Андерсон Том 7 1
Одноблюдов Максим 6 1
Krikorian Blake - Крикорян Блэйк 3 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Maison Kate - Мейсон Кейт 2 1
Бероев Егор 1 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Newmark Craig - Ньюмарк Крэйг 5 1
Sommers Aidan - Соммерс Эйдан 1 1
Касперский Евгений 331 1
Артамонова Анна 183 1
Бобровников Борис 104 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Венедиктов Алексей 9 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Kleiman Dave - Клейман Дейв 2 1
Kleiman Ira - Клейман Айра 1 1
Wright Craig - Райт Крейг 3 1
Andresen Gavin - Андресен Гевин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 7
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Солнечная система - Solar system 2550 4
Чили - Республика 487 4
Земля - планета Солнечной системы 10707 3
Япония 13584 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 342 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Европа 24708 2
Индия - Bharat 5740 2
США - Ричмонд 26 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18432 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3608 1
Канада 5002 1
Израиль 2792 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Испания - Королевство 3776 1
США - Калифорния 4785 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1261 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
США - Флорида 776 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 62 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 171 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1754 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 859 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3283 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7627 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17501 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 1
Энергетика - Energy - Energetically 5547 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2720 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1837 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 671 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 471 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Увлечения и хобби - Hobbies 385 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2195 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1331 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 1
Glamour 9 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 3
Wired - Издание 273 2
Vogue 24 2
Cosmopolitan 25 2
News Corp - News Corporation 219 1
Digg 68 1
Советский спорт 19 1
Forbes - Форбс 936 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Ведомости 1313 1
РИА Новости 1002 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 126 1
Комсомольская правда ИД 77 1
Gizmodo 131 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Российская газета 279 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Tatler 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Международный женский день - 8 марта 382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще