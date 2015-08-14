Разделы

Кибербезопасность Downloader Даунлоадер программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы


14.08.2015 Опасный зловред семейства W97M.DownLoader загружает на ПК жертвы банковский троян

рассылают пользователям сообщения с опасными вложениями, детектируемыми как представители семейства W97M.DownLoader. Как сообщили CNews в компании «Доктор Веб», только с начала августа количест
24.07.2015 Опасный троян-загрузчик для Android скачали 1,5 млн пользователей

е в Google Play, магазине приложений для ОС Android, вредоносную программу, получившую наименование Android.DownLoader.171.origin. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян распространяется под

03.07.2007 Panda: хакеры наживаются на троянах и рекламном ПО

ской десятки самых активных вредоносных кодов, то места в ней распределились следующим образом: Trj/Downloader.MDW Новинка W32/Brontok.H.worm 3 вверх W32/Sdbot.ftp://ftp.worm 7 вверх W32/Puce.E
30.08.2006 PandaLabs зафиксировала две массированные кибератаки

вке почтовых сообщений, симулирующих подтверждение покупки, а в действительности зараженных трояном Downloader.KBR. Сообщение выглядит так: тема: "Order Confirmation number: WC9921564"; текст с
12.01.2005 Видеофайлы стали заразными

Как сообщили специалисты компании Panda Software, в интернете появились два новых троянца: Trj/WmvDownloader.A и Trj/WmvDownloader.B, которые распространяются через пиринговые сети (P2
11.01.2005 Новые троянцы распространяются в видеофайлах

Аналитики PandaLabs сообщили о появлении двух новых троянцев: Trj/WmvDownloader.A и Trj/WmvDownloader.B, которые распространяются через пиринговые (P2P) се
30.12.2004 Panda: в 2004 г. самым вредоносным кодом был Downloader.GK

По данным Panda Software, в уходящем году троянец Downloader.GK причинил наибольший ущерб системам пользователей. Широкое распространение этого
07.10.2004 В интернете появился "убийца" рекламного ПО

ая троянская программа, атакующая adware (рекламное ПО). Попав в компьютер, программа под названием Downloader.Lunii стирает файлы adware, в том числе файлы рекламного ПО Powerscan и BargainBud
02.08.2004 Downloader.GK: "популярный" вирус июля

м числом компьютерных вирусных атак, в том числе с такими новыми вирусами, как Bagle.AH и Mydoom.N. Downloader.GK в очередной раз возглавляет список вирусов, наиболее часто обнаруживаемых Panda

