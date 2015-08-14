Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Downloader Даунлоадер программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы
|14.08.2015
|
Опасный зловред семейства W97M.DownLoader загружает на ПК жертвы банковский троян
рассылают пользователям сообщения с опасными вложениями, детектируемыми как представители семейства W97M.DownLoader. Как сообщили CNews в компании «Доктор Веб», только с начала августа количест
|24.07.2015
|
Опасный троян-загрузчик для Android скачали 1,5 млн пользователей
е в Google Play, магазине приложений для ОС Android, вредоносную программу, получившую наименование Android.DownLoader.171.origin. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян распространяется под
|03.07.2007
|
Panda: хакеры наживаются на троянах и рекламном ПО
ской десятки самых активных вредоносных кодов, то места в ней распределились следующим образом: Trj/Downloader.MDW Новинка W32/Brontok.H.worm 3 вверх W32/Sdbot.ftp://ftp.worm 7 вверх W32/Puce.E
|30.08.2006
|
PandaLabs зафиксировала две массированные кибератаки
вке почтовых сообщений, симулирующих подтверждение покупки, а в действительности зараженных трояном Downloader.KBR. Сообщение выглядит так: тема: "Order Confirmation number: WC9921564"; текст с
|12.01.2005
|
Видеофайлы стали заразными
Как сообщили специалисты компании Panda Software, в интернете появились два новых троянца: Trj/WmvDownloader.A и Trj/WmvDownloader.B, которые распространяются через пиринговые сети (P2
|11.01.2005
|
Новые троянцы распространяются в видеофайлах
Аналитики PandaLabs сообщили о появлении двух новых троянцев: Trj/WmvDownloader.A и Trj/WmvDownloader.B, которые распространяются через пиринговые (P2P) се
|30.12.2004
|
Panda: в 2004 г. самым вредоносным кодом был Downloader.GK
По данным Panda Software, в уходящем году троянец Downloader.GK причинил наибольший ущерб системам пользователей. Широкое распространение этого
|07.10.2004
|
В интернете появился "убийца" рекламного ПО
ая троянская программа, атакующая adware (рекламное ПО). Попав в компьютер, программа под названием Downloader.Lunii стирает файлы adware, в том числе файлы рекламного ПО Powerscan и BargainBud
|02.08.2004
|
Downloader.GK: "популярный" вирус июля
м числом компьютерных вирусных атак, в том числе с такими новыми вирусами, как Bagle.AH и Mydoom.N. Downloader.GK в очередной раз возглавляет список вирусов, наиболее часто обнаруживаемых Panda
