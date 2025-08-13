Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Adobe PDF-уязвимости PDF-угрозы PDF-эксплойты Вредоносное ПО


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Группировка Scaly Wolf атакует российское машиностроительное предприятие 2
09.06.2025 Librarian Ghouls охотится за данными российских предприятий и технических вузов по ночам 1
06.05.2025 Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
20.10.2016 «Доктор Веб» изучил бэкдор для Linux 2
23.10.2012 Россия: во главе сентябрьской вирусной десятки — ПО, перенаправляющее на фишинговые сайты 1
08.08.2011 В июле 2011 г. произошла самая масштабная утечка данных в истории Рунета 1
18.07.2011 Программы-похитители персональных данных по-прежнему во главе российской вирусной двадцатки 1
10.05.2011 Апрель 2011: владельцы мобильных телефонов под прицелом SMS-мошенников 3
11.04.2011 Март 2011: киберпреступники под видом сообщений о трагедии в Японии распространяли вредоносное ПО 1
03.03.2011 Угрозы февраля: усовершенствованные drive-by атаки и новые трояны для Android 4
16.02.2011 Мировую двадцатку интернет-угроз в январе вновь возглавил червь Conficker 1
07.12.2010 G Data Software: ноябрьская десятка самых опасных угроз 1
03.12.2010 «Лаборатория Касперского»: обзор вирусной активности за ноябрь 2010 г. 4
18.11.2010 Кибермошенники нацелились на уязвимости в Java 1
01.09.2010 Уязвимости в Windows стали главной мишенью киберпреступников в августе 2010 г. 2
06.08.2010 Найдена уязвимость, позволяющая взломать iPhone, iPod и iPad 1
28.05.2010 Продукты Adobe были главной мишенью хакеров в начале 2010 г. 1
07.10.2009 Сетевой червь Kido все еще активен 4
07.07.2009 «Лаборатория Касперского»: червь Kido возглавил вирусную двадцатку за июнь 3
11.06.2009 Червь Conficker возглавил российский вирусный рейтинг в мае 1
24.10.2007 Троян в PDF проникает на компьютер через спам 1
08.08.2001 Новый вирус распространяется через PDF-файлы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 39

Adobe PDF-уязвимости и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 10
Microsoft Corporation 25003 7
Adobe Systems 1563 6
ESET - ESET Software 1138 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 3
Dr.Web - Доктор Веб 1268 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Google LLC 12054 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 2
МегаФон 9495 1
Yandex - Яндекс 7998 1
Apple Inc 12359 1
Intel Corporation 12394 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
BBK Electronics Corp 318 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Sony 6589 1
Sophos - SophosLabs 420 1
Snapchat 136 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
The Citizen Lab 24 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 337 1
Lookout 36 1
AnyDesk Software GmbH 39 1
BackConnect 5 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 1
Core Werewolf - Хакерская группировка 6 1
Scaly Wolf - Хакерская группировка 5 1
Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 5 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5643 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 19
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6615 16
Microsoft Windows API 304 14
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3066 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1890 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26440 8
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 71 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 7
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 546 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16493 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 826 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8735 5
Adware - рекламное программное обеспечение 175 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9526 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4153 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2648 4
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5554 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 985 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2173 3
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2189 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5036 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1621 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1794 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3004 3
Website URL - Website Uniform Resource Locator 941 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 645 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 848 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2299 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 869 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2281 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4876 11
JavaScript - JS - язык программирования 1279 9
Microsoft Windows 16072 8
Oracle Java - язык программирования 3267 7
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 309 7
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 389 6
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 4
Google Android 14422 3
Google Play - Google Store - Android Market 3381 2
Microsoft Office 3868 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 272 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Kaspersky Security Network - KSN 96 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 1
Apple iPad 3893 1
Apple iOS 8045 1
Linux OS 10550 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Apple Safari - браузер 866 1
Google Android Package Kit - APK 207 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 595 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 139 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1286 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google VirusTotal 93 1
Apple iPod Touch 746 1
Apache OpenOffice 482 1
SUSE openSUSE 96 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 1
Матросов Александр 45 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 1
Шульмин Алексей 5 1
Васильев Григорий 43 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Benzmüller Ralf - Бенцмюллер Ральф 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 4
Индия - Bharat 5595 3
Бразилия - Федеративная Республика 2418 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 2
Беларусь - Белоруссия 5920 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 2
Испания - Королевство 3744 2
Америка Южная 862 1
Казахстан - Республика 5708 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 1
Европа 24476 1
Япония 13411 1
Ирландия - Республика 1019 1
Франция - Французская Республика 7932 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
США - Калифорния 4690 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 1
США - Колумбия - Вашингтон 1418 1
Нигерия - Федеративная Республика 324 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
США - Огайо 284 1
США - Делавэр 172 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
США - Джорджия 327 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Северная Каролина 319 1
США - Миннесота 195 1
США - Вайоминг 66 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1789 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8805 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6730 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6637 1
Зоология - наука о животных 2732 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 831 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1519 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3616 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
GQ 21 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
FT - Financial Times 1240 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1236 1
AP - Associated Press 2006 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 503 1
University of Virginia - Виргинский университет 31 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 77 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 130 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще