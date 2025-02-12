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The Citizen Lab

The Citizen Lab


12.02.2025 Закрыта «дыра», позволяющая взломать заблокированный iPhone 1
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения 2
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США 1
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1
16.01.2024 «Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 1
13.09.2023 Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались 2
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
28.04.2023 Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone 1
23.08.2022 Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков 2
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 2
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 2
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
14.05.2019 Найден способ включать камеру и читать чужую переписку в WhatsApp 1
09.01.2019 Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 3
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1
10.04.2015 Китай создал технологию для введения цензуры в Сети по всему миру 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
28.11.2006 ПО от Джорджа Сороса положит конец цензуре в Сети? 1

Публикаций - 24, упоминаний - 31

The Citizen Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12132 15
NSO Group 31 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1420 10
Meta Platforms - Facebook 4444 5
Yandex - Яндекс 7398 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 3
Telegram Group 2014 3
Microsoft Corporation 24656 3
Google LLC 11816 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Amazon Inc - Amazon.com 3008 2
Lookout 34 2
Fifth Dimension 1 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
X Corp - Twitter 2848 1
GitHub 826 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
Hacking Team 13 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Broadcom - VMware 2365 1
Cisco Systems 5120 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Snapchat 130 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Amnesty International 20 5
Forbidden Stories 5 3
Blackstone Group 45 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Francisco Partners Management 20 1
Columbia Nova Technology Partners 1 1
Maxfield Capital - венчурный фонд 1 1
Microsoft - LinkedIn 650 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Держава АКБ 40 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1216 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 405 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6171 17
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12684 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1994 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1441 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 986 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3082 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2555 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9313 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1252 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1922 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 355 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
KASLR - Kernel address space layout randomization - рандомизация размещения адресного пространства ядра 9 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7618 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
NSO Group - Pegasus 93 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 15
Apple iOS 7832 14
Google Android 14041 7
WhatsApp Messenger 1089 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 7
Apple iMessage - Мессенджер 155 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 4
Microsoft Skype 2067 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 3
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 3
Acer Predator 206 3
FreePik 1017 3
Apple iPad 3865 2
Apple macOS 2070 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 2
Rakuten Viber 627 2
Google Gmail 947 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Google TAG Manager - GTM - менеджер тегов 6 2
Google VirusTotal 82 1
Tango 44 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Azure 1410 1
JavaScript - JS - язык программирования 1194 1
Google YouTube - Видеохостинг 2756 1
Baidu 283 1
Statista 230 1
El Capitan - Суперкомпьютер 16 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 49 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Psiphon VPN-сервис 8 1
Great Cannon - Великая китайская пушка 2 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Linux Lockdown - Функция безопасности 8 1
Apple HomeKit 41 1
Мансур Ахмед 8 8
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 8
Мельникова Анастасия 381 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 2
Галушкин Олег 182 1
Вексельберг Виктор 153 1
Greene Robert - Грин Роберт 1 1
Gantz Benny - Ганц Бенни 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Голованов Сергей 63 1
Моисеев Дмитрий 12 1
Greenwald Glenn - Гринвальд Гленн 4 1
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Водясов Алексей 222 1
Зонов Александр 13 1
Кузнецов Игорь 14 1
Израиль 2736 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 14
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1030 10
Канада 4890 9
Россия - РФ - Российская федерация 145017 8
Франция - Французская Республика 7859 7
Венгрия 813 7
Казахстан - Республика 5548 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 5
Саудовская Аравия - Королевство 586 5
Египет - Арабская Республика 1006 5
Индия - Bharat 5460 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 4
Бахрейн - Королевство 122 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 4
Ближний Восток 2947 3
США - Калифорния 4631 3
Оман Султанат 113 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 3
Европа 21795 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 2
Дания - Королевство 1298 2
Польша - Республика 1964 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Турция - Турецкая республика 2361 2
Узбекистан - Республика 1735 2
Греция - Греческая Республика 980 2
Таиланд - Королевство 821 2
Марокко - Королевство 208 2
Панама - Республика 106 2
Армения - Республика 2289 2
Индонезия - Республика 959 2
Испания - Королевство 3715 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 2
Ирландия - Республика 1012 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 2
Сингапур - Республика 1852 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 13
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
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Шелковый Путь 21 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 193 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 7
FT - Financial Times 1225 6
Le Monde 29 5
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 4
AP - Associated Press 2004 4
The Register - The Register Hardware 1565 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
NYT - The New York Times 1056 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Haaretz 11 1
BleepingComputer - Издание 344 1
The Intercept 12 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
Google Threat Analysis Group 16 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 5
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
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