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Apple macOS Monterey Apple macOS 12

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 1
09.04.2025 Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 1
12.12.2023 iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 2
26.09.2022 Apple залатала дыры в iOS и iPadOS, в которые уже ринулись хакеры 1
06.04.2022 Apple спешно залатала «дыры» в ПО для iPhone, iPad и Mac, в которые уже ринулись хакеры 2
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS 1
17.11.2021 Приложения в новейшей macOS пожирают всю память по смехотворной причине 3
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 3
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 1
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 3

Публикаций - 16, упоминаний - 24

Apple macOS Monterey и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13334 12
Intel Corporation 12897 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Positive Technologies - PT SWARM 55 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 11 1
QuSolve - Квантовые системы 29 1
Ростелеком 11091 1
X Corp - Twitter 2944 1
Microsoft Corporation 25910 1
Huawei 4738 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
Kingston Technology 221 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 1
Philips 2102 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
The Citizen Lab 25 1
Mozilla Foundation 210 1
Google LLC 12843 1
Nvidia Corp 4128 1
Sequoia Capital 119 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1921 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1200 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2385 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 814 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4150 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2503 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5109 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2477 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1558 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4549 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2811 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2906 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 2
USB хост - USB концентратор 94 2
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 190 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4793 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 1
Микрофон - Microphone 2867 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 1
Apple macOS 2486 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 9
Apple iOS 8678 8
Microsoft Windows 17075 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 5
Apple iPadOS 143 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 4
Google Android 15411 4
Linux OS 11724 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1098 4
Apple iPad 4029 3
Apple iPad mini 434 3
Apple iPod Touch 747 3
Apple macOS Big Sur 23 3
Microsoft Windows 11 873 3
Apple MacBook Pro 566 3
NSO Group - Pegasus 98 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 2
Microsoft Windows 10 1962 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 197 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 2
Apple iPhone 6 4859 2
Apple iPhone 8 189 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 266 2
Parallels Toolbox 33 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 2
Apple iPad Pro 322 2
Maxon - Cinema 4D 12 1
Google TAG Manager - GTM - менеджер тегов 6 1
Parallels My Account 2 1
Google Android 14 99 1
IBM CPLEX 6 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 9 1
QuSolve - OptJet 3 1
Positive Technologies - PT Maze 5 1
Apple macOS Sequoia 7 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Microsoft Windows 7 2010 1
Microsoft Office 4253 1
Водясов Алексей 222 2
Васильков Дмитрий 6 1
Пешков Дмитрий 48 1
Troughton-Smith Steven - Торнтон-Смит Стивен 7 1
Dobrovolskiy Nick - Добровольский Николай 1 1
Филатов Егор 5 1
Мельникова Анастасия 442 1
Рябова Галина 27 1
Горячий Максим 10 1
Добровольский Николай 14 1
Ермолов Марк 13 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Джабаров Владимир 2 1
Юнусов Тимур 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Казахстан - Республика 6154 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Саудовская Аравия - Королевство 676 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 1
Филиппины - Республика 605 1
Египет - Арабская Республика 1114 1
Колумбия - Республика 556 1
Уганда - Республика 96 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 1
Паспорт - Паспортные данные 2901 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1158 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2037 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 72 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3186 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 22 1
Экономический эффект 1418 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
Английский язык 7096 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
Reddit 414 1
The Register - The Register Hardware 1806 1
BleepingComputer - Издание 467 1
MacRumors 151 1
AppleInsider 400 1
Neowin 234 1
Google Threat Analysis Group 18 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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