После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB

После обновления macOS до версии Monterey ноутбуки Apple перестают корректно работать с внешними USB-концентраторами. Это массовая проблема, но Apple не торопится ее решать. Хуже всех приходится тем, кто пользуется старыми MacBook, в которых Apple сознательно ограничила число USB-портов двумя или, того хуже, вовсе одним.

USB-хабы стали бесполезными

Пользователи новейшей системы macOS Monterey столкнулись с проблемами при попытке подключить USB-разветвители к своим MacBook. Они либо полностью не работают, либо позволяют пользоваться лишь одним интерфейсом, тогда как остальные выходят из строя.

Такая проблема наблюдается исключительно на macOS Monterey – платформе, выпущенной Apple осенью 2021 г. Прошлогодняя BigSur, как пишет профильный ресурс MacRumors, подобных дефектов не содержит.

USB-концентраторы (хабы, разветвители) – это настоящее спасение для пользователей MacBook 2016-2021 годов выпуска. В этот период Apple урезала до минимума количество портов, оставив лишь один-два USB-C в зависимости от модели.

Суровая реальность владельцев MacBook

Пользователям годами приходилось тратить дополнительные деньги на эти переходники. В октябре 2021 г. Apple выпустила новое поколение MacBook Pro, в котором неожиданно вернулись нужные миллионам пользователей порты. macOS Monterey вышла одновременно с ними.

Пока неясно, есть ли связь между «отторжением» новой macOS USB-хабов и выпуском новых MacBook Pro. Пока что нельзя исключать вероятность, что это попытка заставить пользователей отказаться от старых ноутбуков Apple в пользу новых. Сама компания пока не комментирует происходящее, но проблема явно приобретает массовый характер.

Жалобы пользователей

Сообщения о проблемах с USB-концентраторами стали появляться на многочисленных ресурсах, в том числе на Reddit. Одну из таких тем 28 октября 2021 г. создал пользователь Emergency_Tomatillo7. В то же день аналогичный топик появился и на форумах самой Apple – ее запустил участник под ником macuser1996ms. Он написал, что после перехода на Monterey его USB-хаб перестал функционировать – питание на него подается, однако передавать данные по USB 3.0 он больше не может.

Количество недовольных растет

macuser1996ms отметил, что пытался решить вопрос с привлечением техподдержки Apple, но та оказалась бессильна и посоветовала отнести его MacBook в сервисный центр. В его случае проблема возникла на совершенно новом ноутбуке, купленном всего четыре дня назад.

Проблема, утверждает macuser1996ms, кроется именно в новой операционке Apple. «Я вернул концентратор в место покупки, они протестировали его на Big Sur, и все заработало. При подключении его к другому Mac, который был обновлен до Monterey, порты USB 3.0 перестали работать».

На этом концентраторе, со слов macuser1996ms, при работе с ним в Monterey не работают только USB-порты. HDMI и USB-C функционируют корректно.

Страшный сон пользователей, предпочитающих полноценные ноутбуки на Windows

У пользователя Emergency_Tomatillo7 возникла аналогичная трудность. Он обновил свой прошлогодний MacBook Air на Apple M1 до Monterey, после чего его полностью исправный USB-концентратор отказался выполнять свои обязанности.

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И это лишь два из множества примеров сообщений пользователей, недоумевающих, почему их разветвители вдруг резко вышли из строя, притом именно после того, как на MacBook был установлен свежий апдейт macOS. Теперь они не могут не только передавать данные через них, но и даже подключать внешние мониторы по HDMI.

Техподдержка Apple не знает, как помочь пользователям

Об этом прямо пишет участник форумов Apple с псевдонимом lenskdav. «Я купил 34-дюймовый монитор Philips 346P1CRH/00, и на BigSur все работало нормально. После обновления до Monterey все сломалось. Я пользуюсь MacBook Air M1».

Давняя проблема

Неспособность корректно работать с USB-концентраторами, как выяснилось, появилась в списке «фишек» Monterey довольно давно. Любая современная ОС перед выпуском проходит через стадию бета-тестирования, и новая macOS исключением в этом плане не стала.

Впервые пользователи заговорили об этом еще в июне 2021 г., когда прошла конференция WWDC 2021, на которой состоялся анонс Monterey. Тогда же началось и закрытое ее тестирование, и тогда же на форуме разработчиков Apple (Apple Developer Forums) появилось сообщение пользователя eurobubba. Оно начинается с вопроса: «Кто-нибудь сталкивался с проблемами с внешними USB-концентраторами после установки бета-версии Monterey для разработчиков?».

Бета-тестеры тоже сталкивались с неработающими под Monterey концентраторами

Дальше eurobubba обрисовал ситуацию, в которой оказался. «У меня есть концентратор ikling FX-1940E, который я использовал со своим M1 MacBook Air. Все работало нормально под Big Sur и все еще работает на другом компьютере, тоже с Big Sur, но я не могу подключить трекбол или клавиатуру через порты USB 2.0 или 3.0 концентратора к Air с момента установки Monterey. Порт VGA хаба все еще работает. Остальные порты мне пока не удалось протестировать.

Пользователь отметил, что другой концентратор с меньшим числом портов работал под Monterey корректно и добавил, что сообщил о проблеме в Apple.

Из этого следует, что Apple как минимум с июня 2021 г. знала о «нелюбви» Monterey к USB-хабам. Почему она не поспешила исправить этот недочет до выхода стабильной сборки, остается загадкой.