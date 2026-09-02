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Apple macOS Big Sur

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.09.2026 Починился и вновь заработал знаменитый инструмент для установки на iPhone приложений российских банков, «Авито», VK и «Макса», заблокированных в App Store 1
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS 1
24.11.2021 Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление 1
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 2
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 1
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 1
26.04.2021 Нужен ли планшету компьютерный чип? 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 2
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
03.02.2021 Apple выпускает бета-версию macOS 11.3 для разработчиков 1
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 2
16.12.2020 Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac 2
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
18.11.2020 Выпущен новый скоростной Firefox 1
16.11.2020 Apple уличили в невероятной по масштабам слежке за пользователями 2
14.08.2020 Apple News+ вероломно перехватывает трафик с сайтов изданий 2
23.06.2020 Apple попрощалась с процессорами Intel и превратила iPhone в Android 2
14.12.2015 NVIDIA поделилась с Facebook искуственным интеллектом 1
11.12.2015 Facebook откроет исходники сервера для искусственного интеллекта 1

Публикаций - 23, упоминаний - 30

Apple macOS Big Sur и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13215 15
Microsoft Corporation 25818 4
Intel Corporation 12849 4
Meta Platforms - Facebook 4625 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Adobe Systems 1601 2
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 2
Nvidia Corp 4045 2
FreeBSD Foundation 4 1
SSD Secure Disclosure 2 1
Roblox Corporation 96 1
Meta AI - Facebook AI Research 8 1
Patreon 17 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
X Corp - Twitter 2940 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
ИКС 545 1
AMD - Advanced Micro Devices 4679 1
Microsoft Corporation - GitHub 1086 1
Philips 2100 1
Corel Corporation 341 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 376 1
Mozilla Foundation 208 1
Google LLC 12741 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 536 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 294 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8831 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1399 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10056 4
ARM - Advanced RISC Machine 498 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1387 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1904 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2485 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10630 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3241 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7755 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 56 2
Эмулятор - Emulation 303 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4678 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4889 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 330 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3658 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2827 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1898 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10418 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1178 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 2
Apple macOS 2436 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3119 13
Microsoft Windows 16946 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 1091 8
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 7
Apple MacBook Pro 561 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7655 6
Apple iOS 8609 6
Apple iPad 4020 5
Google Android 15303 5
Linux OS 11588 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 502 5
Apple Mac mini - неттоп 209 5
Microsoft Windows 10 1949 4
Apple iPadOS 141 4
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2534 3
Parallels Toolbox 29 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 762 3
Apple iPad Pro 320 2
Apple macOS Monterey 10 2
Google Chrome - браузер 1714 2
Microsoft Office 4193 2
Intel x86 - архитектура процессора 2177 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Apple iCloud 310 2
Microsoft Office 365 1046 2
Apple Safari - браузер 904 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iMac - Серия моноблоков 471 2
Apple macOS Catalina 12 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Parallels Desktop 93 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 2
Microsoft Visual Studio 430 2
Microsoft DirectX 724 2
Parallels Access 26 2
Apple macOS Gatekeeper 37 2
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 2
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 407 2
Добровольский Николай 14 2
Кузьмин Максим 9 1
Егоров Егор 1 1
Kemper Jonathan 4 1
Falsetto John - Фальсетто Джон 4 1
Dobrovolskiy Nick - Добровольский Николай 1 1
Paul Jeffrey - Пол Джеффри 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Петров Антон 17 1
Щеглов Петр 86 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 2
США - Нью-Мексико 250 1
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Япония 13824 1
Швеция - Королевство 3789 1
Польша - Республика 2035 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Франция - Французская Республика 8188 1
Бразилия - Федеративная Республика 2528 1
Турция - Турецкая республика 2633 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Испания - Королевство 3842 1
Нидерланды 3758 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 2
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2446 1
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EAN - European Article Number - Европейский номер товара 22 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 229 1
Reddit 403 2
MacRumors 149 2
9to5Mac 70 1
TNW - The Next Web 90 1
ZDnet 664 1
NYT - The New York Times 1102 1
BleepingComputer - Издание 461 1
The Washington Post 350 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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