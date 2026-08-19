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SSD Secure Disclosure

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2026 Экономия выходит боком. Популярные в России дешевые смартфоны на Android можно взломать всего одним звонком. Уязвим каждый седьмой мобильник в мире 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SSD Secure Disclosure и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13175 1
Qualcomm Technologies 1979 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1279 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7632 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7935 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 539 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2058 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10387 1
Apple macOS Big Sur 22 1
Google VirusTotal 109 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 45 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5753 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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