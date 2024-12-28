Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Pixabay

Pixabay


28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 1
20.12.2024 Роскомнадзор обвиняет Google в замедлении YouTube в России. Google говорит, что на его стороне проблем нет 1
19.12.2024 Америка застряла в прошлом. В ее финансовую систему по-прежнему вплетены древние ПК почти полувековой давности 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
10.12.2024 В России создают особый режим расходов госорганов на ИT 1
19.11.2024 Google сдалась. «Убийца» Windows оказался никому не нужен – спустя годы ChromeOS отправят на свалку и заменят на Android 1
14.11.2024 Арестован топ-менеджер «Ростелекома». Ему грозит 10 лет 1
07.11.2024 Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
28.10.2024 Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов 1
23.10.2024 Российских программистов массово отлучают от разработки ядра Linux 1
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 1
12.09.2024 Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру 1
02.09.2024 В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты 1
30.08.2024 Число атак на российские Linux выросло в 85 раз 1
28.08.2024 Замедление YouTube дало трещину. Провайдеры стали самостоятельно ускорять любимый россиянами сервис 1
19.08.2024 Российские разработчики игр будут платить дополнительный 30%-ный налог в пользу США 1
02.08.2024 Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi 1
23.07.2024 В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 1
19.07.2024 Из-за древних Android-смартфонов в бизнесе происходят глобальные утечки данных. Виноваты сами компании 1
11.07.2024 Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор 1
10.07.2024 Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали 1
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании 1
04.07.2024 Фирменные смартфоны Google массово превращаются в «кирпич» при сбросе настроек к заводским. Спасения нет 1
21.06.2024 Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО 1
13.06.2024 Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение 1
06.06.2024 Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова 1
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов 1
31.05.2024 Разработчики призывают уменьшить число ОС в Реестре отечественного ПО 1
30.05.2024 На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими 1
21.05.2024 Власти хотят компенсировать компаниям до половины затрат на внедрение российского ПО 1
15.05.2024 Госзакупки Microsoft в России почти обнулились: С 2022 г. они сократились более чем в 70 раз 1
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность 1
15.05.2024 Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки» 1
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион 1
26.04.2024 В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G 1
11.04.2024 Выпущен платный браузер Chrome. Интернет возвращается на 25 лет назад 1
04.04.2024 В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu 1
01.04.2024 МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций 1
26.03.2024 Росреестр переводит тысячи ПК на российский Linux 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129

Pixabay и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 17
Microsoft Corporation 24625 13
Apple Inc 12100 11
Ростелеком 9700 11
Huawei 3933 10
Intel Corporation 12197 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 7
МегаФон 8805 6
GitHub 814 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Dell EMC 5027 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Lenovo Group 2292 4
Samsung Electronics 10254 4
Миранда-Медиа 59 4
Yandex - Яндекс 7339 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
X Corp - Twitter 2845 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 3
Oracle Corporation 6688 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
MediaTek - Ralink 527 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Xiaomi 1732 3
Red Hat 1305 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
8213 2
Nvidia Corp 3487 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Loongson Technology 50 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
LinkedIn 635 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Транснефть 299 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Devon Energy 1 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
ОрдерКом 13 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
SoftBank Group 258 1
iTrend 13 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Газпром нефть 618 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Boeing 1009 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Газпром трансгаз 145 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 187 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Linux Foundation 185 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 15
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 9
Оповещение и уведомление - Notification 4605 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 6
Linux OS 9936 20
Microsoft Windows 15656 17
Google Android 13994 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 9
Apple iOS 7809 8
StatCounter 395 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 6
Linux - Debian GNU 463 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 6
Apple macOS 2059 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 5
Pexels 50 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 4
Google Chrome - браузер 1561 4
Apple - App Store 2890 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
NVision Барьер 648 3
WhatsApp Messenger 1081 3
Microsoft Windows 10 1758 3
VK RuStore 327 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Microsoft Windows 11 537 3
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 3
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Apple iPhone 6 4862 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
Baidu 283 2
Google Cloud Services 218 2
OpenAI ChatGPT 338 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Microsoft Windows 7 1979 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 2
Шадаев Максут 1008 13
Мишустин Михаил 676 7
Зайцев Михаил 260 5
Путин Владимир 3171 4
Чернышенко Дмитрий 565 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 3
Хинштейн Александр 142 3
Галушко Дмитрий 19 3
Сиволобов Александр 18 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Катков Павел 29 2
Семин Сергей 4 2
Smith Brad - Смит Брэд 95 2
Мельникова Анастасия 371 2
Торбахов Александр 94 2
Дождёв Владимир 11 2
Григоренко Дмитрий 72 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
Ахмеров Тимур 87 1
Коковин Леонид 5 1
Анкудинов Николай 16 1
Ефремов Сергей 17 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Логинов Артем 8 1
Новодворский Алексей 109 1
Паршин Максим 316 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Кузнецов Павел 37 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 12 1
Володкович Вячеслав 97 1
Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
Бырдин Алексей 29 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 1
Массух Илья 231 1
Сайкина Мария 3 1
Печатников Анатолий 37 1
Передерко Екатерина 1 1
Клименко Максим 5 1
Шпак Василий 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 19
Украина 7608 14
Земля - планета Солнечной системы 10374 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Япония 13282 8
Украина - Запорожская область 81 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Европа 21767 6
США - Колумбия - Вашингтон 1389 5
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 4
Солнечная система - Solar system 2522 4
США - Калифорния 4625 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Россия - ЮФО - Севастополь 540 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Индия - Bharat 5432 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Малайзия 865 3
Сингапур - Республика 1849 3
Австралия - Сидней 274 2
Канада 4881 2
США - Огайо 280 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Казахстан - Республика 5525 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - ЦФО - Курская область 650 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 12
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Зоология - наука о животных 2603 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 5
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 5
Физика - Physics - область естествознания 2642 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 7
BleepingComputer - Издание 337 7
Ведомости 996 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 5
Reddit 312 4
The Register - The Register Hardware 1551 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
Nature 811 3
The Washington Post 333 3
FT - Financial Times 1219 3
РИА Новости 917 3
Science Advances 31 2
Scientific Reports 20 2
Forbes - Форбс 817 2
TechSpot 113 2
GizmoChina 134 2
Times 622 2
Android Authority 47 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 1
Bloomberg 1286 1
Tom’s Hardware 393 1
Neowin 139 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
Ars Technica 419 1
Известия ИД 624 1
GizChina - Издание 72 1
MacRumors 137 1
Wired - Издание 232 1
Securelist 22 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Liliputing 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
DigiTimes Research 23 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
TrendForce 113 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
FMI - Future Market Insights 5 1
РАН - Российская академия наук 1870 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Heriot-Watt University - Университет Хериот-Уатт 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
Norfolk State University - Государственный университет Норфолка - Норфолкский государственный университет 1 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Black Hat - Конференция 78 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще