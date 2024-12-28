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В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 1

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение 1

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