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Родная Речь Publicis Groupe VivaKi

Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки 1
06.11.2025 В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык 1
08.06.2012 «Яндекс» научился определять, смотрит ли пользователь телевизор 1
25.04.2012 Победители конкурса «Путь к карьере» получили работу и возможность онлайн-обучения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Родная Речь и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 76 1
Telegram Group 2871 1
KPMG 277 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 387 1
Google LLC 12587 1
Yandex - Яндекс 9074 1
Microsoft Corporation 25681 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 1
Nike 196 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 12 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64010 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2217 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5309 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21544 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
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Индия - Bharat 5834 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47235 1
Английский язык 6991 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1714 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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