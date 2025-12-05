Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Цыганкова Ольга


СОБЫТИЯ


05.12.2025 «Самолет Плюс» научил ИИ отвечать в чатах «Авито», «Циан» и «Домклик» за риелторов 1
06.03.2025 ИИ начал обрабатывать входящие звонки в контакт-центре «Самолет Плюс» 1
25.07.2022 «Ситилинк» запустил чат поддержки клиентов в WhatsApp 1
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
09.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
25.04.2012 Победители конкурса «Путь к карьере» получили работу и возможность онлайн-обучения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Цыганкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Ростелеком 10306 1
МегаФон 9892 1
Microsoft Corporation 25236 1
Telegram Group 2571 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Naumen - Наумен 684 1
KPMG 270 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 2
Росэнергобанк 34 1
Группа Самолет - Самолет плюс 24 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 1
Русский стандарт Банк 472 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ Страхование 61 1
Nike 190 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Citi - CitiPhone 4 1
Apple iPad 3936 1
Microsoft Office 3952 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Королева Ирина 8 2
Щиров Илья 45 2
Морозов Виктор 7 2
Пчелин Юрий 38 2
Соколова Яна 5 2
Силанова Ольга 3 2
Петряева Марина 3 2
Лазаревская Екатерина 3 2
Шабашова Виктория 1 1
Мавланов Денис 1 1
Юшкина Анастасия 2 1
Магомедова Марьям 1 1
Цуркан Любовь 1 1
Давидов Инияр 1 1
Асаева Залина 1 1
Сюхин Иван 9 1
Тугина Елена 3 1
Щетникова Наталья 1 1
Салогуб Александр 1 1
Суроегин Иван 1 1
Дробот Елена 11 1
Ким Дмитрий 70 1
Козлов Михаил 175 1
Николаев Алексей 19 1
Смирнова Наталья 11 1
Ахапкина Татьяна 3 1
Антонова Мария 1 1
Строгалин Алексей 3 1
Конохов Алексей 1 1
Солнцев Михаил 8 1
Сухова Ольга 4 1
Шукис Жанна 3 1
Баукова Наталья 10 1
Денисова Наталья 8 1
Алексеев Евгений 15 1
Анисимова Ольга 5 1
Ларина Ирина 5 1
Харченко Сергей 5 1
Мруз Сергей 3 1
Кравченко Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 32 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Английский язык 6876 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще