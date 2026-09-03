Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнова Наталья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Смирнова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Altuera - Альтуэра 20 2
|МегаФон 10857 2
|Genesys 215 2
|AMT Group - АМТ-Груп 367 2
|Verint Systems 43 1
|Развитие Бизнеса / Ру 81 1
|Ростелеком 10999 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 1
|1С 9642 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
|Федеральное казначейство России 1952 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1063 1
|Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
|Русанов Сергей 48 2
|Ахапкина Татьяна 3 1
|Богаченко Александр 9 1
|Антонова Мария 1 1
|Строгалин Алексей 3 1
|Конохов Алексей 1 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Сухова Ольга 4 1
|Шукис Жанна 3 1
|Баукова Наталья 10 1
|Денисова Наталья 8 1
|Алексеев Евгений 17 1
|Анисимова Ольга 5 1
|Ларина Ирина 6 1
|Харченко Сергей 5 1
|Мруз Сергей 3 1
|Шведова Надежда 1 1
|Бессонов Максим 1 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Ковалева Евгения 3 1
|Цыганкова Ольга 8 1
|Шабашова Виктория 1 1
|Мавланов Денис 1 1
|Плавич Андрей 7 1
|Юшкина Анастасия 2 1
|Цуркан Любовь 1 1
|Давидов Инияр 1 1
|Асаева Залина 1 1
|Тугина Елена 3 1
|Щетникова Наталья 1 1
|Дробот Елена 11 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Козлов Михаил 183 1
|Николаев Алексей 21 1
|Сенченко Екатерина 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.