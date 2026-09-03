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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнова Наталья

СОБЫТИЯ


03.09.2026 ИГХТУ переходит на российские решения в обучении программированию и эксплуатации приложений 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 1
30.10.2017 ВТБ запустил онлайн-чат со специалистами контакт-центра 1
10.08.2017 Речевая аналитика будет ежегодно приносить ВТБ24 до 400 миллионов 1
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 1
20.07.2016 «Комсомольский-на-Амуре городской архив» оцифровал особо ценные документы с помощью «Элар» 2
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
19.12.2012 «МегаФон» построит VPN-сеть для УФСИН России по Костромской области 1
22.12.2010 ВТБ24 оптимизирует работу контакт-центра с помощью «АМТ-Груп» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Смирнова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Altuera - Альтуэра 20 2
МегаФон 10857 2
Genesys 215 2
AMT Group - АМТ-Груп 367 2
Verint Systems 43 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Ростелеком 10999 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 1
9642 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
Росэнергобанк 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Ингосстрах СПАО 482 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 634 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 363 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 325 1
Русский стандарт Банк 509 1
ВТБ Страхование 61 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 1
Федеральное казначейство России 1952 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1063 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4522 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8722 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1080 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13764 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6083 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 2
Управляемость - Manageability 2317 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 2
Оцифровка - Digitization 5221 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11884 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2524 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4378 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 168 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2445 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 19 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1120 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2777 1
Стандартизация - Standardization 2345 1
Пропускная способность - Bandwidth 1921 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 178 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 139 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами - EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13547 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 2
Московская Биржа НР Транзит 2.0 7 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Verint Impact 360 WFO - Verint Impact 360 Workforce Optimization - Verint Impact 360 WFM - Verint Impact 360 Workforce Management 8 1
Citi - CitiPhone 4 1
Apple iOS 8616 1
Linux OS 11600 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2538 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
Русанов Сергей 48 2
Ахапкина Татьяна 3 1
Богаченко Александр 9 1
Антонова Мария 1 1
Строгалин Алексей 3 1
Конохов Алексей 1 1
Солнцев Михаил 8 1
Сухова Ольга 4 1
Шукис Жанна 3 1
Баукова Наталья 10 1
Денисова Наталья 8 1
Алексеев Евгений 17 1
Анисимова Ольга 5 1
Ларина Ирина 6 1
Харченко Сергей 5 1
Мруз Сергей 3 1
Шведова Надежда 1 1
Бессонов Максим 1 1
Выдыш Евгений 3 1
Ковалева Евгения 3 1
Цыганкова Ольга 8 1
Шабашова Виктория 1 1
Мавланов Денис 1 1
Плавич Андрей 7 1
Юшкина Анастасия 2 1
Цуркан Любовь 1 1
Давидов Инияр 1 1
Асаева Залина 1 1
Тугина Елена 3 1
Щетникова Наталья 1 1
Дробот Елена 11 1
Морозов Вячеслав 17 1
Ким Дмитрий 73 1
Комиссаров Александр 16 1
Козлов Михаил 183 1
Николаев Алексей 21 1
Сенченко Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 227 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 39 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 282 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 837 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
Россия - ЦФО - Костромская область 483 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 307 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2752 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7626 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 285 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6719 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 500 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 165 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 1
Экономический эффект 1372 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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