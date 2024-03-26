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Антарктида Антарктика Южный континент Южный полюс Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение. Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.
5 января 1956 года к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция 5 января 1956 года к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция
14 декабря 1958 года советская экспедиция 1-ой в мире покорила Южный полюс недоступности. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности». 14 декабря 1958 года советская экспедиция 1-ой в мире покорила Южный полюс недоступности. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности».
«На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович «На полярной станции» 1961 Автор:Снегирев Аркадий Викторович
«В глубине Антарктиды», 1964 Худ. Рубан Игорь Павлович «В глубине Антарктиды», 1964 Худ. Рубан Игорь Павлович
«Спасение бельгийских ученых советским летчиком Перовым. Антарктида. 16 декабря 1958 года», 1961 г. Российский государственный музей Арктики и Антарктики Автор: Рубан Игорь Павлович «Спасение бельгийских ученых советским летчиком Перовым. Антарктида. 16 декабря 1958 года», 1961 г. Российский государственный музей Арктики и Антарктики Автор: Рубан Игорь Павлович
Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.


26.03.2024 Новосибирские ученые смогут звонить с севера Антарктиды

тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и
21.03.2024 МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен

тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo

сь мероприятия. Еще одна особенность работы решения ВКС при организации телемоста – использование в Антарктиде спутникового канала связи, который всегда предполагает высокую типовую задержку из
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде

полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, кли
31.01.2022 МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде

сети сотовой связи стандарта 3G на территории Российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода. Теперь мобильной связью обеспечены российские полярники трех из пяти кр
03.08.2021 «Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

и открытие. Сигналы радара, использующего технологию для исследования подземных озер в Гренландии и Антарктиде, явно говорили о наличии подледных озер на Марсе, в районе ледяных шапок Южного по
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи

услуг, объявил о том, что первым из российских операторов установил базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктиче
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил на российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, которые помогут повысить точность и общую наде
24.12.2018 Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде

Оператор связи Tele2 первым в российском телекоме запустил международный роуминг в Антарктиде. Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрелья
10.09.2017 В теплых антарктических пещерах может быть новая жизнь

ДНК водорослей, мхов и мелких животных.    Теплые антарктические пещеры образуются под слоем льда в Антарктиде при извержении вулканов и выделении теплого пара. Несмотря на то, что на поверхнос
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду

спонсорство брендом 1st Antarctic Biennale показа документального фильма «Озеро Восток», снятого в Антарктиде продюсером Александром Жуковым для телеканала Россия 24.Заместитель генерального д
13.02.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду

екты будут реализованы на ледяных берегах континента, в океанических водах и воздушном пространстве Антарктиды, а также на борту корабля. Результаты экспедиции – объекты, созданные в области Юж
22.01.2017 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды

5 тыс. кв. м (в два раза больше Москвы) вот-вот оторвется от шельфового ледника Ларсен С в Западной Антарктиде. Ученые опасаются, что отрыв ледника спровоцирует таяние огромного количества льда
01.10.2015 "СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде

научного проекта под названием "СФЕРА-Антарктида". Специальный аэростат будет летать высоко в небе Антарктиды и выявлять следы космического излучения. Проект "СФЕРА-Антарктида" основан на успе
11.07.2013 От Антарктики оторвался огромный кусок

туацию. Наблюдение за движением льдов со спутника открывает для гляциологов новые пути исследований Антарктики Ученые из американского космического агентства НАСА обнаружили первую трещину на л
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой

а 2003 года в Нью-Мексико и в 2005 году в Швеции третий полет BLASTа был осуществлен в 2006 году из Антарктиды. Это был, по словам ученых, ошеломляющий успех. Прибор показал, что вне всякого со
26.12.2012 В Антарктиду пришла "жара"

ования. Это означает, что лето в Южном полушарии - с декабря по февраль – стало жарче. Хотя, жара в Антарктиде – это по-прежнему в среднем ниже минус 30 градусов по Цельсию. Но в летние месяцы

06.12.2012 Таяние льда на полюсах растет огромными темпами

ence, 47 ученых из 26 лабораторий пришли к выводу, что скорость таяния ледовых щитов в Гренландии и Антарктиде существенно увеличилась за последние 20 лет. В целом данные ледяные покровы ежегод
25.10.2012 Трещина в антарктических льдах расширяется

Огромная трещина, обнаруженная в прошлом году во льдах Пайн Айленда – крупнейшего ледника Антарктиды, – увеличивается как в длину, так и в ширину. Это видно на недавних спутниковых снимках. Разлом длиной 29 километров может быть предвестником гигантского айсберга, который отколется

03.09.2012 Китайцы будут искать инопланетян в Антарктиде

могут собрать большое количество ценой информации. Первый китайско-австралийский телескоп AST3-1 в Антарктиде имеет разрешение 5280x10560 пикселей. Он может стать началом крупномасштабной прог
03.08.2012 В Антарктиде были пальмы и баобабы

тающей уже 10 лет и в последнюю кампанию пробурившей километровую толщу льда на восточном побережье Антарктиды. Интерес к антарктической жизни того периода, относящегося к раннему эоцену, сейча
17.07.2012 Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики

e объявила о том, что сегодня представила пользователям новые изображения исторически значимых мест Антарктики, коллекция которых будет размещаться на сайте проекта World Wonders. В сентябре 20
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix

и консультируют по вопросам поддержки работы систем. Сотрудники IceCube на работе ИТ-специалисты в Антарктиде не находятся в полной изоляции: они постоянно общаются с коллегами за пределами бе
10.04.2012 Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды

океан, где растаяла. При этом ледник Larsen A распался и растаял еще в 1995 году. Шельфовые ледники Антарктического полуострова активно тают, поднимая уровень мирового океана Третий ледник, Lar
10.02.2012 Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики

льные живые существа. Станция "Восток" интересовалась озером с 1970 года В 1970-м году на советской антарктической станции "Восток" начали бурить сверхглубокую скважину, чтобы пробиться через л
31.01.2012 В Антарктике обнаружены непобедимые бактерии

вызванная устойчивой к антибактериальным препаратам патогенной кишечной палочкой. В воде у берегов Антарктиды ученые обнаружили кишечную палочку, устойчивую практически ко всем антибиотикам Об
10.01.2012 В Антарктике обнаружен "затерянный мир"

овал статью объединенной группы британских биологов, заявляющих, что на океанском дне поблизости от Антарктики им удалось обнаружить настоящий "затерянный мир" – большую популяцию новых видов ж
18.11.2011 Составлена подробная биография гор Гамбурцева

ы, но этого не произошло, потому что 34 миллиона лет назад в тех местах стал формироваться Восточно-антарктический ледяной щит. Его оказалось достаточно, чтобы укрыть самые высокие, трехкиломет
27.10.2011 Антарктические киты-убийцы отдыхают в тропиках

ья об "эпических" путешествиях, совершаемых косатками или, как их еще называют, китами-убийцами, из Антарктики в тропические воды. Авторы статьи, исследователи из Национальной морской рыбной сл
12.09.2011 Королевские крабы атакуют Антарктику

Бельгийские экологи из Университета Гента сообщают о появлении у берегов Антарктики большой популяции королевских (каменных) крабов. Эти крабы живут там и активно раз
08.08.2011 Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна

т, что в основном в период потепления океаны поднялись за счет таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды. Однако специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон были удивлены тем фактом, чт
06.06.2011 Под льдами Антарктиды скрываются гигантские фьорды

фьорды были обнаружены учеными из США, Великобритании и Австралии при составлении радиолокационной карты подледного бассейна Аврора. Информация о профиле земной поверхности на этом участке Восточной Антарктиды понадобилась ученым для моделирования прошлого и будущего ледников и оценки их влияния на глобальный уровень моря. На впервые созданной подробной топографической карте хорошо видны ф
16.05.2011 Озоновая дыра в Антарктике затягивается

Озоновая дыра над Антарктикой год от года постепенно затягивается, утверждают австралийские ученые. Возможно, восстановление озонового слоя будет заметно на десятилетие раньше, чем предполагалось до сих пор. С 1
06.04.2011 В Антарктике нашли бактерий-экстремалов

ит Дженни Бламей (Jenny Blamey), возглавлявшая исследование. Большинство видов, найденных учеными в антарктических льдах, можно отнести к психрофилам (организмам, которые могут жить и размножат
01.04.2011 В Антарктиде найден вирус-каннибал

Исследование микрофлоры соленого Органического озера (Organic Lake) в Антарктиде выявило новую разновидность вирофага. Это малоизученные пока микроорганизмы, паразитирующие на других вирусах – "вирусы вирусов". Австралийские ученые исследовали ДНК микроорганизмов
23.03.2011 Новые скафандры испытают в Антарктиде

Команда инженеров НАСА и Университета Северной Дакоты отправилась на удаленную военную базу в Антарктиде для испытания первого костюма для планетарной разведки NDX-1. Возможно, именно в этом костюме человек впервые ступит на поверхность астероида и Марса. Команда планирует пробыть на ар
05.03.2011 Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними

стекала в океан. Заодно выяснилось, что открытие поможет быстрее добраться до самого старого льда в Антарктиде, которому может быть более миллиона лет. До этого исследователи были готовы сверли
07.02.2011 До озера Восток в Антарктиде остались считанные метры

6 января буровой отряд, работающий в Антарктиде на станции "Восток", прекратил бурение глубинной скважины 5Г и последним самолетом
10.12.2010 Гренландия и Антарктида затапливают Россию

аводнений могут быть катастрофическими для городов Ленобласти, в частности Сестрорецка. Специалисты связывают изменения уровня воды с таянием ледяного покрова материков, в первую очередь Гренландии и Антарктиды. В Арктике происходит протаивание береговых комплексов, в результате которых береговая линия отступает со скоростью до 15 метров в год. С подъемом уровня воды связан и уровень Каспий
02.12.2010 Ученые исследовали дно озера Восток в Антарктиде

Озеро Восток - крупнейшее подледное в Антарктиде. Оно могло сохранить в изоляции от земной биосферы ряд еще не изученных микроорганизмов. Его экосистема, возможно, аналогична условиям на Земле в период позднего протерозоя, а также


Публикаций - 652, упоминаний - 1064

Антарктида и организации, системы, технологии, персоны:

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Галактика - Корпорация 1439 13
Microsoft Corporation 24103 11
Google LLC 11415 8
Прогноз 1587 7
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Treyarch 58 6
Орбита 289 6
Microsoft - Activision Blizzard 475 5
7691 5
Apple Inc 11686 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 115 4
Цифра ГК 2282 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
МегаФон 7887 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 3
Polar - Полар 94 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1367 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 3
Globalstar - Глобалстар 179 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 27 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1158 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1314 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 177 3
G&G 7 2
OLS - Original Live Systems 10 2
ATEN 17 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 132 2
MCI 171 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 94 2
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SpaceX - Space Exploration Technologies 209 2
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ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 2
Сатис-ТЛ-94 3 2
Kometa - Комета 156 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3326 2
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech 7 2
Ростелеком 10761 2
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6800 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1140 28
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 27
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 630 16
Викинг 2 9
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 760 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11553 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10377 24
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4102 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26888 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4771 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11047 16
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2393 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2862 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4582 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15604 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3194 14
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2764 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14753 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16551 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28294 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14507 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4598 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23420 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2604 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7110 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2746 10
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 315 9
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 1008 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20164 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15791 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11713 9
NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей 268 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9047 9
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2203 9
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 997 9
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1381 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5345 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1811 9
SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 656 9
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 55
ESA VEX - Venus Express 71 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4857 19
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2596 15
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 135 15
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 14
Microsoft Windows 2000 8659 13
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 63 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 497 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1512 10
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 9
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 112 9
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 432 8
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 8
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 320 8
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 7
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 76 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 202 7
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 63 6
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 6
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Google Earth - Google Планета Земля 455 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3970 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 98 3
NASA Landsat 67 3
Microsoft Points 73 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 113 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
Apple iPad 3804 3
Урличич Юрий 52 5
Рахманов Максим 47 4
Moore John - Мур Джон 4 4
Лукин Валерий 5 4
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 4
Путин Владимир 2962 3
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 3
Иванов Сергей 377 3
Bidaut Carine - Бидо Карин 3 3
Макаров Александр 40 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 3
По Эдгар Аллан 7 2
Молчанов Павел 2 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Фролов Александр 32 2
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Нестеренко Надежда 2 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Malin Michael - Малин Майкл 2 2
Плавич Андрей 7 2
Захаркина Ольга 24 2
Armstrong Neil - Армстронг Нейл 5 2
Dartnell Lewis - Дартнелл Льюис 2 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 2
Соловенчук Александр 85 2
Маринова Ирина 2 2
Carlstrom John - Карлстром Джон 2 2
Hillary Edmund - Хиллари Эдмунд 2 2
Giacomelli Gene - Джакомелли Джин 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 285 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Пономарев Александр 4 2
Sagan Carl - Саган Карл 5 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 6 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 325 1
Ракишев Кенес 43 1
Галактионова Инесса 66 1
Беляев Александр 14 1
Земля - планета Солнечной системы 10150 332
Россия - РФ - Российская федерация 133833 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51014 156
Солнечная система - Solar system 2482 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5005 88
Европа 21413 87
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1285 82
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 682 70
Луна - спутник Земли 1458 62
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 52
Сатурн - Энцелада (спутник) 121 46
Германия - Федеративная Республика 12405 46
Мировой океан - World Ocean 494 45
Дания - Гренландия 138 41
Юпитер - планета Солнечной системы 537 40
Венера - планета Солнечной системы 265 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16097 33
Арктика - Северный полюс 170 32
Земля - Южное полушарие 153 30
Индия - Bharat 5266 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40903 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13923 29
Америка Южная 831 27
США - Калифорния 4556 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2759 27
Франция - Французская Республика 7694 25
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 24
Африка - Африканский регион 3383 23
Япония 13125 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16315 23
Сатурн - Титан (спутник) 442 22
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 688 21
Канада 4782 21
Азия - Азиатский регион 5299 19
Новая Зеландия 708 19
Сатурн - планета Солнечной системы 134 19
США - Пасадина 169 19
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1244 18
Антарктида - Антарктика Западная 18 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26612 172
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3642 144
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9422 137
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 815 62
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1702 57
Геология - Ледник - Glacier 208 56
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1370 54
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 795 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16916 36
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5244 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5305 33
Геология - Кратер - Crater 309 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3736 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5258 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8316 33
Зоология - наука о животных 2458 30
Водород - Hydrogenium - химический элемент 966 27
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1859 27
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 950 26
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus 213 23
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 390 22
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 438 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47622 22
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1262 21
Газы - Метан - methanum - болотный газ 346 21
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 68 19
Молекула - Molecula 1050 19
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1640 18
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 428 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9058 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9389 18
Экватор - Equator 198 17
Физика - Physics - область естествознания 2482 17
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 467 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2545 16
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1519 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7876 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3303 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6194 14
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1585 14
CNews RND - R&D.CNews 2273 39
New Scientist 1447 32
Nature 802 22
Phys.org 972 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11108 15
Space Daily 528 14
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 11
ScienceDaily 400 11
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
TerraDaily 141 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5836 8
Geophysical Research Letters 29 7
AP - Associated Press 1995 6
LiveScience 153 5
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
CNews Межзвездные перелеты 43 3
SpaceWeather 56 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 3
PhysicsWeb 180 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 2
The Observer 40 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
Scientific American 80 2
Ciel et Espace 2 2
NYT - The New York Times 1013 2
Future - Space.com 198 2
The Guardian - Британская газета 353 2
National Geographic 84 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 2
Юность - радиостанция 38 1
PCPro 53 1
Newsbytes News Network 379 1
The Independent 30 1
Network World 31 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 466 1
23ABC News 169 1
Медуза - Meduza 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7781 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 24
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 21
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 35 19
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 12
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 10 9
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 518 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 7
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 9 7
Columbia University - Колумбийский университет 153 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 5
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 61 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 233 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 935 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 75 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 4
Cornell University - Корнеллский университет 195 4
University of Oxford - Оксфордский университет 195 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1401 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 3
РАН - Российская академия наук 1772 3
University of Chicago - Чикагский университет 97 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 103 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
День молодёжи - 27 июня 739 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
МТС Телеком Идея 52 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Связь-Экспокомм 109 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
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