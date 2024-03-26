Антарктида Антарктика Южный континент Южный полюс Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией
|26.03.2024
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Новосибирские ученые смогут звонить с севера Антарктиды
тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и
|21.03.2024
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МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен
тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и
|12.10.2022
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Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo
сь мероприятия. Еще одна особенность работы решения ВКС при организации телемоста – использование в Антарктиде спутникового канала связи, который всегда предполагает высокую типовую задержку из
|23.03.2022
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МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде
полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, кли
|31.01.2022
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МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде
сети сотовой связи стандарта 3G на территории Российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода. Теперь мобильной связью обеспечены российские полярники трех из пяти кр
|03.08.2021
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«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
и открытие. Сигналы радара, использующего технологию для исследования подземных озер в Гренландии и Антарктиде, явно говорили о наличии подледных озер на Марсе, в районе ледяных шапок Южного по
|21.01.2020
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В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи
услуг, объявил о том, что первым из российских операторов установил базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктиче
|05.09.2019
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«Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил на российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, которые помогут повысить точность и общую наде
|24.12.2018
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Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде
Оператор связи Tele2 первым в российском телекоме запустил международный роуминг в Антарктиде. Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрелья
|10.09.2017
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В теплых антарктических пещерах может быть новая жизнь
ДНК водорослей, мхов и мелких животных. Теплые антарктические пещеры образуются под слоем льда в Антарктиде при извержении вулканов и выделении теплого пара. Несмотря на то, что на поверхнос
|16.03.2017
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«Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду
спонсорство брендом 1st Antarctic Biennale показа документального фильма «Озеро Восток», снятого в Антарктиде продюсером Александром Жуковым для телеканала Россия 24.Заместитель генерального д
|13.02.2017
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«Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду
екты будут реализованы на ледяных берегах континента, в океанических водах и воздушном пространстве Антарктиды, а также на борту корабля. Результаты экспедиции – объекты, созданные в области Юж
|22.01.2017
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Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды
5 тыс. кв. м (в два раза больше Москвы) вот-вот оторвется от шельфового ледника Ларсен С в Западной Антарктиде. Ученые опасаются, что отрыв ледника спровоцирует таяние огромного количества льда
|01.10.2015
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"СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде
научного проекта под названием "СФЕРА-Антарктида". Специальный аэростат будет летать высоко в небе Антарктиды и выявлять следы космического излучения. Проект "СФЕРА-Антарктида" основан на успе
|11.07.2013
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От Антарктики оторвался огромный кусок
туацию. Наблюдение за движением льдов со спутника открывает для гляциологов новые пути исследований Антарктики Ученые из американского космического агентства НАСА обнаружили первую трещину на л
|28.12.2012
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Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
а 2003 года в Нью-Мексико и в 2005 году в Швеции третий полет BLASTа был осуществлен в 2006 году из Антарктиды. Это был, по словам ученых, ошеломляющий успех. Прибор показал, что вне всякого со
|26.12.2012
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В Антарктиду пришла "жара"
ования. Это означает, что лето в Южном полушарии - с декабря по февраль – стало жарче. Хотя, жара в Антарктиде – это по-прежнему в среднем ниже минус 30 градусов по Цельсию. Но в летние месяцы
|06.12.2012
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Таяние льда на полюсах растет огромными темпами
ence, 47 ученых из 26 лабораторий пришли к выводу, что скорость таяния ледовых щитов в Гренландии и Антарктиде существенно увеличилась за последние 20 лет. В целом данные ледяные покровы ежегод
|25.10.2012
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Трещина в антарктических льдах расширяется
Огромная трещина, обнаруженная в прошлом году во льдах Пайн Айленда – крупнейшего ледника Антарктиды, – увеличивается как в длину, так и в ширину. Это видно на недавних спутниковых снимках. Разлом длиной 29 километров может быть предвестником гигантского айсберга, который отколется
|03.09.2012
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Китайцы будут искать инопланетян в Антарктиде
могут собрать большое количество ценой информации. Первый китайско-австралийский телескоп AST3-1 в Антарктиде имеет разрешение 5280x10560 пикселей. Он может стать началом крупномасштабной прог
|03.08.2012
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В Антарктиде были пальмы и баобабы
тающей уже 10 лет и в последнюю кампанию пробурившей километровую толщу льда на восточном побережье Антарктиды. Интерес к антарктической жизни того периода, относящегося к раннему эоцену, сейча
|17.07.2012
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Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики
e объявила о том, что сегодня представила пользователям новые изображения исторически значимых мест Антарктики, коллекция которых будет размещаться на сайте проекта World Wonders. В сентябре 20
|21.05.2012
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ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix
и консультируют по вопросам поддержки работы систем. Сотрудники IceCube на работе ИТ-специалисты в Антарктиде не находятся в полной изоляции: они постоянно общаются с коллегами за пределами бе
|10.04.2012
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Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды
океан, где растаяла. При этом ледник Larsen A распался и растаял еще в 1995 году. Шельфовые ледники Антарктического полуострова активно тают, поднимая уровень мирового океана Третий ледник, Lar
|10.02.2012
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Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики
льные живые существа. Станция "Восток" интересовалась озером с 1970 года В 1970-м году на советской антарктической станции "Восток" начали бурить сверхглубокую скважину, чтобы пробиться через л
|31.01.2012
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В Антарктике обнаружены непобедимые бактерии
вызванная устойчивой к антибактериальным препаратам патогенной кишечной палочкой. В воде у берегов Антарктиды ученые обнаружили кишечную палочку, устойчивую практически ко всем антибиотикам Об
|10.01.2012
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В Антарктике обнаружен "затерянный мир"
овал статью объединенной группы британских биологов, заявляющих, что на океанском дне поблизости от Антарктики им удалось обнаружить настоящий "затерянный мир" – большую популяцию новых видов ж
|18.11.2011
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Составлена подробная биография гор Гамбурцева
ы, но этого не произошло, потому что 34 миллиона лет назад в тех местах стал формироваться Восточно-антарктический ледяной щит. Его оказалось достаточно, чтобы укрыть самые высокие, трехкиломет
|27.10.2011
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Антарктические киты-убийцы отдыхают в тропиках
ья об "эпических" путешествиях, совершаемых косатками или, как их еще называют, китами-убийцами, из Антарктики в тропические воды. Авторы статьи, исследователи из Национальной морской рыбной сл
|12.09.2011
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Королевские крабы атакуют Антарктику
Бельгийские экологи из Университета Гента сообщают о появлении у берегов Антарктики большой популяции королевских (каменных) крабов. Эти крабы живут там и активно раз
|08.08.2011
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Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна
т, что в основном в период потепления океаны поднялись за счет таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды. Однако специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон были удивлены тем фактом, чт
|06.06.2011
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Под льдами Антарктиды скрываются гигантские фьорды
фьорды были обнаружены учеными из США, Великобритании и Австралии при составлении радиолокационной карты подледного бассейна Аврора. Информация о профиле земной поверхности на этом участке Восточной Антарктиды понадобилась ученым для моделирования прошлого и будущего ледников и оценки их влияния на глобальный уровень моря. На впервые созданной подробной топографической карте хорошо видны ф
|16.05.2011
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Озоновая дыра в Антарктике затягивается
Озоновая дыра над Антарктикой год от года постепенно затягивается, утверждают австралийские ученые. Возможно, восстановление озонового слоя будет заметно на десятилетие раньше, чем предполагалось до сих пор. С 1
|06.04.2011
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В Антарктике нашли бактерий-экстремалов
ит Дженни Бламей (Jenny Blamey), возглавлявшая исследование. Большинство видов, найденных учеными в антарктических льдах, можно отнести к психрофилам (организмам, которые могут жить и размножат
|01.04.2011
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В Антарктиде найден вирус-каннибал
Исследование микрофлоры соленого Органического озера (Organic Lake) в Антарктиде выявило новую разновидность вирофага. Это малоизученные пока микроорганизмы, паразитирующие на других вирусах – "вирусы вирусов". Австралийские ученые исследовали ДНК микроорганизмов
|23.03.2011
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Новые скафандры испытают в Антарктиде
Команда инженеров НАСА и Университета Северной Дакоты отправилась на удаленную военную базу в Антарктиде для испытания первого костюма для планетарной разведки NDX-1. Возможно, именно в этом костюме человек впервые ступит на поверхность астероида и Марса. Команда планирует пробыть на ар
|05.03.2011
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Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними
стекала в океан. Заодно выяснилось, что открытие поможет быстрее добраться до самого старого льда в Антарктиде, которому может быть более миллиона лет. До этого исследователи были готовы сверли
|07.02.2011
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До озера Восток в Антарктиде остались считанные метры
6 января буровой отряд, работающий в Антарктиде на станции "Восток", прекратил бурение глубинной скважины 5Г и последним самолетом
|10.12.2010
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Гренландия и Антарктида затапливают Россию
аводнений могут быть катастрофическими для городов Ленобласти, в частности Сестрорецка. Специалисты связывают изменения уровня воды с таянием ледяного покрова материков, в первую очередь Гренландии и Антарктиды. В Арктике происходит протаивание береговых комплексов, в результате которых береговая линия отступает со скоростью до 15 метров в год. С подъемом уровня воды связан и уровень Каспий
|02.12.2010
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Ученые исследовали дно озера Восток в Антарктиде
Озеро Восток - крупнейшее подледное в Антарктиде. Оно могло сохранить в изоляции от земной биосферы ряд еще не изученных микроорганизмов. Его экосистема, возможно, аналогична условиям на Земле в период позднего протерозоя, а также
Антарктида и организации, системы, технологии, персоны:
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