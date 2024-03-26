Антарктида Антарктика Южный континент Южный полюс Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Новосибирские ученые смогут звонить с севера Антарктиды тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и

МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен тво телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и

Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo сь мероприятия. Еще одна особенность работы решения ВКС при организации телемоста – использование в Антарктиде спутникового канала связи, который всегда предполагает высокую типовую задержку из

МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, кли

МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде сети сотовой связи стандарта 3G на территории Российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода. Теперь мобильной связью обеспечены российские полярники трех из пяти кр

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории и открытие. Сигналы радара, использующего технологию для исследования подземных озер в Гренландии и Антарктиде, явно говорили о наличии подледных озер на Марсе, в районе ледяных шапок Южного по

В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи услуг, объявил о том, что первым из российских операторов установил базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктиче

«Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил на российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, которые помогут повысить точность и общую наде

Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде Оператор связи Tele2 первым в российском телекоме запустил международный роуминг в Антарктиде. Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрелья

В теплых антарктических пещерах может быть новая жизнь ДНК водорослей, мхов и мелких животных. Теплые антарктические пещеры образуются под слоем льда в Антарктиде при извержении вулканов и выделении теплого пара. Несмотря на то, что на поверхнос

«Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду спонсорство брендом 1st Antarctic Biennale показа документального фильма «Озеро Восток», снятого в Антарктиде продюсером Александром Жуковым для телеканала Россия 24.Заместитель генерального д

«Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду екты будут реализованы на ледяных берегах континента, в океанических водах и воздушном пространстве Антарктиды, а также на борту корабля. Результаты экспедиции – объекты, созданные в области Юж

Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды 5 тыс. кв. м (в два раза больше Москвы) вот-вот оторвется от шельфового ледника Ларсен С в Западной Антарктиде. Ученые опасаются, что отрыв ледника спровоцирует таяние огромного количества льда

"СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде научного проекта под названием "СФЕРА-Антарктида". Специальный аэростат будет летать высоко в небе Антарктиды и выявлять следы космического излучения. Проект "СФЕРА-Антарктида" основан на успе

От Антарктики оторвался огромный кусок туацию. Наблюдение за движением льдов со спутника открывает для гляциологов новые пути исследований Антарктики Ученые из американского космического агентства НАСА обнаружили первую трещину на л

Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой а 2003 года в Нью-Мексико и в 2005 году в Швеции третий полет BLASTа был осуществлен в 2006 году из Антарктиды. Это был, по словам ученых, ошеломляющий успех. Прибор показал, что вне всякого со

В Антарктиду пришла "жара" ования. Это означает, что лето в Южном полушарии - с декабря по февраль – стало жарче. Хотя, жара в Антарктиде – это по-прежнему в среднем ниже минус 30 градусов по Цельсию. Но в летние месяцы

Таяние льда на полюсах растет огромными темпами ence, 47 ученых из 26 лабораторий пришли к выводу, что скорость таяния ледовых щитов в Гренландии и Антарктиде существенно увеличилась за последние 20 лет. В целом данные ледяные покровы ежегод

Трещина в антарктических льдах расширяется Огромная трещина, обнаруженная в прошлом году во льдах Пайн Айленда – крупнейшего ледника Антарктиды, – увеличивается как в длину, так и в ширину. Это видно на недавних спутниковых снимках. Разлом длиной 29 километров может быть предвестником гигантского айсберга, который отколется

Китайцы будут искать инопланетян в Антарктиде могут собрать большое количество ценой информации. Первый китайско-австралийский телескоп AST3-1 в Антарктиде имеет разрешение 5280x10560 пикселей. Он может стать началом крупномасштабной прог

В Антарктиде были пальмы и баобабы тающей уже 10 лет и в последнюю кампанию пробурившей километровую толщу льда на восточном побережье Антарктиды. Интерес к антарктической жизни того периода, относящегося к раннему эоцену, сейча

Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики e объявила о том, что сегодня представила пользователям новые изображения исторически значимых мест Антарктики, коллекция которых будет размещаться на сайте проекта World Wonders. В сентябре 20

ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix и консультируют по вопросам поддержки работы систем. Сотрудники IceCube на работе ИТ-специалисты в Антарктиде не находятся в полной изоляции: они постоянно общаются с коллегами за пределами бе

Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды океан, где растаяла. При этом ледник Larsen A распался и растаял еще в 1995 году. Шельфовые ледники Антарктического полуострова активно тают, поднимая уровень мирового океана Третий ледник, Lar

Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики льные живые существа. Станция "Восток" интересовалась озером с 1970 года В 1970-м году на советской антарктической станции "Восток" начали бурить сверхглубокую скважину, чтобы пробиться через л

В Антарктике обнаружены непобедимые бактерии вызванная устойчивой к антибактериальным препаратам патогенной кишечной палочкой. В воде у берегов Антарктиды ученые обнаружили кишечную палочку, устойчивую практически ко всем антибиотикам Об

В Антарктике обнаружен "затерянный мир" овал статью объединенной группы британских биологов, заявляющих, что на океанском дне поблизости от Антарктики им удалось обнаружить настоящий "затерянный мир" – большую популяцию новых видов ж

Составлена подробная биография гор Гамбурцева ы, но этого не произошло, потому что 34 миллиона лет назад в тех местах стал формироваться Восточно-антарктический ледяной щит. Его оказалось достаточно, чтобы укрыть самые высокие, трехкиломет

Антарктические киты-убийцы отдыхают в тропиках ья об "эпических" путешествиях, совершаемых косатками или, как их еще называют, китами-убийцами, из Антарктики в тропические воды. Авторы статьи, исследователи из Национальной морской рыбной сл

Королевские крабы атакуют Антарктику Бельгийские экологи из Университета Гента сообщают о появлении у берегов Антарктики большой популяции королевских (каменных) крабов. Эти крабы живут там и активно раз

Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна т, что в основном в период потепления океаны поднялись за счет таяния ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды. Однако специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон были удивлены тем фактом, чт

Под льдами Антарктиды скрываются гигантские фьорды фьорды были обнаружены учеными из США, Великобритании и Австралии при составлении радиолокационной карты подледного бассейна Аврора. Информация о профиле земной поверхности на этом участке Восточной Антарктиды понадобилась ученым для моделирования прошлого и будущего ледников и оценки их влияния на глобальный уровень моря. На впервые созданной подробной топографической карте хорошо видны ф

Озоновая дыра в Антарктике затягивается Озоновая дыра над Антарктикой год от года постепенно затягивается, утверждают австралийские ученые. Возможно, восстановление озонового слоя будет заметно на десятилетие раньше, чем предполагалось до сих пор. С 1

В Антарктике нашли бактерий-экстремалов ит Дженни Бламей (Jenny Blamey), возглавлявшая исследование. Большинство видов, найденных учеными в антарктических льдах, можно отнести к психрофилам (организмам, которые могут жить и размножат

В Антарктиде найден вирус-каннибал Исследование микрофлоры соленого Органического озера (Organic Lake) в Антарктиде выявило новую разновидность вирофага. Это малоизученные пока микроорганизмы, паразитирующие на других вирусах – "вирусы вирусов". Австралийские ученые исследовали ДНК микроорганизмов

Новые скафандры испытают в Антарктиде Команда инженеров НАСА и Университета Северной Дакоты отправилась на удаленную военную базу в Антарктиде для испытания первого костюма для планетарной разведки NDX-1. Возможно, именно в этом костюме человек впервые ступит на поверхность астероида и Марса. Команда планирует пробыть на ар

Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними стекала в океан. Заодно выяснилось, что открытие поможет быстрее добраться до самого старого льда в Антарктиде, которому может быть более миллиона лет. До этого исследователи были готовы сверли

До озера Восток в Антарктиде остались считанные метры 6 января буровой отряд, работающий в Антарктиде на станции "Восток", прекратил бурение глубинной скважины 5Г и последним самолетом

Гренландия и Антарктида затапливают Россию аводнений могут быть катастрофическими для городов Ленобласти, в частности Сестрорецка. Специалисты связывают изменения уровня воды с таянием ледяного покрова материков, в первую очередь Гренландии и Антарктиды. В Арктике происходит протаивание береговых комплексов, в результате которых береговая линия отступает со скоростью до 15 метров в год. С подъемом уровня воды связан и уровень Каспий