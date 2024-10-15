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RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде

Хостинг-провайдер RUVDS доставит сервер в Антарктиду и протестирует возможность установки высокоскоростного канала связи с ним. Эксперимент планируется осуществить в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Сервер будет реализован на базе оборудования, устойчивого к сложным погодным условиям и способном перенести экстремальные перегрузки. Обеспечение бесперебойного, высокоскоростного канала связи, а также резервные источники питания позволят RUVDS предоставить доступ к серверу любому желающему.

«За нашими плечами уже есть успешный опыт тестового запуска сервера на Северном полюсе – это было своего рода первым подходом к испытаниям. И Антарктида, как регион с куда более сложной логистикой и условиями, позволяет продолжить изыскания на новом уровне. В рамках миссии будет изучена возможность установления спутниковой связи, включая скоростные каналы, и, не исключаю, что мы осуществим своего рода бета-тест коммерческого использования сервера», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

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На данный момент компания рассматривает сразу несколько вариантов доставки оборудования: от десантирования с борта самолета до транспортировки морем. При реализации последнего сценарии работа сервера начнется прямо на борту судна.

В 2024 г. RUVDS испытал работу серверного оборудования на Северном полюсе: ЦОД хостинг-провайдера был сброшен с Ил-76 на дрейфующую льдину около 12 апреля. Специалистам хостинг-провайдера удалось установить прямое соединение с собственным спутником компании и передать пакеты данных несмотря на существенное смещение сроков миссии. С того же борта при поддержке компании был совершен первый в мире прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс.

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