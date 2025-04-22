Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173295
ИКТ 13489
Организации 10557
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25403
Персоны 74350
География 2810
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2617
Мероприятия 847

Глонасс-К ОКР Ураган-К серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС



22.04.2025 Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС 2
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии 1
30.08.2019 ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно 4
15.07.2016 «Микрон» начал поставку специальной элементной базы для спутников «ГЛОНАСС-К» 2
04.08.2014 «Росэлектроника» вложила в программу инновационного развития 23 млрд руб. 1
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок 2
09.02.2012 Правительство рассмотрит вопрос о развитии и использовании ГЛОНАСС в 2012 - 2020 гг. 1
08.02.2012 Россия запустит в космос 35 спутников ГЛОНАСС до 2020 г. 1
07.11.2011 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты 1
26.04.2011 GPS станет точнее в 10 раз. ГЛОНАСС не боится 1
24.02.2011 Запуск нового спутника ГЛОНАСС отложен на сутки 1
18.01.2011 Запуск спутника «ГЛОНАСС-К» вновь отложен 1
21.12.2010 Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» перенесен на 2011 г. 1
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 1
02.09.2010 Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один 1
17.06.2010 ГЛОНАСС обошелся в 70 млрд руб 1
17.06.2010 Расходы на развитие ФЦП ГЛОНАСС за последние годы составили около 70 млрд руб. 1
15.06.2010 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги 1
26.03.2010 "Глонасс-К": эксперименты продолжаются 1
10.04.2009 Минобороны РФ планирует запустить в космос новый разведывательный спутник 1
23.03.2009 Новый испытательный комплекс создан в ОАО "ИСС" 1
29.01.2009 Фирма "Информационные спутниковые системы" модернизирует виброиспытания 1
22.10.2008 Владимир Путин посетил предприятие по производству спутников 1
27.08.2008 Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур 1
08.04.2008 Спутники системы Глонасс являются российскими лишь отчасти 1
07.04.2008 Глонасс-Форум: новости системы 1
07.04.2008 Глонасс-Форум: первая информация 1
25.12.2007 Вольготную жизнь лабрадора Кони должен пресечь Глонасс 1
25.09.2007 Россия и Индия расширяют космическое сотрудничество 1
23.08.2007 "МАКС-2007": аспекты развития Глонасс 1
28.05.2007 Совет Главных Глонасс: официальные итоги 1
20.03.2006 Три новых спутника серии “Глонасс-М” выведут на орбиту в 2006 году 1
20.03.2006 Три новых спутника серии “Глонасс-М” выведут на орбиту в 2006 году 1
27.12.2005 Путину срочно нужен ГЛОНАСС 1
17.08.2005 МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается 2
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник 1
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник 1
29.01.2004 Росавиакосмос планирует подписать с Индией соглашение по развитию ГЛОНАСС 1

Публикаций - 38, упоминаний - 45

Глонасс-К и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 15
М2М телематика - НИС М2М 232 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1491 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
РТИ 146 1
Орбита 293 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 99 1
Транснавигация НПП 6 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 28 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Lockheed Martin 759 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 322 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Связной ГК 1372 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лесные дали - пансионат 19 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 458 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 509 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Казакстан Гарыш Сапары - Казкосмос - Национальное космическое агентство республики Казахстан 17 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 250 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7030 32
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9846 23
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1423 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2294 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10323 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 892 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3090 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12781 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1141 2
Дальномер - Rangefinder 37 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4343 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5878 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 329 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 680 2
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 102 2
Обратная совместимость - Backward compatibility 72 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1699 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3787 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3013 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9777 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1105 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 576 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 374 1
Сервер приложений - Application server 341 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2210 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1474 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2783 31
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5010 15
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 4
Космодром Байконур 1069 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 638 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 34 3
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 472 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 483 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 36 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 16 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 7 1
Lockheed Martin - GPS Block 39 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 39 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Airbus EADS Astrium - Eurostar 31 1
Урличич Юрий 52 6
Путин Владимир 3228 5
Иванов Сергей 388 5
Перминов Анатолий 130 5
Гурко Александр 136 2
Поповкин Владимир 23 2
Золотухин Алексей 8 2
Косенко Виктор 5 2
Бартенев Владимир 2 2
Зверев Андрей 59 1
Смятских Алексей 48 1
Жуков Владимир 3 1
Савельев Сергей 10 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Писарев Сергей 4 1
Хлопонин Александр 8 1
Саакашвили Михаил 18 1
Коптев Юрий 30 1
Чайка Юрий 42 1
Еремченко Евгений 17 1
Носенко Юрий 7 1
Полторацкий Виталий 6 1
Эннс Виктор 2 1
Белянко Евгений 21 1
Шилов Анатолий 9 1
Архипов Владимир 3 1
Петренко Геннадий 1 1
Фрумкин Игорь 3 1
Данилов Евгений 20 1
Александрович Евгений 3 1
Козлов Павел 21 1
Цапко Сергей 1 1
Климов Владимир 4 1
Бабаков Валерий 2 1
Зубахин Александр 2 1
Толкачев Михаил 1 1
Пчелинцев Алексей 2 1
Молдабеков Мейрбек 2 1
Дегтярева Наталия 19 1
Чуйченко Константин 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 5
Земля - планета Солнечной системы 10445 4
Европа 21880 4
Индия - Bharat 5517 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1704 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 666 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1424 3
Луна - спутник Земли 1486 3
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14264 1
Япония 13346 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Канада 4912 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 734 1
Индонезия - Республика 972 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Никарагуа - Республика 58 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Беларусь - Белоруссия 5791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7655 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Грузия 1250 1
Грузия - Поти 14 1
Израиль 2746 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Казахстан - Республика 5614 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8699 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2168 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 6
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 360 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5722 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5277 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10117 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4943 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10055 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 911 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 616 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2663 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 1
Литий - Lithium - химический элемент 558 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1529 1
Физика - Physics - область естествознания 2673 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 4
РИА Новости 937 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Ведомости 1061 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 4
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 177 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 158 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
TIFR - Tata Institute of Fundamental Research - Институт фундаментальных исследований Тата 1 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Навитех-Экспо 32 1
International Astronautical Congress - Международный конгресс астронавтики 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153