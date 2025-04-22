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Глонасс-К ОКР Ураган-К серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
Глонасс-К и организации, системы, технологии, персоны:
|Урличич Юрий 52 6
|Путин Владимир 3228 5
|Иванов Сергей 388 5
|Перминов Анатолий 130 5
|Гурко Александр 136 2
|Поповкин Владимир 23 2
|Золотухин Алексей 8 2
|Косенко Виктор 5 2
|Бартенев Владимир 2 2
|Зверев Андрей 59 1
|Смятских Алексей 48 1
|Жуков Владимир 3 1
|Савельев Сергей 10 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Писарев Сергей 4 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Саакашвили Михаил 18 1
|Коптев Юрий 30 1
|Чайка Юрий 42 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Носенко Юрий 7 1
|Полторацкий Виталий 6 1
|Эннс Виктор 2 1
|Белянко Евгений 21 1
|Шилов Анатолий 9 1
|Архипов Владимир 3 1
|Петренко Геннадий 1 1
|Фрумкин Игорь 3 1
|Данилов Евгений 20 1
|Александрович Евгений 3 1
|Козлов Павел 21 1
|Цапко Сергей 1 1
|Климов Владимир 4 1
|Бабаков Валерий 2 1
|Зубахин Александр 2 1
|Толкачев Михаил 1 1
|Пчелинцев Алексей 2 1
|Молдабеков Мейрбек 2 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Чуйченко Константин 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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