В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии

Система автоматизированной поддержки и сопровождения бортового программного обеспечения (САПР БПО), разработанная в Томском политехническом университете, будет внедрена в АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»).

По словам одного из разработчиков, доцента отделения информационных технологий ТПУ Сергея Цапко, первая версия САПР БПО была создана в 2012 г. политехниками при участии студентов старших курсов бакалавриата и магистрантов. Сейчас модернизированная версия САПР БПО проходит тестовые испытания при проектировании космических аппаратов новых орбитальных группировок. Планируется, что программный комплекс, разработанный в ТПУ, будет внедрен для использования в АО «ИСС» в конце 2020 г.

«Принцип работы нашей системы реализован на основе трехзвенной архитектуры, которая свойственна большинству информационных систем. Она предполагает три компонента: клиентское приложение с графическим интерфейсом, сервер приложений и сервер баз данных, с которым работает сервер приложений. Основные объекты информационной системы — это сложно структурированные иерархические данные, описывающие бортовое программное обеспечение, количество которых на каждое изделие может достигать 500 тыс. В связи с этим важнейшей задачей становится обеспечение быстродействия программного продукта при работе с большими объемами данных и быстрого поиска по атрибутам и выявления зависимостей между объектами. Хранение истории изменения объектов должно быть обеспечено на основе механизма версионности, позволяющего отследить, когда и какие изменения объектов были выполнены», — говорит политехник.

По словам разработчиков, ПО является очень специфичным, так как создано на основе методологии проектирования бортового программного обеспечения, разработанной научным коллективом АО «ИСС».

«САПР БПО выполняет роль информационной системы, хранящей систематизированную совокупность данных об изделии, нужных проектанту на этапах определения требований, архитектурного проектирования, тестирования и сопровождения. Она позволяет повысить скорость повторного использования информации за счет обеспечения доступа к данным ранее выполненных проектов, а также упрощает процесс внесения изменений на схожих изделиях на этапе сопровождения. Кроме того, одной из задач системы является автоматизированное формирование проектной документации. В ходе отработки в АО «ИСС» САПР БПО уже используется при проектировании новых космических аппаратов серии ГЛОНАСС-К», — уточняет эксперт.