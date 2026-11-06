Америка застряла в 90-х. Диспетчерские в аэропортах до сих пор управляются с дискет и ПК на старых Windows

Федеральное управление гражданской авиации заявило о подготовке к замене старых ПК на древних ОС Windows, установленных в диспетчетских, и об отказе от использования дискет. На них до сих пор хранятся важные данные о самолетах и полетах, хотя их производство давно прекращено. Некоторые компьютеры в Управлении настолько старые, что компоненты для них уже не найти в магазинах – приходится покупать на барахолках. Заменить древнее «железо» хотели полтора год назад, но воз и ныне там.

Старые технологии лучше новых?

Федеральное управление гражданской авиации призналось, что до сих пор использует дискеты – древние накопители, на которые не поместится даже фотография с iPhone. Притом применяются они в очень ответственном узле авиации любой страны – в диспетчерских.

С дискетами взаимодействуют сами диспетчеры, специалисты, от которых напрямую зависит безопасность полетов. Им приходится иметь дело с медленными и очень хрупкими носителями, которые еще и не найти в продаже – дискеты давным-давно устарели и сняты с производства.

На эти накопители записывают данные о погоде, высоте полетов и многое другое. При этом каждая дискета способна хранить не более 1,44 МБ (мегабайта) информации – по меркам 2026 г. это крайне мало. К примеру, для хранения всего 1 ГБ (гигабайта) информации потребуется массив из 711 дискет.

Сгенерировано ИИ Дискеты никогда не считались надежными накопителями

Как пишет портал TechSpot, власти США все же решили модернизировать свою авиацию. Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) заявило, что приступило к отказу от дискет. Боле того, оно даже утвердило сроки завершения этого процесса – модернизация завершится к концу 2028 г., то есть на все выделен ровно год. Меж тем, отказ от флоппи-дисков должен был начаться раньше – как сообщал CNews, FAA еще в середине 2025 г., полтора года назад решило оставить их в прошлом. Однако первые шаги были сделаны лишь сейчас.

Успеть до Нового года

Хватит ли FAA времени на избавление от дискет всех диспетчерских служб в каждом американском аэропорту – вопрос открытый. По данным TechSpot, модернизация должна затронуть в общей сложности более 430 объектов Управления.

Избавляться будут не только от дискет, но и от различных цифровых систем, внедренных десятилетия назад и к концу 2026 г. безнадежно устаревших. Одна из них – это «Информационно-отображающая система 4», она же Information Display System 4 (IDS-4). Ее интегрировали в систему гражданской авиации в США почти 40 лет назад , в начале 1990-х годов.

В основе системы – программное обеспечение Microsoft тех лет, то есть речь даже не о вышедшей в 1995 г. Windows 95, а о более ранних операционных системах. Их поддержка давно прекращена, однако сама IDS-4 по-прежнему эксплуатируется на ежедневной основе и предоставляет диспетчерам необходимую оперативную информацию для управления воздушным движением.

Почему так долго

IDS-4 – лишь одна из многих систем, коими оснащены американские диспетчерские пункты. Она хоть и совсем старая, но в то же время прошла не только испытание временем, но и всесторонние тесты на безопасность, чтобы работать в круглосуточном режиме и без сбоев.

Замена этих систем – далеко не самая тривиальная задача. К тому же внедрение вместо них более современных технологий требует вливания значительного количества денег, подчеркивает TechSpot.

Простой заменой одной технологии на другую дело не обойдется. Новшества потребуется протестировать на способность работать без сбоев в режиме 24/7, а еще они должны быть внедрены без остановки всей системы гражданской авиации США и ее отдельных сегментов.

Еще одна устаревшая технология, которая до сих пор используется FAA – это бумажные полетные карточки. Это обычный лист картона, на которых печатаются или пишутся от руки ключевые данные о конкретном полете – позывной самолета, его тип и высота, на которой ему предстоит лететь.

Одна система, чтобы править всеми

На смену IDS-4 придет новая «Корпоративная информационная система отображения (Enterprise Information Display System, E-IDS). Она также заменит собой и другие информ-системы их 80-х и 90-х годов XX века, то есть это будет единая рабочая среда американских диспетчеров.

E-IDS объединяет всю оперативную информацию, необходимую диспетчерам для обеспечения безопасности полетов. Это данные о погоде, сбоях в работе оборудования, предупреждения о полетах, расписания полетов, высота всех находящихся в воздухе бортов и многое другое.

Федеральное управление гражданской авиации заявляет, что отказ от множества разрозненных систем, которым десятки лет, в пользу одной современной E-IDS «улучшит распространение информации и сократит количество ремонтов и обходных решений, связанных со старым оборудованием» (will improve information distribution and reduce repairs and workarounds associated with older equipment).

Первые шаги

FAA намеревается внедрить систему E-IDS на 435 объектах гражданской авиации США не более чем за год. Начало этому переходу уже положено – от старых диспетчерских систем, а заодно от дискет уже отказались три воздушных гавани: Международный аэропорт Атлантик-Сити, Международный аэропорт Нэшвилла и Международный аэропорт Большого Рочестера. Аналогичный шаг сделали центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити, используемые FAA в своей ежедневной работе.

Лучше поздно, чем никогда

Использование устаревшего оборудование и не менее устаревшего ПО в столь ответственной сфере чревато большими проблемами, особенно если использование это носит массовый характер. А он именно такой – еще в 2023 г. FAA признала, что более трети национальных систем управления воздушным движением США являются нежизнеспособными, а некоторые начинают давать сбои.

В 2025 г. выяснилось, что многие системы FAA построены на компьютерах Compaq, которая была упразднена в далеком 2002 г. Найти новые запчасти для них невозможно, и FAA, огромному федеральному ведомству, приходится искать необходимое «железо» на барахолках, в том числе на eBay.