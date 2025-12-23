Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

СПбПУ Политехник РСК Торнадо Политехнический СКЦ Суперкомпьютерный центр


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.12.2025 В ОмГТУ разработали уникальную систему защиты видеоданных 1
05.02.2025 «МегаФон» подготовил интернет к дачному сезону 1
31.10.2024 Студент ТПУ разрабатывает умный материал для цветных голограмм 1
12.02.2024 Ученый ПНИПУ разработал платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 5
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 7
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 3
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2
12.12.2018 Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1
05.10.2010 Пылесосы-роботы создаются в России: репортаж из исследовательской лаборатории LG 1
13.09.2007 В СПбГПУ открыт новый научно-образовательный центр 1
13.10.2006 В СПбГПУ создаётся новый научно-образовательный центр 1
13.10.2006 В СПбГПУ создаётся новый научно-образовательный центр 1

Публикаций - 22, упоминаний - 35

СПбПУ Политехник РСК Торнадо и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12547 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 5
Т-Платформы - T-Platforms 400 3
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Nvidia Corp 3742 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
IBA Group - ИБА Групп 55 1
Altair Engineering 29 1
МТС Центр макрорегион 64 1
LG Group 24 1
Emerson Electric - Fisher-Rosemount 7 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
РРС-Балтика 4 1
МАЦК ТИП - Международный академический центр компетенции Технологии интеллектуального предприятия 2 1
Умник 36 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 1
Dell EMC 5096 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
Samsung Electronics 10639 1
LG Electronics 3678 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Accenture plc 694 1
SAP SE 5439 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Ramax - Рамакс 121 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 60 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
TeamIdea - Тимидея Групп 24 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Microsoft Corporation 25257 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Санаторий имени Цюрупы 1 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 3 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 18 1
Этномир - культурно-образовательный туристический центр 1 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 10
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 796 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 246 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4118 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 2
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 16 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 710 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 6
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 5
РСК ГК - РСК экзастрим 38 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 4
Intel SSD 32 4
Intel Xeon Phi 38 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 3
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 59 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 2
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 10 2
Sunway TaihuLight 19 2
Intel x86 - архитектура процессора 1985 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 52 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
Nvidia Volta GV 31 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
РСК - RSC Storage on-Demand 6 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
РАН НСИ - Национальная суперкомпьютерная инфраструктура 1 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Linux OS 10935 1
Google YouTube - Видеохостинг 2897 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Intel Xeon E 196 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Рудской Андрей 17 2
Боровков Алексей 16 2
Рылов Дмитрий 53 1
Лукашин Алексей 1 1
Амбражей Антон 2 1
Чуракова Елена 11 1
Чулкин Сергей 1 1
Цапко Сергей 1 1
Сергеев Виталий 1 1
Лосев Станислав 37 1
Речинский Александр 4 1
Горшков Олег 2 1
Хабибуллин Роман 1 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Воронцов Алексей 15 1
Кореньков Владимир 9 1
Яковенко Антон 5 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Есенин Сергей 10 1
Петунин Алексей 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 4
Германия - Федеративная Республика 12947 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 3
Европа 24650 3
Норвегия - Королевство 1831 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 2
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 11 1
США - Теннесси 121 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орловское Полесье - национальный парк 3 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 29 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Вольгинский 5 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 7 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
Казахстан - Республика 5807 1
Армения - Республика 2373 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7799 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Грузия 1285 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1069 1
Румыния 741 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Монголия 366 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Куба - Республика 395 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 1
Япония 13555 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1622 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 9
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 3
Кибернетика - Cybernetics 248 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 3
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Английский язык 6880 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
HRM - HR брендинг 116 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 15
РАН - Российская академия наук 2017 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 5
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409647, в очереди разбора - 731116.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще