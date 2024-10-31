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Студент ТПУ разрабатывает умный материал для цветных голограмм

Студент Томского политехнического университета Роман Хабибуллин работает над созданием фотографического материала для изготовления цветных голограмм. Он может применяться в технологиях AR-индустрии. Особенность разработки заключается в возможности «программирования» ее свойств. Можно будет, например, задать максимальную яркость или разрешение, увеличить срок хранения и так далее. Кроме того, материал, разработанный политехником, будет в несколько раз дешевле зарубежных аналогов. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследования студента поддержаны грантом «УМНИК». Роман Хабибуллин разрабатывает фотографический материал по собственной методике, основанной на систематизации накопленного опыта в области изготовления регистрирующих сред для голографии.

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ТПУ
Студент ТПУ разрабатывает умный материал для цветных голограмм

«Сегодня в России серийно производятся голографические материалы для записи цветных голограмм. Но они основаны на устаревших технологиях 80-х годов. Тем временем за рубежом были разработаны материалы нового поколения, с лучшей светопередачей и чувствительностью. Мой проект направлен на создание материала, который будет не хуже зарубежных аналогов, а в идеале – лучше», — сказал Роман Хабибуллин.

Политехник разработал панхроматический (цветной) материал на стекле и монохроматический материал на лавсановой гибкой основе. Полученные образцы обладают уникальными характеристиками – им можно задавать необходимые свойства. До конца 2024 г. политехник планирует получить цветной материал на пленке.

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«Разработка фотографического материала – это всегда компромисс между чувствительностью, разрешением, сроком хранения материала и легкостью обработки. Я предложил новый подход в создании специализированных материалов для разного применения. Мой материал можно «программировать», задавая нужные характеристики. Например, задать максимальную яркость и разрешение для мастер-голограмм, сделать более простую обработку или увеличить срок хранения для массового сектора. Себестоимость такого материала на уровне существующих аналогов, производимых в России, и где-то в пять-восемь раз меньше, чем за рубежом», — отметил Роман Хабибуллин.

Разработанный фотографический материал, в перспективе, можно будет применять в технологиях AR-индустрии, например, создавать голографические оптические элементы, из которых делают волноводы для проецирования изображения в AR-очках.

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