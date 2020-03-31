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РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

RSK Group объявила о том, что в новой 32 редакции рейтинга Top50 самых мощных суперкомпьютеров в России и СНГ (объявлена 31 марта 2020 года) присутствуют 11 вычислительных комплексов производства группы компаний РСК. Доля компании в этом списке составляет 22%, то есть каждый пятый суперкомпьютер, находящийся в рейтинге Top50, разработан и установлен специалистами РСК.

После плановой модернизации суперкомпьютера «Политехник – РСК Торнадо» в СПбПУ, проведенной в начале 2020 года, эта система сохранила за собой пятую строку списка Top50. Ее пиковая производительность выросла до уровня 1,15 ПФЛОПС (петафлопс – квадриллион операций с плавающей запятой в секунду, или 1000 терафлопс). Согласно индустриальному тесту LINPACK максимальная производительность этого суперкомпьютера СПбПУ выросла до 801,63 ТФЛОПС.

После очередной плановой модернизации суперкомпьютера МВС-10П ОП2 в МСЦ РАН, проведенной в конце 2019 года по программе развития центров коллективного пользования, реализуемой Министерством науки и высшего образования РФ, эта система поднялась на 12-ю строку рейтинга Top50. Ее пиковая производительность выросла более чем в два раза, достигнув 427,6 ТФЛОПС. При этом на индустриальном тесте LINPACK максимальная производительность этого суперкомпьютера МСЦ РАН выросла до 292,8 ТФЛОПС.

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Cреди ключевых заказчиков РСК – организации высшего образования (ведущие российские университеты) и науки, научно-исследовательские центры, лаборатории и конструкторские бюро. Из других проектов компании в текущем списке Top50 присутствуют гиперконвергентный суперкомпьютер «Говорун» Объединенного института ядерных исследований (11 позиция), вычислительные системы Южно-Уральского государственного университета (14 и 30 места), суперкомпьютер «РСК Торнадо – МФТИ» Московского физико-технического института (44 позиция), вычислительная система «НКС-1П» Сибирского суперкомпьютерного центра Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук занимает 49 место.

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