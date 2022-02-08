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РАН МСЦ Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук

СОБЫТИЯ

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08.02.2022 ТТК обеспечил МСЦ РАН высокоскоростными каналами связи

ходимыми компетенциями для успешного обеспечения территориального развития НИКС», – сказал директор МСЦ РАН Борис Шабанов.
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19

Межведомственный суперкомпьютерном центр Российской академии наук (МСЦ РАН) осуществляет приоритетное выделение вычислительных ресурсов научным коллективам и ор
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза

перестановки в НИИСИ Директор Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) Борис Шабанов получил назначение временно исполняющего обязанности директора Научно-
21.09.2017 Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных

ми коллективного пользования – Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук (МСЦ РАН, Москва) и Сибирским суперкомпьютерным центром Сибирского отделения РАН (ССКЦ СО РАН,
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов

ения вычислительных ресурсов Межведомственного суперкомпьютерного центра Россиийской академии наук (МСЦ РАН) и Центра коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр» (ЦКП ССКЦ) Си
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D

ой архитектуры RSC PetaStream в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН). Суперкомпьютер МВС-10П МП в МСЦ РАН занял 20-е место в новой редакции рейтин
21.05.2014 Ученые РАН переходят в «облако» Microsoft

ами, которые помогают решать сложнейшие задачи предсказательного моделирования. На сегодняшний день МСЦ РАН объединяет более 1000 пользователей из научных и образовательных организаций, располо
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе

В Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН) заработает суперкомпьютер МВС-10П мощностью 10 Пфлопс, который станет самым мощным в
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ

мпания сейчас изучают ТЗ: «Наша компания серьезно рассматривает возможность участия в этом конкурсе МСЦ РАН». В компании также добавили, что в ее арсенале есть решения для различных типов «уско
06.07.2009 МСЦ РАН потратит 120 млн руб. на модернизацию макета суперкомпьютера

Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ РАН) объявил о проведении открытого конкурса на выполнение работ по модернизации макета суперкомпьютера. Начальная цена государственного контракта составляет 120 млн руб. Источник финансиро
28.11.2008 Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России

росла с 45 до 95 терафлоп, благодаря чему он занимает 35-е место в мировом рейтинге. Суперкомпьютер МСЦ РАН РФ, инсталлированный партнером НР - компанией «Открытые Технологии», является ключевы
30.05.2008 МСЦ РАН необходим доступ к научно-образовательной сети GEANT

о контракту требуется в период с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г. Прием заявок на участие в торгах МСЦ РАН продолжает по 16 июня. Рассмотреть предложения потенциальных исполнителей контракта п
20.05.2008 МСЦ РАН заказывает модернизацию макета суперкомпьютера

70 000 тыс. руб. Источник финансирования – госбюджет. Принимать заявки от потенциальных подрядчиков МСЦ РАН намерен по 16 июня. Приступить к их рассмотрению планирует 25 числа. Подвести итоги т
27.02.2008 Самый мощный суперкомпьютер России: приоткрыта завеса тайны

ющей запятой в секунду (100 Тфлопс) компания HP и интегратор «Открытые технологии» начали строить в МСЦ РАН прошлой осенью. К ноябрю 2007 г. суперкомпьютер МВС-100К достиг пиковой производитель
18.10.2007 В России создается суперкомпьютер с пиковой производительностью 100 терафлопс

Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) с помощью решений HP и Intel приступил к строительству самого быстродействующего суп
18.10.2007 МСЦ РАН построит самый быстродействующий суперкомпьютер в России

Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) приступил к созданию суперкомпьютера с пиковой производительностью 100 терафлоп для

28.09.2007 Россия: суперкомпьютеры прибавили 30%

дительностью 12 TFlop/s. Второе и третье места сохранились за двумя вычислителями, установленными в МСЦ РАН: суперкомпьютером, разработанном совместно ФГУП "Квант", ИПМ РАН, МСЦ с пиковой произ
12.07.2007 МСЦ РАН объявил конкурс: модернизация макета суперкомпьютера

Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ РАН) объявил открытый конкурс № 268к-1715 на выполнение работ по модернизации макета супе
05.11.1999 В России открылся первый Межведомственный суперкомпьютерный центр

ентальных исследований было принято решение о создании Межведомственного суперкомпьютерного центра (МСЦ), который является государственным научным учреждением. Сегодня, в здании РАН на Ленинско

Публикаций - 117, упоминаний - 232

РАН МСЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 42
Т-Платформы - T-Platforms 412 36
HP Inc. 5883 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
HP - Hewlett-Packard 3662 18
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 8
Открытые технологии 732 7
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 7
Nvidia Corp 4002 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
Fujitsu 2105 5
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Microsoft Corporation 25775 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Крок - Croc 1964 4
Yahoo! 3726 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Dell EMC 5180 3
Oracle Corporation 7074 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
Supermicro 135 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Analog Devices - ADI 105 2
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
РСК Технологии 11 2
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Myricom 8 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
КонсультантПлюс 161 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Геометрия НПО 165 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
101Hotels.com 456 1
Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - IATA: GDX, ICAO: UHMM 6 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Белкард - Гродненский завод карданных валов 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Tesla Motors 461 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 10
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
е-АРЕНА - Национальная ассоциация исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 94
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 15
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 26
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 20
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 15
Intel Xeon Phi 39 12
Intel Xeon E 197 11
РСК ГК - РСК экзастрим 40 11
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 10
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 9
Linux OS 11533 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 9
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 8
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Intel Itanium 649 7
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 7
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 7
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 7
Myricom - Myrinet 13 7
Nvidia Tesla GPU 198 6
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
Intel SSD 32 5
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 5
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 5
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 4
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 4
Intel Omni-Path Edge Switch 8 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 4
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 4
Т-Платформы - T-Blade 30 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 4
HPE ProLiant 409 4
Sunway TaihuLight 20 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 3
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 3
IBM Roadrunner 29 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Савин Геннадий 13 11
Шабанов Борис 9 9
Опанасенко Всеволод 139 7
Абрамов Сергей 76 6
Воеводин Владимир 19 5
Путин Владимир 3454 5
Шмелев Алексей 24 4
Иванников Виктор 23 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
Аладышев Олег 3 3
Осипов Александр 96 2
Рафаловский Давид 32 2
Гантимуров Андрей 9 2
Котюков Михаил 11 2
Говорун Николай 2 2
Бетелин Владимир 8 2
Кореньков Владимир 9 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Кристофари Николай 6 2
Рудычева Наталья 95 2
Калин Сергей 31 2
Садовничий Виктор 64 2
Дымников Валентин 2 2
Железных Наталья 4 2
Рубанов Владимир 76 2
Амириди Юлия 28 1
Яппаров Тагир 110 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Крюков Сергей 33 1
Ефимов Петр 39 1
Московский Александр 6 1
Митрофанов Андрей 9 1
Турчанинов Владимир 6 1
Мазалов Владимир 2 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кононенко Олег 41 1
Матвеев Виктор 5 1
Щепилов Евгений 36 1
Бобков Сергей 2 1
Трубников Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Европа 24964 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Япония 13807 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Европа Восточная 3138 8
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