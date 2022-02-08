Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАН МСЦ
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук
Публикаций - 75, упоминаний - 196
РАН МСЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 352 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
|Шабанов Борис 8 8
|Савин Геннадий 11 7
|Опанасенко Всеволод 117 6
|Абрамов Сергей 69 5
|Шмелев Алексей 20 4
|Воеводин Владимир 14 4
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 3
|Садовничий Виктор 54 2
|Бетелин Владимир 6 2
|Иванников Виктор 22 2
|Толкачева Екатерина 43 1
|Калин Сергей 28 1
|Велихов Евгений 30 1
|Козерод Сергей 25 1
|Оганов Артем 7 1
|Анисимов Владимир 7 1
|Панарин Олег 1 1
|Фазылзянов Фарит 24 1
|Зеленков Юрий 20 1
|Сютин Олег 14 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Левин Владимир 12 1
|Голдаев Юрий 10 1
|Панферов Андрей 7 1
|Каменских Иван 5 1
|Майер Георгий 3 1
|Якобовский Михаил 4 1
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Ефимов Петр 37 1
|Котюков Михаил 7 1
|Говорун Николай 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Федоров Дмитрий 18 1
|Кононенко Олег 38 1
|Матвеев Виктор 4 1
|Бобков Сергей 1 1
|Кудрявцев Алексей 35 1
|Трубников Григорий 2 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 1
|N+1 - Издание 115 1
|CNews TV 521 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru