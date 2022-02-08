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РАН МСЦ Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук
СОБЫТИЯ
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|08.02.2022
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ТТК обеспечил МСЦ РАН высокоскоростными каналами связи
ходимыми компетенциями для успешного обеспечения территориального развития НИКС», – сказал директор МСЦ РАН Борис Шабанов.
|26.03.2020
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Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19
Межведомственный суперкомпьютерном центр Российской академии наук (МСЦ РАН) осуществляет приоритетное выделение вычислительных ресурсов научным коллективам и ор
|07.02.2018
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Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза
перестановки в НИИСИ Директор Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) Борис Шабанов получил назначение временно исполняющего обязанности директора Научно-
|21.09.2017
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Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных
ми коллективного пользования – Межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук (МСЦ РАН, Москва) и Сибирским суперкомпьютерным центром Сибирского отделения РАН (ССКЦ СО РАН,
|26.04.2017
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В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов
ения вычислительных ресурсов Межведомственного суперкомпьютерного центра Россиийской академии наук (МСЦ РАН) и Центра коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр» (ЦКП ССКЦ) Си
|16.04.2015
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РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D
ой архитектуры RSC PetaStream в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН). Суперкомпьютер МВС-10П МП в МСЦ РАН занял 20-е место в новой редакции рейтин
|21.05.2014
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Ученые РАН переходят в «облако» Microsoft
ами, которые помогают решать сложнейшие задачи предсказательного моделирования. На сегодняшний день МСЦ РАН объединяет более 1000 пользователей из научных и образовательных организаций, располо
|05.04.2013
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В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе
В Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН) заработает суперкомпьютер МВС-10П мощностью 10 Пфлопс, который станет самым мощным в
|21.08.2012
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РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ
мпания сейчас изучают ТЗ: «Наша компания серьезно рассматривает возможность участия в этом конкурсе МСЦ РАН». В компании также добавили, что в ее арсенале есть решения для различных типов «уско
|06.07.2009
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МСЦ РАН потратит 120 млн руб. на модернизацию макета суперкомпьютера
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ РАН) объявил о проведении открытого конкурса на выполнение работ по модернизации макета суперкомпьютера. Начальная цена государственного контракта составляет 120 млн руб. Источник финансиро
|28.11.2008
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Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России
росла с 45 до 95 терафлоп, благодаря чему он занимает 35-е место в мировом рейтинге. Суперкомпьютер МСЦ РАН РФ, инсталлированный партнером НР - компанией «Открытые Технологии», является ключевы
|30.05.2008
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МСЦ РАН необходим доступ к научно-образовательной сети GEANT
о контракту требуется в период с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г. Прием заявок на участие в торгах МСЦ РАН продолжает по 16 июня. Рассмотреть предложения потенциальных исполнителей контракта п
|20.05.2008
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МСЦ РАН заказывает модернизацию макета суперкомпьютера
70 000 тыс. руб. Источник финансирования – госбюджет. Принимать заявки от потенциальных подрядчиков МСЦ РАН намерен по 16 июня. Приступить к их рассмотрению планирует 25 числа. Подвести итоги т
|27.02.2008
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Самый мощный суперкомпьютер России: приоткрыта завеса тайны
ющей запятой в секунду (100 Тфлопс) компания HP и интегратор «Открытые технологии» начали строить в МСЦ РАН прошлой осенью. К ноябрю 2007 г. суперкомпьютер МВС-100К достиг пиковой производитель
|18.10.2007
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В России создается суперкомпьютер с пиковой производительностью 100 терафлопс
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) с помощью решений HP и Intel приступил к строительству самого быстродействующего суп
|18.10.2007
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МСЦ РАН построит самый быстродействующий суперкомпьютер в России
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) приступил к созданию суперкомпьютера с пиковой производительностью 100 терафлоп для
|28.09.2007
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Россия: суперкомпьютеры прибавили 30%
дительностью 12 TFlop/s. Второе и третье места сохранились за двумя вычислителями, установленными в МСЦ РАН: суперкомпьютером, разработанном совместно ФГУП "Квант", ИПМ РАН, МСЦ с пиковой произ
|12.07.2007
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МСЦ РАН объявил конкурс: модернизация макета суперкомпьютера
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН (МСЦ РАН) объявил открытый конкурс № 268к-1715 на выполнение работ по модернизации макета супе
|05.11.1999
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В России открылся первый Межведомственный суперкомпьютерный центр
ентальных исследований было принято решение о создании Межведомственного суперкомпьютерного центра (МСЦ), который является государственным научным учреждением. Сегодня, в здании РАН на Ленинско
РАН МСЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Савин Геннадий 13 11
|Шабанов Борис 9 9
|Опанасенко Всеволод 139 7
|Абрамов Сергей 76 6
|Воеводин Владимир 19 5
|Путин Владимир 3454 5
|Шмелев Алексей 24 4
|Иванников Виктор 23 3
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
|Аладышев Олег 3 3
|Осипов Александр 96 2
|Рафаловский Давид 32 2
|Гантимуров Андрей 9 2
|Котюков Михаил 11 2
|Говорун Николай 2 2
|Бетелин Владимир 8 2
|Кореньков Владимир 9 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кристофари Николай 6 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Калин Сергей 31 2
|Садовничий Виктор 64 2
|Дымников Валентин 2 2
|Железных Наталья 4 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Амириди Юлия 28 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Крюков Сергей 33 1
|Ефимов Петр 39 1
|Московский Александр 6 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Турчанинов Владимир 6 1
|Мазалов Владимир 2 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Кононенко Олег 41 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Бобков Сергей 2 1
|Трубников Григорий 2 1
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