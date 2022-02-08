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РАН МСЦ
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук



08.02.2022 ТТК обеспечил МСЦ РАН высокоскоростными каналами связи
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19
21.09.2017 Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D
06.07.2009 МСЦ РАН потратит 120 млн руб. на модернизацию макета суперкомпьютера
28.11.2008 Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России
30.05.2008 МСЦ РАН необходим доступ к научно-образовательной сети GEANT
20.05.2008 МСЦ РАН заказывает модернизацию макета суперкомпьютера
18.10.2007 МСЦ РАН построит самый быстродействующий суперкомпьютер в России
12.07.2007 МСЦ РАН объявил конкурс: модернизация макета суперкомпьютера

Публикаций - 75, упоминаний - 196

РАН МСЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11016 28
HP Inc. 5238 26
Т-Платформы - T-Platforms 335 20
IBM - International Business Machines Corp 8810 19
HP - Hewlett-Packard 3583 8
Синтерра - Synterra 776 6
Открытые технологии 527 4
Fujitsu 1880 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 3
Microsoft Corporation 22010 3
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 3
Cray 116 3
Yahoo! 3593 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 506 2
АйТи 1124 2
Oracle - Sun Microsystems 2173 2
AMD - Advanced Micro Devices 3549 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
Саровлаб - Саровские Лаборатории 3 1
Связьинформ 85 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 52 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 1
Айтеко - iTeco 894 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 1
Парус Корпорация 419 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 21 1
Lenovo Professional Services 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 466 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 14 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
РСК Технологии 9 1
Nvidia Corp 3058 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 11 1
HP 3Com 658 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 14 1
Крок - Croc 1587 1
Комдив 21 1
Восход ФГБУ НИИ 498 1
Lenovo Group 2027 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 4
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 245 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5019 1
Почта России ПАО 1825 1
Роснефть НК 422 1
Газпром нефть 406 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 1
Туполев ПАО 27 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 10
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7531 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6830 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2095 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 1
Руссофт - Russoft 352 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 358 30
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 125 23
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 393 13
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 22 9
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 8
PUE - Power usage effectiveness 57 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 354 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5606 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 4
Отказоустойчивость - свойство технической системы 938 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1731 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2380 3
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 42 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 440 3
Big Data - Большие данные 1889 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1737 2
PowerPC - PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 223 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 987 2
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 27 2
Масштабируемость - Scalability 1265 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 27 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 35 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
M.2 NVMe SSD 8 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 872 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 147 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3107 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7406 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7302 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 641 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7176 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 436 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 18
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 33 14
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 79 12
Intel Xeon Phi 37 11
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 9
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 156 7
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 6
Linux OS 7436 6
Intel x86 - архитектура процессора 1268 5
Intel Xeon E 139 5
РСК СКИФ Cyberia 14 5
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 4
HPE BladeSystem 80 4
Intel SSD 29 4
Intel Solutions for Lustre 26 4
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 36 4
Intel Optane SSD 21 4
Intel Itanium 612 3
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 6 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 9 3
Intel Omni-Path Edge Switch 7 3
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 5 3
Intel SSD DC 5 2
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 196 2
Intel Enterprise Edition for Lustre 5 2
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 67 2
Sunway TaihuLight 15 2
IBM PowerPC - IBM PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 43 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 690 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 197 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 567 2
Apache Hadoop 349 2
Microsoft Windows 10 11197 2
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 24 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 33 1
IBM eServer BladeCenter 103 1
Шабанов Борис 8 8
Савин Геннадий 11 7
Опанасенко Всеволод 117 6
Абрамов Сергей 69 5
Шмелев Алексей 20 4
Воеводин Владимир 14 4
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 3
Садовничий Виктор 54 2
Бетелин Владимир 6 2
Иванников Виктор 22 2
Толкачева Екатерина 43 1
Калин Сергей 28 1
Велихов Евгений 30 1
Козерод Сергей 25 1
Оганов Артем 7 1
Анисимов Владимир 7 1
Панарин Олег 1 1
Фазылзянов Фарит 24 1
Зеленков Юрий 20 1
Сютин Олег 14 1
Никифоров Николай 1145 1
Рыбаков Михаил 16 1
Левин Владимир 12 1
Голдаев Юрий 10 1
Панферов Андрей 7 1
Каменских Иван 5 1
Майер Георгий 3 1
Якобовский Михаил 4 1
Медведев Дмитрий 1594 1
Митрофанов Андрей 9 1
Ефимов Петр 37 1
Котюков Михаил 7 1
Говорун Николай 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Федоров Дмитрий 18 1
Кононенко Олег 38 1
Матвеев Виктор 4 1
Бобков Сергей 1 1
Кудрявцев Алексей 35 1
Трубников Григорий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 101113 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 12
Россия - СФО - Новосибирск 3145 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 8
Европа Восточная 2892 7
Япония 9482 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 4
Россия - ПФО - Казань 1915 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2926 4
Европа 9822 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 325 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 3
Земля - планета Солнечной системы 6896 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 3
Беларусь - Белоруссия 3340 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 3
Германия - Федеративная Республика 8225 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 637 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1159 2
Швеция - Королевство 1893 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 2
Азия - Азиатский регион 3484 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 2
Казахстан - Республика 4363 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 2
Америка 1946 2
Украина 5841 2
Каспийское море 48 1
Франция - Французская Республика 5389 1
США - Калифорния 3352 1
Беларусь - Минск 535 1
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США - Теннесси 113 1
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Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 248 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 164 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 288 1
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 1
N+1 - Издание 115 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 119 7
IDC - International Data Corporation 4568 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 2
Markets&Markets Research 94 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
РАН - Российская академия наук 1266 54
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 22
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 76 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 10
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 205 8
ТГУ - Томский государственный университет 88 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 55 3
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 3
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 22 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 2
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 4 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 27 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 44 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 96 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 154 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 100 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 1
CNews AWARDS - награда 337 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 72 1
Инновации в образовании 6 1
Венчурная ярмарка 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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