Advanced Functional Materials


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые «Сколтеха» увеличили срок службы литий-ионных аккумуляторов с помощью тантала 1
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
25.07.2019 Россияне научились заряжать смартфоны теплом человеческого тела 1
14.03.2018 Ученые МГУ разработали новый тип жидкокристаллических дисплеев 1
27.12.2010 Раскрыт секрет самозаточки зубов морских ежей 1

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Intel Corporation 12541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1717 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1473 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2374 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Аксессуары 4132 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12906 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
ПЭДОТ - полимер полиэтилендиокситиофен 1 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 27 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 1
Микроскоп - Microscope 337 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 254 1
Освещение - яркость источника света 722 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 1
Фредерикс Всеволод 1 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кичкайло Анна 1 1
Савин Геннадий 12 1
Юсупов Хабиб 1 1
Иваненко Александр 2 1
Емельяненко Александр 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 2
Россия - РФ - Российская федерация 156943 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 2
Канада 4985 1
Китай - Тайвань 4136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
США - Калифорния 4775 1
Япония 13550 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Швеция - Королевство 3715 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 1
Молекула - Molecula 1083 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 677 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Эффект Зеебека 7 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 229 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 18 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
