Индексная книга (каталог) CNews*
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Савин Геннадий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Савин Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
|РЖД - Российские железные дороги 2096 1
|РВК - Российская венчурная компания 571 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
|Иванников Виктор 23 2
|Шабанов Борис 9 2
|Шмелев Алексей 24 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
|Котюков Михаил 11 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Кичкайло Анна 1 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Коротков Андрей 87 1
|Липатов Сергей 34 1
|Кабанихин Сергей 1 1
|Городецкий Владимир 4 1
|Аладышев Олег 3 1
|Advanced Functional Materials 5 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.