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Савин Геннадий

СОБЫТИЯ


26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
21.05.2014 Ученые РАН переходят в «облако» Microsoft 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 1
20.04.2011 Экспертный совет по инновациям «Ростелекома» утвердил программу инновационного развития компании 1
29.12.2009 «Связьинвест» и РАН создали Координационный Совет по ИКТ 1
23.01.2009 Россия: HP дарит суперкомпьютеры дюжинами 1
28.11.2008 Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России 1
04.09.2008 НР запустила инновационную программу «Университетский кластер» 1
07.08.2003 "ТрансТелеКом" организовал "окно в Европу" для российских научно-образовательных сетей 1
15.05.2002 Завершилось заседание комиссии по проведению открытого конкурса по мероприятиям ФЦП "Электронная Россия" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Савин Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 11
HP Inc. 5883 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Intel Corporation 12811 3
Microsoft Corporation 25775 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 1
Открытые технологии 732 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Ростелеком 10948 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Emerson 95 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Blade-server - Блейд-сервер 231 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 4
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 4
Intel Xeon Phi 39 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Azure 1526 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
Intel Xeon E 197 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 2
Intel Omni-Path Edge Switch 8 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
РСК ГК - РСК экзастрим 40 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
HPE ProLiant 409 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
Иванников Виктор 23 2
Шабанов Борис 9 2
Шмелев Алексей 24 2
Бондарик Владимир 22 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
Котюков Михаил 11 1
Федоров Дмитрий 25 1
Агамирзян Игорь 74 1
Кичкайло Анна 1 1
Аветисян Арутюн 42 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Коротков Андрей 87 1
Липатов Сергей 34 1
Кабанихин Сергей 1 1
Городецкий Владимир 4 1
Аладышев Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
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Латвия - Латвийская Республика 836 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
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Словакия - Словацкая Республика 482 1
Мальта - Республика 137 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Образование в России 2893 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Advanced Functional Materials 5 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
РАН СО ИХБФМ - Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 2 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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