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Intel Xeon E
СОБЫТИЯ
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|25.02.2021
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«Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E
родуктовой линейки и начале производства однопроцессорной серверной платы на базе процессоров Intel Xeon E Соffee Lake. Новая плата будет использоваться в серверных платформах 1U собственной ра
|13.07.2018
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Intel представила новый процессор Xeon E-2100 для рабочих станций начального уровня
Intel объявила о выпуске нового процессора Intel Xeon E-2100. Устройства семейства Intel Xeon E, пришедшего на смену Intel Xeon E
|01.04.2016
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Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy на базе процессоров Intel Xeon E5 v4
вила следующие системы: Primergy RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2 и RX2560 M2; Primergy TX2560 M2; Primergy BX2560 M2 и BX2580 M2; Primergy CX2550 M2 и CX2570 M2. Благодаря новым процессорам семейства Intel Xeon E5-2600 v4 и технологии памяти DDR4 с частотой до 2400 МГц новое поколение двухпроцессорных серверов Primergy, по оценкам Fujitsu, обеспечивает увеличение производительности примерно
|17.12.2015
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«Рикор» выводит на рынок сервер Rikor XR12 на базе Xeon E5
фикации Rikor XR12 — наличие четырех портов SFP+, которые делают возможным подключение сервера к хабам, маршрутизаторам и роутерам на скоростях до 10GbE. Сервер имеет высокопроизводительный процессор Xeon E5 и возможность установки до 24 слотов памяти DDR4 объемом до 1,5ТБ, что позволит полностью использовать возросшую пропускную способность сетевых интерфейсов. Все сетевые разъемы также по
|13.10.2014
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Oracle анонсировала новое поколение Exalytics In-Memory Machine X4-4
ечивающий высочайшую производительность приложений для бизнес-анализа и управления эффективностью предприятия. Новая версия включает модернизированную аппаратную платформу на базе четырех процессоров Intel Xeon E7-8895 v2, произведенных компанией Intel специально для Oracle Engineered Systems. Эти процессоры способны динамически перераспределять ресурсы - частоту и количество ядер - при исп
|09.10.2014
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ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров
в Xeon E5-2600 v3, а также 4-процеcсорную систему ETegro Hyperion RS530 G4 с поддержкой процессоров Xeon E7 4800 v2, выпущенных в этом году, и коммутатор третьего уровня ETegro Eos 410i на плат
|27.03.2014
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Intel представил в России новое семейство процессоров Intel Xeon E7 v2
Компания Intel представила в России новое семейство процессоров Intel Xeon E7 v2 для критически важных задач. Как отмечают в компании, «Большие данные» и «Ин
|23.10.2012
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Iomega анонсировала новое флагманское сетевое хранилище для СМБ
и предприятий с распределенной структурой. Система StorCenter px12-450r оснащена новым процессором Intel Xeon E3-1200 v2, оперативной памятью 8 ГБ, имеет улучшенные возможности обслуживания са
|01.06.2012
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Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо»
лаборатории I-Scalare состоит из 112 вычислительных узлов на базе двух процессоров нового поколения Intel Xeon E5-2690 (всего 224 процессора, 1792 ядра). Использование высокопроизводительных мо
|30.05.2012
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Iomega анонсировала новый дисковый массив на базе Intel Xeon E3-1200 v2 для СМБ
с распределенной структурой. Система StorCenter px12-450r оснащается новыми процессорами семейства Intel Xeon E3-1200 v2 и готова к использованию дисковых накопителей (HDD) емкостью 4 ТБ и сет
|25.04.2012
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ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600
Technologies, российский производитель вычислительной техники, представила новые модели четвертого поколения в линейке серверов стоечного исполнения ETegro Hyperion RS с новейшими процессорами Intel Xeon E5-2600, предлагающие гибкие решения для достижения новых показателей производительности, высокоскоростного обмена данными и энергоэффективности. «Наши клиенты смогут выбрать подходящий дл
|19.04.2012
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Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс
данного на основе архитектуры «РСК Торнадо» с применением жидкостного охлаждения, процессоров Intel Xeon E5-2600 и серверных плат Intel S2600JF. Это первый HPC-проект в России и СНГ, реализован
|15.03.2012
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«СВЕТ Компьютерс» представила семейство новых серверов IntellectDigital на базе Intel Xeon E5-2600
мейство новых серверов IntellectDigital CoreExpress2 280 на базе процессоров нового поколения Intel Xeon E5-2600, которое обеспечивает новый уровень энергоэффективности и производительности, на
|15.06.2011
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ETegro Technologies представила 4-процессорный сервер на базе Intel Xeon E7
вычислительного оборудования, в рамках мероприятия «20-летие Intel в России» представила свою новинку — 4-процессорный сервер стандартной архитектуры ETegro Hyperion RS530 G3 с новейшими процессорами Intel Xeon E7. Это мощная высокопроизводительная система, которая применяется для критически важных задач с большими транзакционными нагрузками и может служить выгодной альтернативой RISС-систе
|12.04.2011
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ETegro анонсировала 4-процессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 на базе Intel Westmere-EX
вычислительной техники, представила свой 4-процессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 с новейшими Intel Xeon E7-4870 (Westmere-EX). С выпуском новых процессоров система ETegro Hyperion RS530
|07.04.2009
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USN Computers представила сервер USN Zeus на базе Intel Xeon E5530
Компания USN Computers объявила о выпуске модели сервера USN Zeus N Supermicro iGT2000 на базе новейших процессоров Intel Xeon E5530. Выпуск решения приурочен к официальному старту продаж систем на базе серверных CPU, основанных на архитектуре Nehalem. Решение предназначено для предприятий среднего и малого
Intel Xeon E и организации, системы, технологии, персоны:
|N+1 - Издание 188 4
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
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|HPE Tech Pro Community 1 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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