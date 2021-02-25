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Intel Xeon E

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25.02.2021 «Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E

родуктовой линейки и начале производства однопроцессорной серверной платы на базе процессоров Intel Xeon E Соffee Lake. Новая плата будет использоваться в серверных платформах 1U собственной ра
13.07.2018 Intel представила новый процессор Xeon E-2100 для рабочих станций начального уровня

Intel объявила о выпуске нового процессора Intel Xeon E-2100. Устройства семейства Intel Xeon E, пришедшего на смену Intel Xeon E
01.04.2016 Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy на базе процессоров Intel Xeon E5 v4

вила следующие системы: Primergy RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2 и RX2560 M2; Primergy TX2560 M2; Primergy BX2560 M2 и BX2580 M2; Primergy CX2550 M2 и CX2570 M2. Благодаря новым процессорам семейства Intel Xeon E5-2600 v4 и технологии памяти DDR4 с частотой до 2400 МГц новое поколение двухпроцессорных серверов Primergy, по оценкам Fujitsu, обеспечивает увеличение производительности примерно
17.12.2015 «Рикор» выводит на рынок сервер Rikor XR12 на базе Xeon E5

фикации Rikor XR12 — наличие четырех портов SFP+, которые делают возможным подключение сервера к хабам, маршрутизаторам и роутерам на скоростях до 10GbE. Сервер имеет высокопроизводительный процессор Xeon E5 и возможность установки до 24 слотов памяти DDR4 объемом до 1,5ТБ, что позволит полностью использовать возросшую пропускную способность сетевых интерфейсов. Все сетевые разъемы также по
13.10.2014 Oracle анонсировала новое поколение Exalytics In-Memory Machine X4-4

ечивающий высочайшую производительность приложений для бизнес-анализа и управления эффективностью предприятия. Новая версия включает модернизированную аппаратную платформу на базе четырех процессоров Intel Xeon E7-8895 v2, произведенных компанией Intel специально для Oracle Engineered Systems. Эти процессоры способны динамически перераспределять ресурсы - частоту и количество ядер - при исп
09.10.2014 ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров

в Xeon E5-2600 v3, а также 4-процеcсорную систему ETegro Hyperion RS530 G4 с поддержкой процессоров Xeon E7 4800 v2, выпущенных в этом году, и коммутатор третьего уровня ETegro Eos 410i на плат
27.03.2014 Intel представил в России новое семейство процессоров Intel Xeon E7 v2

Компания Intel представила в России новое семейство процессоров Intel Xeon E7 v2 для критически важных задач. Как отмечают в компании, «Большие данные» и «Ин
23.10.2012 Iomega анонсировала новое флагманское сетевое хранилище для СМБ

и предприятий с распределенной структурой. Система StorCenter px12-450r оснащена новым процессором Intel Xeon E3-1200 v2, оперативной памятью 8 ГБ, имеет улучшенные возможности обслуживания са
01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо»

лаборатории I-Scalare состоит из 112 вычислительных узлов на базе двух процессоров нового поколения Intel Xeon E5-2690 (всего 224 процессора, 1792 ядра). Использование высокопроизводительных мо
30.05.2012 Iomega анонсировала новый дисковый массив на базе Intel Xeon E3-1200 v2 для СМБ

с распределенной структурой. Система StorCenter px12-450r оснащается новыми процессорами семейства Intel Xeon E3-1200 v2 и готова к использованию дисковых накопителей (HDD) емкостью 4 ТБ и сет
25.04.2012 ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600

Technologies, российский производитель вычислительной техники, представила новые модели четвертого поколения в линейке серверов стоечного исполнения ETegro Hyperion RS с новейшими процессорами Intel Xeon E5-2600, предлагающие гибкие решения для достижения новых показателей производительности, высокоскоростного обмена данными и энергоэффективности. «Наши клиенты смогут выбрать подходящий дл
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс

данного на основе архитектуры «РСК Торнадо» с применением жидкостного охлаждения, процессоров Intel Xeon E5-2600 и серверных плат Intel S2600JF. Это первый HPC-проект в России и СНГ, реализован
15.03.2012 «СВЕТ Компьютерс» представила семейство новых серверов IntellectDigital на базе Intel Xeon E5-2600

мейство новых серверов IntellectDigital CoreExpress2 280 на базе процессоров нового поколения Intel Xeon E5-2600, которое обеспечивает новый уровень энергоэффективности и производительности, на
15.06.2011 ETegro Technologies представила 4-процессорный сервер на базе Intel Xeon E7

вычислительного оборудования, в рамках мероприятия «20-летие Intel в России» представила свою новинку — 4-процессорный сервер стандартной архитектуры ETegro Hyperion RS530 G3 с новейшими процессорами Intel Xeon E7. Это мощная высокопроизводительная система, которая применяется для критически важных задач с большими транзакционными нагрузками и может служить выгодной альтернативой RISС-систе
12.04.2011 ETegro анонсировала 4-процессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 на базе Intel Westmere-EX

вычислительной техники, представила свой 4-процессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 с новейшими Intel Xeon E7-4870 (Westmere-EX). С выпуском новых процессоров система ETegro Hyperion RS530

07.04.2009 USN Computers представила сервер USN Zeus на базе Intel Xeon E5530

Компания USN Computers объявила о выпуске модели сервера USN Zeus N Supermicro iGT2000 на базе новейших процессоров Intel Xeon E5530. Выпуск решения приурочен к официальному старту продаж систем на базе серверных CPU, основанных на архитектуре Nehalem. Решение предназначено для предприятий среднего и малого


Публикаций - 197, упоминаний - 278

Intel Xeon E и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 105
Dell EMC 5180 24
Nvidia Corp 4002 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Microsoft Corporation 25775 21
HP Inc. 5883 20
Т-Платформы - T-Platforms 412 20
SAS Institute 1082 15
Fujitsu 2105 15
Lenovo Group 2447 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle Corporation 7074 11
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 11
Broadcom - VMware 2610 10
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
9594 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 7
Рикор Холдинг - Rikor 173 7
SAP SE 5601 6
Apple Inc 13156 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Nvidia - Mellanox Technologies 98 5
Emerson 95 4
Supermicro 135 4
Открытые технологии 732 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4677 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
Red Hat 1378 4
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 4
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 3
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 3
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Block - Square 203 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Этажи 0 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпромнефть Центр 6 1
Газпром газораспределение 21 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Александровский Банк 26 1
РН-КрасноярскНИПИнефть 1 1
Маяк НПП 2 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
FHGR - Fashion House Group - Фэшн Хаус Групп 2 1
Городисский и Партнёры 11 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Tesla Motors 461 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Транснефть 335 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
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Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 3
США - Теннесси 125 3
Казахстан - Республика 6048 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
США - Техас 1048 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
США - Орегон 255 1
Италия - Милан 166 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Австралия - Мельбурн 115 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Английский язык 7030 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Аренда 2687 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
N+1 - Издание 188 4
The Register - The Register Hardware 1784 2
DigiTimes - Издание 1331 2
TechRadar 97 1
HPE Tech Pro Community 1 1
Tom’s Hardware 600 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ZK Research 8 1
Forbes Global 2000 50 1
Gartner Servers 2 1
Evans Data 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН - Российская академия наук 2122 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 2
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
CeBIT 614 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Black Hat - Конференция 120 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
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