«Рикор» начал производство серверных плат на Intel Xeon E

Российский ODM-производитель «Рикор» объявил о расширении своей продуктовой линейки и начале производства однопроцессорной серверной платы на базе процессоров Intel Xeon E Соffee Lake. Новая плата будет использоваться в серверных платформах 1U собственной разработки и позволит компании закрыть нишу в своей продуктовой линейке серверов начального уровня.

ODM-производитель «Рикор» расширяет линейку оборудования продуктом, который рассчитан на самое массовое применение. Компания готова предложить своим заказчикам бюджетные однопроцессорные серверные платформы форм-фактора 1U на базе микроархитектуры Intel Xeon E Соffee Lake и Intel Xeon E Соffee Lake Refresh. Сервера начального уровня предназначены для решения основных базовых задач. Например, используются в качестве платформы для «1С» или веб-серверов.

«Практически в любой компании есть необходимость в простейших серверах под базовые задачи. Мы приняли решение дополнить портфель однопроцессорной платой поскольку запросов на такие серверы приходит довольно много. Объем рынка по нашим подсчетам составляет около миллиарда рублей», – отметил Борис Иванов, вице-президент по развитию «Рикор».

Платформа работает на базе материнской платы форм-фактора EATX собственной разработки, которая поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2666. «Рикор» ожидает, что продажи серверных платформ на базе процессоров Xeon E Соffee Lake позволят улучшить конкурентоспособность и позволят предлагать заказчикам максимально гибкие и востребованные решения.

«Аппаратная платформа подходит для использования в различных отраслях: телекоммуникации и организация сетей, промышленная автоматизация, энергетика, транспорт, информационная безопасность. В частности, платформа подходит под задачи российских разработчиков средств сетевой информационной безопасности, разрабатывающих программно-аппаратные комплексы криптографической защиты трафика данных, голоса, видео на основе шифрования пакетов», – сказал Борис Иванов, вице-президент по развитию «Рикор».

«Рикор» планирует использовать данную плату и в специализированных решениях с GPU-ускорителями.