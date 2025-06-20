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Feldman Andrew Фельдман Эндрю


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал 2
21.06.2013 AMD раскрыла планы выпуска новых серверных решений 2
18.06.2013 AMD раскрыла детали о первых серверных ARM-процессорах 2
14.02.2013 Livestream удваивает плотность вычислительной мощности за счет серверов AMD SeaMicro SM15000 2
05.02.2013 AMD SeaMicro SM15000 получил сертификат для Rackspace Private Cloud, действительный в OpenStack 2
27.09.2012 AMD оптимизировала микросервер для больших данных 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Feldman Andrew и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4325 5
Intel Corporation 12329 2
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Dell EMC 5054 1
HP Inc. 5721 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11465 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21267 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9710 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2249 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 900 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68729 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 2
ARM - Advanced RISC Machine 449 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 288 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24792 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2974 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8110 1
Сетевое оборудование - Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller 37 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 495 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 598 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15292 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29322 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 798 1
OpenStack 513 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9595 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4309 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1169 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 421 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6946 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12909 1
BaaS - Backend as a service 128 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 558 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4406 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 577 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3920 1
AMD SeaMicro Freedom Fabric Storage - AMD SeaMicro Freedom Supercompute Fabric 11 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 4
Intel Xeon E 193 2
Intel x86 - архитектура процессора 1916 2
Intel Sandy Bridge 144 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1144 2
Rackspace Cloud - Rackspace Private Cloud - Rackspace Open Cloud 6 1
C/C++ - Язык программирования 794 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 1
OpenStack Object Storage - OpenStack Object Store 4 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 1
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 1
США - Нью-Йорк 3108 1
США - Нью-Йорк штат 243 1
Россия - РФ - Российская федерация 149968 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52671 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2212 1
ZK Research 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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