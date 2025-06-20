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Feldman Andrew Фельдман Эндрю
УПОМИНАНИЯ
Feldman Andrew и организации, системы, технологии, персоны:
|AMD - Advanced Micro Devices 4325 5
|Intel Corporation 12329 2
|HP - Hewlett-Packard 3629 1
|Dell EMC 5054 1
|HP Inc. 5721 1
|Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
|Box inc - box.com - box.net 363 1
|США - Нью-Йорк 3108 1
|США - Нью-Йорк штат 243 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149968 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52671 1
|Энергетика - Energy - Energetically 5272 2
|TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2212 1
|ZK Research 8 1
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