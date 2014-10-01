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Rackspace Technology Rackspace Hosting

Rackspace Technology - Rackspace Hosting

УПОМИНАНИЯ


01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen

Один из самых известных хостинг-провайдеров Rackspace приступил к перезагрузке серверов. Эта мера необходима для установки защиты от обнаруженной недавно уязвимости в гипервизоре Xen, который используется компанией. В связи с этой же про
05.02.2013 AMD SeaMicro SM15000 получил сертификат для Rackspace Private Cloud, действительный в OpenStack

Компания AMD объявила о сертификации сервера SeaMicro SM15000 для решения RackSpace Private Cloud. Nova in a Box и Swift in a Rack — эффективные решения для вычислений и хранения данных большого объема, прошедшие проверку в OpenStack. Сертификация этих продуктов гара
16.03.2011 Rackspace открывает коммерческую поддержку для открытого облака OpenStack

Крупный американский хостинг-провайдер Rackspace, в прошлом году анонсировавший проект с открытым кодом для развертывания облачных вычислений OpenStack, начал предоставлять услуги по коммерческой поддержке пользователей OpenStack. O
14.02.2011 RackSpace покупает партнера и обеспечивает контроль над открытым облаком OpenStack

Компания RackSpace, известная как один из инициаторов крупнейшего проекта по созданию “облачной” инфра
12.10.2004 ФБР атаковало сетевые ресурсы антиглобалистов

Американский суд постановил, что компания Rackspace, осуществляющая хостинг сайтов группы Indymedia на двух своих серверах, расположенных в Великобритании, должна заблокировать их работу. Компания Rackspace расположена в США, од

Публикаций - 74, упоминаний - 76

Rackspace Technology и организации, системы, технологии, персоны:

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Olympus 467 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6558 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 3
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Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1271 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3555 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2995 2
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
Universidad Complutense de Madrid - Complutense University of Madrid - Мадридский университет Комплутенсе 1 1
Microsoft Inspire 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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