Получите все материалы CNews по ключевому слову
Rackspace Technology Rackspace Hosting
УПОМИНАНИЯ
|01.10.2014
|
Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen
Один из самых известных хостинг-провайдеров Rackspace приступил к перезагрузке серверов. Эта мера необходима для установки защиты от обнаруженной недавно уязвимости в гипервизоре Xen, который используется компанией. В связи с этой же про
|05.02.2013
|
AMD SeaMicro SM15000 получил сертификат для Rackspace Private Cloud, действительный в OpenStack
Компания AMD объявила о сертификации сервера SeaMicro SM15000 для решения RackSpace Private Cloud. Nova in a Box и Swift in a Rack — эффективные решения для вычислений и хранения данных большого объема, прошедшие проверку в OpenStack. Сертификация этих продуктов гара
|16.03.2011
|
Rackspace открывает коммерческую поддержку для открытого облака OpenStack
Крупный американский хостинг-провайдер Rackspace, в прошлом году анонсировавший проект с открытым кодом для развертывания облачных вычислений OpenStack, начал предоставлять услуги по коммерческой поддержке пользователей OpenStack. O
|14.02.2011
|
RackSpace покупает партнера и обеспечивает контроль над открытым облаком OpenStack
Компания RackSpace, известная как один из инициаторов крупнейшего проекта по созданию “облачной” инфра
|12.10.2004
|
ФБР атаковало сетевые ресурсы антиглобалистов
Американский суд постановил, что компания Rackspace, осуществляющая хостинг сайтов группы Indymedia на двух своих серверах, расположенных в Великобритании, должна заблокировать их работу. Компания Rackspace расположена в США, од
Rackspace Technology и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.