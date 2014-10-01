Rackspace Technology - Rackspace Hosting

Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen Один из самых известных хостинг-провайдеров Rackspace приступил к перезагрузке серверов. Эта мера необходима для установки защиты от обнаруженной недавно уязвимости в гипервизоре Xen, который используется компанией. В связи с этой же про